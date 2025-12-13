Un milion de vite vor fi vaccinate în Franța. Fermierii fac „prăpăd”. Au aruncat gunoi de grajd la instituțiile publice

13-12-2025 | 15:06
Proteste Franța
Franţa va vaccina un milion de capete de vite în următoarele săptămâni împotriva dermatozei nodulare, a anunţat sâmbătă ministrul agriculturii Annie Genevard.

Claudia Alionescu

Măsura vine în timp ce fermierii au blocat autostrăzile şi au aruncat gunoi de grajd lângă sediile instituţiilor publice pentru a protesta faţă de sacrificarea efectivelor de bovine, relatează Reuters.

Mai multe focare ale acestei boli extrem de contagioase au determinat autorităţile să ordone sacrificarea pe scară largă a animalelor, provocând demonstraţii ale fermierilor, care consideră măsura excesivă.

Un nou focar a fost detectat în departamentul Haute-Garonne, la graniţa cu Spania, a confirmat Genevard sâmbătă.

Dermatoza nodulară este provocată de un virus răspândit de insecte, care afectează bovinele, inclusiv bivolii, provocând vezicule şi reducând producţia de lapte. Deşi nu este dăunător pentru oameni, acesta duce adesea la restricţii comerciale şi la pierderi economice severe.

„Vom vaccina aproape un milion de animale în următoarele săptămâni şi vom proteja fermierii. Vreau să reiterez că statul va fi alături de fermierii afectaţi, pierderile lor vor fi compensate, precum şi pierderile operaţionale”, a asigurat Genevard la postul de radio ICI.

Franţa afirmă că sacrificarea totală a efectivelor infectate, alături de vaccinare şi restricţii de circulaţie, este necesară pentru a limita răspândirea bolii şi a permite exportul de bovine. Dacă boala continuă să se răspândească în fermele de animale, ar putea ucide „cel puţin 1,5 milioane de bovine”, a declarat Genevard pentru cotidianul Le Parisien.

Protestele masive ale fermierilor

Fermierii au intensificat protestele sâmbătă, blocând mai multe puncte de intrări şi ieşiri cu taxă de pe autostrada A64 din departamentul Hautes-Pyrenees din sud-vestul ţării, au declarat autorităţile locale. Protestatarii au răsturnat gunoi de grajd lângă clădirile guvernamentale din Tarbes, capitala administrativă a departamentului, perturbând activitatea funcţionarilor care implementează campania de vaccinare.

Guvernul, susţinut de principalul sindicat agricol FNSEA, susţine că sacrificarea totală a efectivelor infectate este necesară pentru a preveni răspândirea bolii şi declanşarea interdicţiilor de export care ar devasta sectorul. Însă Coordination Rurale, un sindicat rival, se opune abordării prin sacrificare sistematică, solicitând în schimb măsuri ţintite şi protocoale de carantină.

„Nu se poate să sacrifici animalele din Pirinei care nu sunt bolnave şi sunt sănătoase, pur şi simplu pentru că aparţin unui efectiv din care provine un animal presupus bolnav”, a declarat Leon Thierry, copreşedinte al CR în Pirinei-Atlantiques.

Genevard a spus că vaccinarea va fi obligatorie, iar sacrificarea totală rămâne necesară în unele cazuri, deoarece boala poate fi asimptomatică şi nedetectabilă.

Franţa a detectat 110 focare în nouă departamente şi a sacrificat aproximativ 3.000 de animale, potrivit Ministerului Agriculturii. A plătit aproape şase milioane de euro fermierilor de la primul focar, pe 29 iunie.

Sursa: News.ro

