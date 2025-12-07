O femeie a câștigat la loto 120 de milioane de euro și într-un an a rămas cu mai puțin de jumătate. Ce a făcut cu banii

07-12-2025 | 17:00
Shutterstock

O femeie de 78 de ani din Norvegia a câștigat un jackpot la Euromillions în 2024, premiul fiind de 120 de milioane de euro. În mai puțin de un an, situație ei financiară s-a schimbat dramatic. Ea a pierdut mai mult de jumătate din sumă.

Lorena Mihăilă

Conform celor mai recente documente fiscale, care sunt publice, bătrâna mai deține doar 33,65 milioane de lei (36,58 milioane de franci), iar venitul ei pentru 2024 a fost de aproximativ 1,84 de milioane de euro.

Ce a făcut femeia cu banii

Majoritatea sumei câștigate a fost donată.

„Nu doar că a donat sume mari diferitelor organizații pe care a dorit personal să le sprijine, dar a fost și foarte generoasă cu familia ei”, spune Ingrid Roterud Mathisen, purtătoare de cuvânt a companiei loto Norsk Tipping, scrie Blick.

Grethe H. a ales să rămână discretă și să nu apară în public. Ea și-a împlinit și anumite dorințe: și-a cumpărat unele proprietăți, inanțat proiecte ale familiei, inclusiv o afacere nouă, studii și călătorii.

„A fost un an cu totul special, plin de impresii și emoții. De fapt, probabil că nu am plâns niciodată atât de mult ca în 2024”, este citată H. într-un comunicat al Norsk Tipping.

Totuși, câștigul de 120 de milioane de euro nu i-a dat viața complet peste cap. „Obiceiurile mele zilnice sunt aceleași ca înainte, chiar dacă nu mai trebuie să mă uit la preț. Dar la achiziții mari am fost probabil ceva mai puțin economă.”

