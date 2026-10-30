Proprietatea se află nu departe de Banja Luka și cuprinde, pe lângă locuință, o curte mare, livezi, o pădure și un teren destinat creșterii animalelor, potrivit tnlive.sk.

Oferta neobișnuită vine din partea familiei Pustahija, originară din Croația, care caută persoane dispuse să se stabilească la țară. Proprietarii nu vor pe cineva care să locuiască acolo doar câteva luni, ci o familie care să se mute definitiv și să aibă grijă de gospodărie.

„Vrem să găsim o familie care să-și facă aici un cămin. Le-am plăti munca și le-am asigura contract de muncă, contribuții la pensie și asigurare medicală, tot ce este necesar”, a explicat Tomislav Pustahija.

Proprietatea cuprinde case, un hambar, o cocină, un coteț pentru găini și o turmă de oi. Viitorii locatari ar urma să îngrijească animalele și să se ocupe zilnic de întreținerea gospodăriei.

Casa are trei dormitoare, iar munca durează cinci-șase ore pe zi

Familia care acceptă oferta va primi o casă complet mobilată, cu trei dormitoare, bucătărie, sufragerie și living. Lemnele de foc sunt asigurate, iar întreaga proprietate este împrejmuită, iluminată și supravegheată video.

Principala responsabilitate va fi îngrijirea oilor. Acestea trebuie scoase la pășunat în fiecare dimineață, iar seara trebuie aduse înapoi în adăpost și hrănite. Celelalte activități depind de sezon. Potrivit proprietarului, toate sarcinile necesită aproximativ cinci-șase ore de muncă pe zi.

Familia nu va trebui însă să se ocupe singură de toate activitățile. Pentru lucrările mai dificile va fi asigurat ajutor suplimentar. De exemplu, un angajat cu tractorul se ocupă de cosit, iar pentru recoltarea prunelor este organizată o echipă de ajutor. Dacă un animal se îmbolnăvește, este chemat medicul veterinar.

Ferma dispune și de utilajele necesare, printre care un tractor, o motocoasă și o drujbă.

Proprietarii ar prefera o familie cu copii

Pustahija spune că ar prefera să găsească o familie care are deja experiență cu viața la țară. Este important ca viitorii locatari să știe să îngrijească animalele și să folosească utilajele agricole.

Proprietarii și-ar dori în mod special să primească o familie cu copii, deși acest lucru nu este obligatoriu.

„Ne dorim sincer o familie care iubește viața la țară, care are copii și vrea să le ofere posibilitatea de a crește într-un mediu sănătos, fără presiuni, în care să se simtă acasă”, spune Tomislav.

Cei interesați nu trebuie să fie neapărat din Banja Luka. Pot aplica familii din toată Bosnia și Herțegovina. Proprietarii ar vrea în special să le ofere o șansă celor care locuiesc deja la țară, dar nu au o proprietate proprie sau condiții de trai suficient de bune.

Viitorii locatari nu trebuie să aibă propriile animale, însă pe proprietate există suficient spațiu și anexe pentru cei care ar dori să se ocupe și de alte activități de creștere a animalelor.

Salariu de aproximativ 920 de euro, cazare și lemne de foc gratuite

Pentru îngrijirea proprietății este oferit un salariu lunar de 1.800 de mărci convertibile, echivalentul a aproximativ 920 de euro. Oferta include contract de muncă, contribuții plătite pentru pensie și asigurare medicală.

Familia va locui gratuit în casa mobilată, iar proprietarii vor asigura și lemnele de foc. Chiriașii vor trebui să plătească doar facturile la electricitate și apă.

Potrivit proprietarului, soția persoanei care va prelua gospodăria ar putea să își găsească, dacă dorește, un loc de muncă în altă parte.

Pustahija subliniază că își dorește oameni care iau în serios mutarea la țară. Nu caută persoane care aplică doar pentru că ideea li se pare interesantă, dar care ar putea renunța după câteva luni.

„Nu ne dorim să aplice persoane care caută aventură sau vor să experimenteze. Căutăm cu adevărat o familie care iubește viața la țară”, a spus el.

De aceea, intenționează să discute cu fiecare candidat, pentru a găsi o familie care să se potrivească acestui stil de viață.

În spatele ofertei se află și o poveste personală. Tomislav Pustahija s-a născut pe această proprietate în urmă cu 66 de ani, dar a plecat din localitatea natală după cutremurul din 1969. Și-a continuat viața în Croația, unde și-a întemeiat o familie și și-a construit o carieră, însă nu a uitat niciodată locurile de origine.

„Am fost smuls din aceste locuri. Cine nu-și iubește patria? Ea este întotdeauna pe primul loc”, a spus el.

Astăzi, Tomislav vizitează gospodăria cel puțin o dată pe lună, de multe ori alături de soție și copii, care au ajuns și ei să îndrăgească zona.

Dorința lui este să păstreze proprietatea familiei și să găsească oameni care să aibă grijă de ea ca de propria casă. În același timp, speră să ajute o familie care are nevoie de un loc de muncă și de un acoperiș sigur deasupra capului.

„Vrem să ajutăm pe cineva. Pentru noi, acesta este cel mai important lucru”, a încheiat Pustahija.