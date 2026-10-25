Există câteva metode prin care caloriferele pot funcționa mai eficient, astfel încât să beneficiezi la maximum de sistemul de încălzire. Unele probleme pot fi remediate simplu, fără unelte profesionale sau cheltuieli mari, relatează presa britanică, potrivit Express.

Dacă observi că o cameră rămâne constant mai rece decât celelalte, specialiștii recomandă echilibrarea caloriferelor, o procedură care ajută la distribuirea uniformă a căldurii în locuință.

Operațiunea necesită ceva mai multă atenție și răbdare, însă poate fi utilă pe termen lung.

Cum se echilibrează caloriferele

Procedura presupune reglarea robinetelor caloriferelor, oprirea și repornirea sistemului de încălzire, precum și măsurarea temperaturii caloriferelor și a conductelor.

Pentru această operațiune, ai nevoie de o cheie pentru aerisirea caloriferelor, un dispozitiv de reglare a robinetului de retur sau o cheie reglabilă, o șurubelniță și un termometru digital. Poți folosi și un multimetru cu funcție de măsurare a temperaturii.

Specialiștii recomandă verificarea și echilibrarea caloriferelor o dată pe an sau ori de câte ori este necesar.

Pașii pentru echilibrarea caloriferelor

Oprește sistemul de încălzire. Lasă caloriferele să se răcească înainte de a începe lucrul. Aerisește caloriferele. Elimină aerul acumulat în instalație, dacă este cazul. Verifică robinetele caloriferelor. Identifică tipul acestora și modul în care pot fi reglate. Fă o schiță a caloriferelor din locuință. Notează poziția fiecăruia pentru a putea urmări ordinea reglajelor. Pornește încălzirea și notează cum se încălzesc caloriferele. Observă care se încălzesc primele și care rămân mai reci. Oprește din nou sistemul și așteaptă să se răcească. Repornește încălzirea pentru a începe reglajele. Reglează robinetul de retur al primului calorifer, urmând instrucțiunile specifice instalației. Măsoară temperatura caloriferului pentru a urmări efectul reglajului. Verifică temperatura conductelor de alimentare și retur. Repetă procedura pentru fiecare calorifer, până când distribuția căldurii devine mai uniformă.

Când este nevoie de un instalator

Dacă aceste măsuri nu rezolvă problema, cauza poate fi una mai serioasă, iar intervenția unui specialist devine necesară.

Specialiștii recomandă apelarea la un instalator dacă încălzirea rămâne neuniformă chiar și după aerisirea caloriferelor sau dacă observi semne de coroziune ori scurgeri la conducte. În astfel de situații, nu este indicat să încerci reparațiile pe cont propriu.

O verificare corectă a instalației poate ajuta la identificarea cauzei și la restabilirea funcționării corespunzătoare a sistemului de încălzire.