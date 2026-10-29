Femeia a fost identificată de localnici drept Loredana Morosanu, care avea în jur de 40 de ani. Trupul acesteia a fost descoperit luni, în jurul orei locale 4:30, în locuința sa de pe Melville Terrace, în cartierul Finglas din Dublin. Polițiștii irlandezi au ajuns la adresă în urma unei sesizări privind un incident, scrie BBC.

Potrivit informațiilor prezentate în instanță, Daniel Simion Toader, în vârstă de 47 de ani, cetățean român, nu a răspuns atunci când polițiștii l-au informat că este acuzat de crimă. Victima era, de asemenea, originară din România și locuia în Irlanda de mai mulți ani.

Bărbatul a fost arestat

Bărbatul, care locuiește tot pe Melville Terrace, s-a prezentat marți seara în fața Tribunalului Districtual din Dublin. Potrivit postului public irlandez RTÉ, acesta purta un pulover albastru, pantaloni de trening gri și pantofi negri.

Acuzatul a comunicat doar prin intermediul unui interpret desemnat de instanță și nu a beneficiat de reprezentare juridică la audiere, pe fondul unui conflict privind plata asistenței judiciare, în care sunt implicați avocații irlandezi specializați în apărare penală.

Un detectiv cu grad superior a declarat în fața instanței că suspectul a fost arestat și pus sub acuzare pentru crimă marți seara, la secția de poliție din Finglas.

Daniel Simion Toader a fost plasat în arest preventiv până la 3 noiembrie.

Poliția irlandeză continuă să facă apel la martori să ofere informații. Anchetatorii vor în special să discute cu persoanele care s-au aflat în zona Melville Terrace, Dublin 11, între miezul nopții și ora 5:00 dimineața, inclusiv cu cele care au trecut prin zonă și ar putea avea imagini surprinse de camerele de bord ale mașinilor.