Noua linie, numită Kruunusillat („Podurile Coroanei”), scurtează distanța dintre centrul orașului și Laajasalo de la 11 la 5,5 kilometri. Inaugurarea a avut loc pe 7 noiembrie, iar primarul Helsinkiului, Daniel Sazonov, a declarat că legătura peste mare apropie permanent cartierul de restul orașului, notează Railway Gazette.

Directorul executiv al autorității regionale de transport HSL, Vesa Silfver, a descris traseul drept „incredibil de frumos”, spunând că acesta reprezintă o schimbare majoră pentru transportul public din Laajasalo.

Tramvaiul oprește și în Korkeasaari, unde se află grădina zoologică din Helsinki. Vizitatorii care aleg să ajungă acolo cu tramvaiul vor beneficia de bilete cu preț redus.

Trei poduri noi peste Marea Baltică

Extinderea rețelei de tramvai pornește din Hakaniemi, unde se conectează la liniile existente, și continuă pe o distanță de 6,7 kilometri spre est, până în zonele Hopealaakso și Yliskylä. Din Hopealaakso, o ramificație de 1,2 kilometri duce spre Kruunuvuorenranta.

Pentru realizarea proiectului au fost construite trei poduri: Merihaan, Finken și Kruunuvuoren. Acestea au benzi dedicate tramvaielor, bicicletelor și pietonilor. Podurile pot fi folosite și de vehiculele de intervenție, însă accesul celorlalte mașini este interzis.

Cel mai dificil și mai costisitor element al proiectului a fost podul Kruunuvuoren, pentru care s-au cheltuit 123 de milioane de euro. Cu o lungime de 1.191 de metri, acesta este cel mai lung pod din Finlanda. Turnul său de susținere, înalt de 135 de metri, este cel mai înalt de acest fel din țară.

Podul Finkensilta, construit din beton, are o lungime de 293 de metri și o lățime de 18 metri. Acesta se ridică la aproape șapte metri deasupra apei.

Cel de-al treilea, podul Merihaan, are 422 de metri lungime și se află la trei metri deasupra nivelului apei. Pentru construcția sa a fost nevoie de instalarea a 1.200 de piloni de oțel în fundul mării.

Un proiect planificat încă din 2002

Ideea construirii unei legături între centrul Helsinkiului și Laajasalo a fost inclusă în planul general de dezvoltare urbană al orașului încă din 2002. Varianta unei linii de tramvai a fost aleasă în 2008, iar Consiliul Local a aprobat continuarea proiectului în 2016. Lucrările au început în octombrie 2021.

Inițial, în 2020, costurile pentru poduri și infrastructura liniei de tramvai erau estimate la 326 de milioane de euro. Ulterior, bugetul a crescut la 436 de milioane de euro, sumă care include și alte lucrări conexe, precum modernizarea rețelelor de utilități.

Proiectul a fost finanțat din fonduri publice. Deși inaugurarea fusese programată pentru 2027, lucrările au fost încheiate mai devreme decât era prevăzut.

Cât durează călătoria cu noul tramvai

Noua infrastructură este deservită de liniile de tramvai 11 și 12. Acestea leagă Yliskylä de gara centrală și Kruunuvuorenranta de Pasila, folosind atât podurile noi, cât și rețeaua de tramvai deja existentă.

Transportul este asigurat de 23 de tramvaie Škoda Transtech ForCity Smart Arctic X54, comandate inițial ca supliment la cele destinate liniei Jokeri 15. Livrările vehiculelor sunt încă în desfășurare.

Fiecare tramvai are cinci secțiuni, o lungime de 34 de metri și podea joasă. Vehiculele dispun de 78 de locuri pe scaune și pot transporta în total 214 pasageri.

Călătoria de la un capăt la altul durează aproximativ 20-25 de minute. Pe podul Kruunuvuoren, tramvaiele pot circula cu viteze de până la 60 km/h.

Începând din ianuarie 2027, traseele autobuzelor din zona Laajasalo vor fi reorganizate pentru a asigura legătura cu stațiile de tramvai.

Autoritățile estimează că populația cartierului Laajasalo se va dubla aproximativ, pe măsură ce vor fi construite noi locuințe. În acest context, numărul zilnic de călători cu tramvaiul ar urma să ajungă la 23.000 până în 2030 și la 37.000 până în 2040.