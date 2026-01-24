O cântăreață cu milioane de ascultători este suspectată că ar fi creată de inteligența artificială. Cine este Sienna Rose

O cântăreață misterioasă care a ajuns populară în scurt timp și este ascultată de milioane de oameni pe Spotify ridică semne de întrebare despre cine este sau ce este ea.

Sienna Rose are trei dintre piesele ei cu influențe de jazz și o atmosferă melancolică în Top 50 Viral de pe Spotify. Cea mai populară, o baladă numită Into the Blue, a fost ascultată de peste cinci milioane de ori. Dacă își continuă această traiectorie, Rose ar putea deveni una dintre cele mai fierbinți revelații ale anului. Există însă o singură problemă: toate indiciile arată că nu este reală.



Cânăreața ar fi creată cu inteligență artificială Serviciul de streaming Deezer, care a dezvoltat instrumente pentru a combate muzica generată de AI, a declarat pentru BBC că „multe dintre albumele și piesele ei de pe platformă sunt detectate și marcate” ca fiind generate de computer. Rose nu are prezență pe rețelele sociale, nu a susținut niciodată un concert, nu are videoclipuri și a lansat un număr improbabil de mare de piese într-un interval foarte scurt. Între 28 septembrie și 5 decembrie, a încărcat cel puțin 45 de piese pe serviciile de streaming.

Contul ei de Instagram, care este în prezent dezactivat, prezenta o serie ciudat de omogenă de portrete, toate cu o lumină difuză, ireală, caracteristică generatoarelor de imagini AI.



Pe serviciul de streaming Tidal, Rose este creditată și cu albume de folk și muzică ambient, toate încărcate anul trecut, cu diferiți cântăreți prezentați în grafica albumelor.



Reacțiile ascultătorilor Mulți ascultători au observat ceea ce ei identifică drept „artefacte AI” în piesele cântăreței. În melodiile Under the Rain sau Breathe Again se poate auzi un șuierat revelator. Este o trăsătură comună a muzicii generate de aplicații precum Suno și Udio — parțial din cauza modului în care acestea pornesc de la zgomot alb și îl rafinează treptat până când seamănă cu muzica. „Când [software-ul] adaugă toate straturile și instrumentele, introduce erori”, explică Gabriel Meseguer-Brocal, cercetător științific senior la compania de streaming. „Nu sunt perceptibile — nu le putem auzi — dar sunt ușor de identificat dacă faci câteva operații matematice.” Aceste erori acționează ca o amprentă, spune Meseguer-Brocal, cu o „semnătură unică” care face posibilă detectarea software-ului folosit pentru a crea orice piesă muzicală. Misterul care o înconjoară pe cântăreață ridică întrebări mai ample despre muzica generată de AI. Pentru ascultătorii ocazionali, există și alte semne: tipare inconsistente ale tobelor, versuri fade și o voce care nu se abate niciodată de la melodie și nu explodează în refrenul final. Acest sunet „generic” a fost cel mai mare indiciu pentru unii dintre ascultătorii Siennei Rose. „Am fost gen: «Îmi place», dar era ceva acolo”, a spus criticul muzical de pe TikTok, Elosi57. „Așa că m-am uitat la profilul ei și mi-am zis: «Asta e AI».” Un alt utilizator a postat pe X: „Am început să ascult Olivia Dean (fantastică). În două zile, Spotify mi-a recomandat Sienna Rose, care are un sunet similar, dar mai generic. Mi-a luat câteva piese să-mi dau seama că e AI.”



Mai mulți artiști, cuceriți de piesele lui Rose Mulți alții au fost cuceriți de piesele lui Rose. Printre ei se numără și starul pop Selena Gomez, care a folosit piesa Where Your Warmth Begins într-o postare pe Instagram despre Premiile Globul de Aur de duminică. Cântecul a fost ulterior eliminat, pe măsură ce întrebările despre identitatea lui Rose s-au răspândit online, dar postarea lui Gomez a dus interesul pentru Rose și identitatea ei la un nou nivel. Și mulți dintre ascultătorii care îi rulau muzica au reacționat cu dezamăgire când au aflat că s-ar putea să nu existe. „Vă rog, spuneți-mi că e reală”, implora cineva pe Threads. „Sunt dezamăgit, pentru că mi-au apărut câteva piese și muzica nu e REA”, a scris altcineva pe Bluesky. „[Dar] cineva a spus că odată ce știi, sună lipsit de suflet — și sunt de acord.” Interzicerea muzicii AI Software-ul AI devine atât de sofisticat încât artiștii clonați concurează cu muzicieni autentici. În Suedia, săptămâna aceasta, o piesă aflată pe primul loc în topuri a fost interzisă după ce jurnaliștii au descoperit că artistul din spatele ei, Jacub, nu exista. Există mulți oameni — atât în companiile tech, cât și în zona de business a industriei muzicale — care vor să vadă AI-ul reușind. Costurile de lansare ale unui proiect precum Sienna Rose sunt practic zero, dar muzica ei generează venituri estimate la 2.000 de lire sterline pe săptămână din redevențe. Interesant este că mai multe piese ale lui Rose par să fie creditate casei de discuri indie americane Broke — cunoscută pentru transformarea artiștilor virali precum bbno$ și Ndotz în vedete de top. Dacă vizitezi site-ul lor, Rose nu apare listată printre artiștii semnați — dar apare trupa britanică de dance Haven. Dacă numele sună cunoscut, este pentru că au avut probleme la sfârșitul anului trecut după ce au creat o piesă folosind o clonă AI a vocii lui Jorja Smith. Piesa lor, Run, a fost eliminată de pe serviciile de streaming după ce organismele industriei muzicale au emis notificări de retragere, susținând că piesa încalcă drepturile de autor — dar a fost reînregistrată cu voci umane și a intrat în Top 10 din Marea Britanie două săptămâni mai târziu. BBC a contactat și o altă casă de discuri, Nostalgic Records, care o listează pe Rose pe site-ul său. Biografia de pe Nostalgic Records susține că este „stabilită la Londra” și spune că este „nu doar o interpretă, ci o povestitoare a inimii”. Deezer spune că 34% dintre piesele încărcate pe platforma sa — aproximativ 50.000 pe zi — sunt generate de AI. „Acum 18 luni, era în jur de 5% sau 6%”, spune Meseguer-Brocal. „Este șocant cât de rapid crește.” Spotify nu a comentat direct despre Sienna Rose, dar a declarat anterior că se concentrează pe combaterea conținutului AI „dăunător”, inclusiv spam-ul și piesele care imită fraudulos alți artiști. În prezent, pe YouTube piesele sale nu mai pot fi ascultate.



