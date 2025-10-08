S-a aflat cine este deţinătorul biletului câştigător de 120 de milioane de euro la loteria EuroJackpot: ”Părea calm”

08-10-2025 | 12:22
EuroJackpot
Shutterstock

Misteriosul deţinător al unui bilet câştigător la loteria EuroJackpot s-a prezentat pentru a revendica premiul în valoare de 120 de milioane de euro, marţi, la două săptămâni după extragerea numerelor câştigătoare.

Anunțul a fost făcut pentru agenţia de presă DPA de un purtător de cuvânt al companiei de loterie, potrivit Agerpres.

Câştigătorul este un bărbat cu vârsta cuprinsă între 30 şi 60 de ani, care s-a prezentat personal, marţi, la sediul loteriei din Berlin. "A aşteptat pentru că a vrut să lase vestea să se aşeze", a spus purtătorul de cuvânt.

"Părea calm şi stăpân pe sine", a adăugat purtătorul de cuvânt.

Biletul său a fost verificat şi s-a confirmat că includea toate numerele câştigătoare.

Câştigătorul nu a dezvăluit planurile pe care le are cu noua sa avere. Banii urmează să fie transferaţi în contul său săptămâna viitoare, după un proces de verificare.

A câștigat 120 de milioane de euro cu o cheltuială de 19 euro

Bărbatul a plasat nouă pariuri unice în valoare totală de 19 euro.

Numerele câştigătoare - 7, 8, 31, 32, 33 şi numerele Euro 10 şi 11 - au fost extrase la 23 septembrie în capitala finlandeză Helsinki.

Probabilitatea de a câştiga la loteria EuroJackpot este de 1 la 140 de milioane, a relatat DPA în septembrie.

Iniţial, oficialii loteriei au luat în considerare lansarea unei campanii locale pentru a da de urma câştigătorului, presupunând că acesta ar putea fi un jucător ocazional.

Conform regulilor loteriei, acesta ar fi avut la dispoziţie trei ani pentru a revendica premiul înainte de expirarea termenului.

Sursa: Agerpres

