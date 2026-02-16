Corespondent PROTV: „Anul Calului de Foc se repetă doar o dată la 60 de ani. Chinezii se reunesc pentru cina de ajun, considerată cea mai importantă masă din an. Și asta pentru că și preparatele au semnificații simbolice – se mănâncă orez și pește pentru belșug și noroc, și tăiței pentru longevitate. Festivalul Primăverii, cum mai este cunoscut Anul Nou, durează 16 zile, dedicare conform tradiției, pentru rezolvarea conflictelor din trecut și desprinderea de energiile negative. În prima zi de sărbătoare nu se face curățenie și nu se folosesc obiecte ascuțite, ca să nu fie alungat norocul. Mulți nu poartă haine negre sau albe, pentru că aceste culori reprezintă doliul. În schimb, aleg roșul, considerat aducător de noroc. În tradiția chineză, Focul înseamnă pasiune și energie, iar alături de Cal, devine un simbol al ambiției și al dorinței de a merge mai departe.”