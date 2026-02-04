Anul Nou Chinezesc 2026. Previziuni pentru fiecare semn în zodiacul chinezesc. Ce aduce luna februarie în zodiacul chinezesc

Luna februarie, în mod normal, nu este luna iubirii la chinezi. Este luna începutului de an și, ca atare, are foarte multă energie. Este momentul în care oamenii își fac liste cu planuri și intenții, însă, în realitate, luna martie este considerată luna iubirii, nu februarie, care nu are nicio legătură cu acest aspect. Astăzi este o zi specială deoarece, neoficial, se intră în energia noului an, în anul Calului de Foc. Se spune „neoficial” pentru că intrarea oficială în această energie va avea loc pe 17 februarie, odată cu luna nouă din 9 februarie. Atunci este sărbătoarea propriu-zisă, moment în care chinezii din întreaga lume, pe cât posibil, se întorc acasă. Este perioada cu cea mai mare agitație pe liniile aeriene, deoarece oamenii merg acasă pentru a binecuvânta noul an care urmează să înceapă. Așadar, astăzi nu își spun încă „La mulți ani”, dar se simte că, neoficial, s-a deschis ușa către energia noului an. În acest context, specialistul în feng shui Cristina Doza explică cum va fi acest nou an din perspectiva zodiacului chinezesc, începând chiar din această lună. Vor mai exista discuții pe parcursul anului despre ce ar trebui ajustat sau redresat. Citește și Știrile ProTV lansează un nou jurnal de weekend, de la ora 13, prezentat de Roxana Hulpe și Cosmin Stan

Șobolan (1924, 1936, 1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008, 2020) În februarie, analiza începe cu primul semn zodiacal: Șobolanul. În general, este posibil ca persoanele născute în anul Șobolanului să primească în această lună oferte de lucru în străinătate sau în afara zonelor lor de confort, poate chiar în afara orașului. Ar fi indicat să accepte aceste oportunități, deoarece ele se pot dovedi investiții foarte bune pe termen lung. Șobolanii sunt încurajați să fie deschiși la deplasări. Se face apoi o mențiune despre cei născuți în 2020, care aparțin tot acestui semn. Deși sunt foarte tineri, se sugerează, mai în glumă, că ar putea exista ideea unor studii în străinătate, deși la vârsta lor acest lucru este puțin probabil. Bivol (1925, 1937, 1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009, 2021) Pentru cei născuți în anul Bivolului luna aceasta este asociată cu energia maternă și cu relația cu partea feminină din viața lor. Nu este o lună a iubirii, ci mai degrabă o lună a reconectării cu mama. Li se recomandă să fie mai atenți la mamele lor: dacă acestea nu mai sunt în viață, ar fi bine să meargă la biserică și să aprindă o lumânare; dacă sunt în viață, să le sune mai des sau să le facă vizite mai dese. Este o energie care le cere împăcare și armonizare cu această latură feminină. Tigru (1926, 1938, 1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010, 2022) Cei care sunt născuți în anul Tigrului trebuie să lucreze în această lună la veniturile pasive. Este posibil să fi avut deja anumite proiecte, iar acum să înceapă să vadă rezultatele. Dacă nu au astfel de proiecte, ar trebui să investigheze cum funcționează veniturile pasive, mai ales că sunt oameni de acțiune. Venitul pasiv, uneori, îți poate oferi mai mult timp pentru alte lucruri din viață, așadar acesta este un moment favorabil pentru ei.

Iepure (1927, 1939, 1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011, 2023) În această lună, Iepurele este mai rebel decât de obicei. Nu îi plac structurile și regulile și ar putea avea tendința să le încalce, mai ales dacă este student sau adolescent, existând riscul să nu se înțeleagă bine cu profesorii. Ar fi bine să fie mai atent în această perioadă, deoarece ar putea fi penalizat mai ușor decât în alte momente. Este recomandat să își păstreze pentru sine nemulțumirile față de sistem și să manifeste aceste frustrări abia în luna martie. În această lună, trebuie să respecte autoritatea. Dragon (1928, 1940, 1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012, 2024) Dacă cei născuți în anul Dragonului au intenția să călătorească în această lună, fie că este vorba de o vacanță mai lungă sau doar un weekend la munte, trebuie să fie foarte atenți la conflicte. Oricine este născut în anul Dragonului și pleacă în vacanță ar trebui să evite disputele cu alți turiști, deoarece acestea ar putea escalada și avea consecințe negative, inclusiv pe plan legal. Pot apărea chiar procese sau situații neplăcute. În cazul vedetelor născute în acest semn, există și riscul ca anumite lucruri să ajungă în presă, motiv pentru care ar trebui să fie mai precauți și mai temperați în această perioadă. Șarpe (1929, 1941, 1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013, 2025) Cei născuți în anul Șarpelui trebuie să fie atenți la acte și la amenzi, deoarece pot fi mai vulnerabili în această lună la încălcări ale regulilor. De asemenea, s-ar putea reactiva un proces mai vechi. Totuși, este o lună favorabilă pentru procese, dacă vor să încheie ceva ce trenează de mult timp. Cal (1930, 1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014, 2026) Cei născuți în anul Calului au foarte multă energie în această lună, însă au și foarte multe de făcut. Se vor agita mult și s-ar putea să aibă atât pierderi financiare, deoarece investițiile lor nu vor fi făcute cu suficientă înțelepciune, cât și pierderi de energie și vitalitate. Au tendința să vrea să facă totul singuri, motiv pentru care pentru ei este recomandat ca luna aceasta să învețe să delege. În general, cei născuți în anul Calului nu prea știu să delege, fiind foarte independenți și obișnuiți să se descurce singuri, însă în această perioadă li se transmite clar că nu mai pot continua așa și că trebuie să învețe să împartă responsabilitățile.

Capră (1931, 1943, 1955, 1967, 1979, 1991, 2003, 2015, 2027) Se trece apoi la cei născuți în anul Caprei (Capra și Oaia fiind același semn). Pentru ei, luna aceasta necesită mare atenție la voce. Trebuie să o gestioneze foarte bine și să aibă grijă de sănătatea lor, deoarece ar putea face un mic guturai sau să răgușească. Caprele s-ar putea să nu se simtă suficient de auzite în această perioadă și, din acest motiv, au tendința să vorbească mai tare. Li se recomandă să își menajeze vocea și să vorbească mai puțin în această lună, pentru a se proteja. Maimuță (1932, 1944, 1956, 1968, 1980, 1992, 2004, 2016, 2028) Pentru cei născuți în anul Maimuței, este o lună în care lucrurile se pot debloca, însă poate fi și foarte agitată. Li se recomandă să plece undeva în această perioadă și să nu rămână acasă. Dacă totuși rămân, ar fi bine să facă acea curățenie de început de an până pe 17 februarie, când începe oficial noul an chinezesc. În acest interval pot renova, redecorora sau muta mobilierul prin casă, pentru a crea o atmosferă nouă și proaspătă. Dacă pleacă în călătorie, ar fi indicat să nu plece împreună cu cineva născut în anul Dragonului și să fie foarte atenți la drum și la modul în care conduc, deoarece este o lună puțin mai turbulentă pentru ei în acest sens. Cocoș (1933, 1945, 1957, 1969, 1981, 1993, 2005, 2017, 2029) Pentru cei născuți în anul Cocoșului este o lună în care se pot gândi serios la o reconversie profesională, mai ales dacă au început deja niște cursuri anterior. Dacă vor să înceapă ceva nou pe plan profesional, acesta este un moment potrivit. Ar putea resimți o mică stare de reținere, lene sau lipsă de motivație, însă dacă reușesc să-și adune energia și determinarea, pot obține rezultate foarte bune în această lună. Câine (1934, 1946, 1958, 1970, 1982, 1994, 2006, 2018, 2030) Cei născuți în anul Câinelui vor avea o lună extraordinar de bună și se numără printre favorizații acestei perioade. Totuși, pentru a obține rezultate și mai bune decât cele deja promise de energie acestei luni, ar trebui să lucreze în parteneriat și să nu acționeze singuri. Dacă sunt elevi sau studenți care vor să învețe pentru un proiect, ar fi bine să mai cheme doi colegi, deoarece studiul în echipă le va aduce rezultate mult mai bune. Mistreț (Porc) (1935, 1947, 1959, 1971, 1983, 1995, 2007, 2019, 2031) Pentru cei născuți în anul Mistrețului (sau Porcului) anul trecut a fost destul de greu. Luna aceasta vine însă cu vești foarte bune, dar trebuie să fie foarte atenți să nu piardă oportunitățile. Dacă sunt puțin mai lenți sau nu sunt pe fază, pot rata aceste șanse. Se face o comparație cu o glumă de la Radio Erevan: „nu era o Volgă, era o bicicletă și nu i s-a dat, ci i s-a luat”. În mod similar, dacă cei născuți în acest semn nu profită de oportunități, s-ar putea să nu li se ofere, ba chiar să le fie retrase, motiv pentru care trebuie să fie foarte vigilenți. Februarie în zodiacul chinezesc Dacă luna trecută a fost o lună de negocieri, mai liniștită, în care fiecare parte s-a studiat reciproc și s-au făcut anumite tratate sau tentative de tratate, luna aceasta lucrurile se schimbă. În general, fie că vorbim de geopolitică sau de situații la nivel personal și gospodăresc, nu va mai exista diplomație. Oamenii vor spune lucrurilor pe nume, vor fi mai direcți, uneori brutali și chiar agresivi în exprimare, ceea ce ar putea genera tensiuni și probleme. Se menționează și situația adolescenților, deoarece energia acestei generații tinere, care a fost activă în ultimii doi ani, a expirat. Acest lucru sugerează că în următorii 18 ani ar putea apărea tot mai multe probleme legate de această generație. În plus, nici energia structurilor și a regulilor nu mai este „în vigoare”, fiind considerată expirată. În acest context, cei care mai țin frâiele sunt adulții, persoanele de vârstă medie, ceea ce înseamnă că puterea în următorii aproximativ 20 de ani va sta în mâinile acestei categorii. Totuși, luna aceasta este văzută ca fiind una bună, deoarece va aduce mai multă claritate și va face dreptate în anumite situații. Este descrisă ca o lună justițiară, care favorizează rezolvarea corectă a lucrurilor. În special, cei care au procese și le finalizează în această perioadă pot avea mai mult succes. În general, favorizații acestei luni sunt cei născuți în ani care se termină cu cifra unu: 2001, 2021, 1981 și alții similari.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:















Dată publicare: