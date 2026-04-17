Trusa de prim ajutor trebuie să conțină articole specifice, conform unei decizii a viceministrului Infrastructurii și Transporturilor, Konstantinos Kiranakis. Toate autovehiculele, cu excepția celor cu două roți, care circulă pe teritoriul Greciei trebuie să aibă la bord o trusă de prim ajutor care să conțină materiale medicale adecvate pentru utilizare imediată în caz de urgență, potrivit Nova.bg.

Decizia prevede că „trusa de prim ajutor trebuie amplasată în vehicul într-un loc ușor accesibil, pentru a se asigura utilizarea sa fără întârziere. Aceasta nu trebuie să fie încuiată și nu trebuie să conțină alte obiecte în afară de pansamente și materiale medicale.”

Ce trebuie să conțină trusa de prim-ajutor

Trusa de prim ajutor trebuie să conțină încă 16 articole:

1. Pătură izotermică de salvare;

2. Bandă adezivă / bandă de fixare;

3. Set de plasturi;

4, 5, 6. Bandaje sterile (mici, medii, mari – dimensiuni aproximative 6 × 8 cm, 8 × 10 cm, 10 × 12 cm);

7. Pansament steril pentru arsuri/tifon steril;

8. Compresele sterile pentru răni;

9, 10. Bandă elastică îngustă și lată;

11. Mănuși medicale de unică folosință;

12. Șervețele umede de curățare;

13. Mască medicală;

14. Bandaje triunghiulare;

15. Foarfece de prim ajutor;

16. Instrucțiuni de prim ajutor.

Ministerul Transporturilor subliniază că șoferii trebuie să verifice datele de expirare ale tuturor articolelor de prim ajutor, întrucât utilizarea unor articole expirate sau deteriorate poate fi periculoasă. Se recomandă chiar să se transporte o cantitate mai mare de articole de prim ajutor decât cea minimă necesară, deoarece acestea se pot dovedi vitale în timpul călătoriei.

Noile cerințe se aplică tuturor vehiculelor care circulă pe drumurile din Grecia, indiferent de țara de înmatriculare.

Nerespectarea regulilor în timpul unui control rutier va duce la aplicarea unei amenzi de 30 de euro. Prețul unei truse de prim ajutor care respectă standardul DIN 13164/2022 variază de obicei între 10 și 25 de euro. Șoferii trebuie să fie atenți la achiziționare, deoarece trusele mai vechi nu îndeplinesc adesea noile cerințe, în special în ceea ce privește măștile de protecție obligatorii și numărul corect de pansamente, scrie publicația dariknews.bg.