Autoritățile elene au înăsprit controalele, astfel că și lucrurile aparent banale pot aduce sancțiuni serioase. De exemplu, purtarea tocurilor înalte în siturile istorice din Grecia nu este doar o alegere de stil, ci poate fi o abatere, potrivit Blic.

Purtarea tocurilor este interzisă

În locuri precum Acropole există o interdicție strictă privind purtarea tocurilor. Motivul este protejarea marmurei antice, care, potrivit arheologilor, suferă deja din cauza milioanelor de vizitatori anual. Tocurile ascuțite deteriorează și mai mult suprafața veche de peste două milenii. Dacă nu respectați regula, agenții de pază vă pot opri, vă pot cere să vă scoateți încălțămintea sau chiar vă pot refuza accesul. În unele cazuri, amenda poate ajunge până la 900 de euro.

Reguli mai stricte în trafic

Reguli și mai stricte se aplică în trafic. Grecia are reglementări dure privind protejarea copiilor de fumatul pasiv. Dacă poliția găsește un șofer sau un pasager fumând într-un vehicul în care se află un copil sub 12 ani, sancțiunile sunt foarte mari.

Amenda este de 1.500 de euro pentru o mașină personală, iar în cazul vehiculelor oficiale sau închiriate poate ajunge la 3.000 de euro. În plus, permisul de conducere este suspendat automat pentru o lună, indiferent cine a aprins țigara.

Din cauza acestor reguli, turiștii sunt sfătuiți să fie foarte atenți, deoarece nerespectarea lor poate strica vacanța și poate afecta serios bugetul.

Camere AI și amenzi rapide

Șoferii trebuie să fie atenți: camerele cu inteligență artificială din Grecia înregistrează toate abaterile, iar amenzile vin rapid.

Lista amenzilor pentru încălcări rutiere în Grecia:

Conducerea sub influența alcoolului – între 78 și 1.200 de euro

Depășirea vitezei în localitate cu până la 20 km/h – 100 de euro

Trecerea pe roșu și depășirea pe linie continuă – 700 de euro

Nepurtarea centurii de siguranță – 350 de euro

Parcare ilegală – între 40 și 80 de euro

Folosirea telefonului mobil la volan – 100 de euro

Înaintea noului sezon de vară, sunt așteptate controale sporite în trafic, cu mai multe patrule de poliție pe drumurile principale și în zonele turistice.

Parcarea „doar pentru un minut” nu este tolerată în Grecia. Parcarea în locuri interzise, mai ales în apropierea plajelor sau pe promenade, duce la ridicarea plăcuțelor de înmatriculare și la amenzi între 40 și 80 de euro. În plus, permisul poate fi suspendat pentru 10 zile, iar certificatul de înmatriculare poate fi reținut până la 20 de zile.

Atingerea exponatelor

Conform regulilor din Grecia, atingerea exponatelor din muzee și situri arheologice este interzisă. Chiar dacă tentația este mare, nu trebuie să atingeți obiectele, nici măcar în aer liber.

Utilizarea apei

Unii turiști folosesc apa din curtea vilelor pentru a-și spăla mașinile. Această practică nu este acceptată. În timpul verii, chiar și udarea grădinilor este restricționată din cauza cantităților limitate de apă. Dacă toți turiștii ar face acest lucru, s-ar ajunge rapid la penurie de apă.

Folosirea aerului condiționat

O problemă frecventă pentru proprietari este obiceiul turiștilor de a lăsa aerul condiționat pornit când pleacă la plajă. Aparatul poate răci rapid încăperea, astfel că nu este necesar să funcționeze toată ziua. În caz contrar, costurile cu energia cresc foarte mult, iar impactul asupra mediului este negativ.