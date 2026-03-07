Năsturelul, planta cu beneficii mari pentru sănătate. Cum poate fi introdus în alimentație

Năsturelul are o istorie lungă și bine documentată, cu origini antice, utilizări variate și dovezi ale folosirii sale care datează de acum trei milenii, la perși, greci și romani.

Până în perioada Renașterii, această plantă pentru salată era folosită pentru împrospătarea respirației și curățarea gustului, dar și în scopuri medicinale. Iată tot ce trebuie despre năsturel și beneficiile sale pentru sănătate. Năsturelul - ce este Năsturelul (Nasturtium officinale) este o plantă acvatică perenă din familia muștarului (Brassicaceae), originară din Eurasia și naturalizată în întreaga Americă de Nord. Năsturelul se dezvoltă în pâraie reci cu apă curgătoare, unde crește scufundat, plutește la suprafață sau se întinde pe suprafețe nămoloase. Este adesea cultivat în bazine sau în sol umed pentru lăstarii tineri comestibili și frunzele sale fragede, cu gust ușor picant, bogate în vitamina C. Plantele de năsturel formează frecvent colonii dese și prind ușor rădăcini din tulpini. Frunzele alterne sunt penat-compuse, cu trei până la nouă foliole. Planta produce grupuri compacte de flori mici, albe, cu patru petale; fiecare păstaie, numită silicvă, conține două rânduri de semințe, conform Britannica. Beneficii pentru sănătate Năsturelul își poate susține reputația de aliment foarte nutritiv prin date concrete privind valoarea sa nutrițională. Sistemele tradiționale de vindecare folosesc această plantă de mii de ani. Cercetările moderne încep să confirme aceste utilizări, însă într-un ritm lent. Citește și Surpriză pentru femeile aflate în situații vulnerabile, din Iași. Cum au fost surprinse de 8 Martie Majoritatea studiilor privind năsturelul au fost realizate pe modele animale, în laborator sau cu extracte procesate, nu prin administrarea plantei integrale oamenilor și observarea efectelor directe. Totuși, există rezultate care susțin potențialul năsturelului de a proteja și îmbunătăți sănătatea.

Năsturelul și sănătatea rinichilor Fiind o verdeață cu frunze, năsturelul face parte dintr-un grup de plante cunoscute pentru aportul de nutrienți benefici pentru rinichi. În 2017, cercetători din Iran au analizat dacă extractul de năsturel poate proteja rinichii șobolanilor împotriva efectelor adverse ale antibioticului gentamicină. Animalele au fost împărțite în grupuri: unele au primit doar antibioticul, altele au primit și diferite doze de extract de năsturel. După zece zile, grupul tratat cu năsturel a prezentat mai puține leziuni renale și niveluri mai scăzute ale markerilor de stres oxidativ și inflamație, conform foodrevolution. Un alt studiu din 2021 a evaluat efectele capsulelor cu extract de năsturel la pacienți umani aflați în dializă. Timp de patru săptămâni, 46 de pacienți au primit fie extract, fie placebo. Grupul care a primit năsturel a prezentat niveluri reduse de molecule dăunătoare și o activitate antioxidantă crescută. Năsturelul și sănătatea inimii În 2021, un studiu a analizat efectele extractului de năsturel asupra persoanelor supraponderale cu dizabilități fizice. Timp de cinci săptămâni, 34 de participanți au primit fie extract de năsturel, fie placebo. Extractul a redus semnificativ colesterolul LDL („rău”) și peroxidarea lipidică, proces asociat deteriorării celulare. O meta-analiză din 2016, care a inclus peste 540.000 de participanți, a arătat că persoanele care consumau cele mai mari cantități de verdețuri crucifere (inclusiv năsturel) aveau un risc cu 16% mai mic de a dezvolta afecțiuni cardiace. Năsturelul și sănătatea oaselor Osteoporoza afectează aproximativ o treime dintre femei și o cincime dintre bărbații peste 50 de ani. Extractul de năsturel, care conține rutină, poate sprijini formarea de os nou. Conținutul de minerale și vitamina K contribuie la protecția împotriva pierderii masei osoase. Ca alte plante din familia Brassica, năsturelul conține compuși pe bază de sulf (polizulfuri și izotiocianați) care acționează ca antioxidanți și antiinflamatori, protejând celulele osoase și susținând formarea osului. Năsturelul și cancerul Năsturelul este bogat în sulforafan, un compus natural studiat pentru proprietățile sale anticancerigene. Un studiu din 2005, realizat în laborator, a arătat că extractul de năsturel a redus capacitatea celulelor de cancer mamar de a se răspândi, prin limitarea activității unei proteine numite MMP-9. Efectele au fost atribuite unui tip specific de sulforafan (4-metilsulfinilbutil izotiocianat). În 2022, cercetătorii au comparat nivelurile de glucozinolați din năsturel și kale, constatând că năsturelul conține de aproximativ două ori și jumătate mai mult. În organism, glucozinolații se transformă în compuși bioactivi cu efect antioxidant și anticancerigen, care pot acționa selectiv asupra celulelor canceroase fără a afecta celulele normale. Un studiu din 2023 a arătat că extractul din florile de năsturel a distrus celule de cancer de piele, fără a afecta celulele sănătoase, prin inducerea apoptozei (moarte celulară programată). Năsturelul și deteriorarea ADN-ului Una dintre teoriile privind apariția cancerului susține că procesul începe cu deteriorarea ADN-ului. Un studiu din 2007 a analizat efectele consumului de năsturel timp de opt săptămâni asupra ADN-ului adulților sănătoși, fumători și nefumători. Participanții au consumat planta integrală, nu extract. Rezultatele au arătat o reducere semnificativă a deteriorării ADN-ului limfocitar și o creștere a nivelurilor plasmatice de antioxidanți, inclusiv luteină și beta-caroten. Beneficiile au fost mai pronunțate la fumători. În 2013, un studiu pe șoareci a arătat că sucul de năsturel consumat timp de 15 zile a protejat împotriva deteriorării ADN-ului cauzate de un medicament chimioterapic.

Cum să consumi năsturel Pasează-l într-o supă Gustul ușor picant al năsturelului se temperează atunci când este pasat împreună cu cartofi și îmbogățit cu crème fraîche și unt, într-o supă clasică franțuzească. Este o variantă potrivită pentru începutul unei mese de primăvară. Amestecă-l într-o salată Cea mai simplă metodă de a pregăti năsturelul, și cea care îi pune cel mai bine în valoare aroma verde, ușor piperată, este să-l adaugi într-o salată. Poate fi servit simplu, cu un dressing ușor, sau combinat cu alte frunze și legume. Dacă este consumat crud, este recomandat să fie îndepărtate tulpinile mai groase. Adaugă-l în sandvișuri Un element clasic al ceaiului de după-amiază în stil englezesc, sandvișurile cu năsturel au un aspect rafinat. Pentru o variantă diferită, pot fi pregătite cu brânză Fontina și prosciutto, rumenite în tigaie, similar unui sandviș cald. Folosește-l pentru decor Multe preparate clasice din bistrourile franțuzești sunt decorate cu un fir de năsturel. Poate fi amestecat rapid cu o vinegretă ușoară înainte de a fi pus în farfurie, pentru un decor comestibil. Încorporează-l într-un dip sau sos Pentru sosuri și dipuri, năsturelul poate fi folosit la fel ca ierburile aromatice proaspete. Se poate adăuga tocat în maioneză pentru un sos potrivit alături de somon poșat, se poate amesteca în guacamole sau poate fi folosit pentru a prepara un sos verde intens, cu gust pronunțat.

