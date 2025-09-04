Focar de antrax într-o fermă din județul Vrancea. Proprietarul este internat în spital

Un focar de antrax a fost confirmat într-o fermă de capre şi oi din judeţul Vrancea, iar proiprietarul animalelor a fost şi el diagnosticat cu această boală, fiind internat în spital.

Autorităţile au convocat Comitetul Local pentru Combaterea Bolilor (CLCB), fiind dispuse mai multe măsuri.

”Prefectura Judeţului Vrancea informează că, urmare a confirmării unui focar de antrax într-o exploataţie de ovine şi caprine din localitatea Ciorăşti, judeţul Vrancea, prefectul judeţului a convocat de urgenţă Comitetul Local pentru Combaterea Bolilor (CLCB) pentru a coordona măsurile imediate de prevenire şi control a răspândirii bolii”, a transmis, joi, Prefectura Vrancea..

Sursa citată a precuzat că proprietarul fermei afectate a fost diagnosticat cu această boală şi se află internat într-o unitate spitalicească de specialitate, unde primeşte îngrijirile medicale necesare.

”Focarul a fost confirmat de Direcţia Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor (DSVSA) Vrancea, iar în exploataţia respectivă au fost dispuse imediat măsuri stricte pentru limitarea şi eradicarea bolii”, a mai transmis instituţia citată.

Potrivit reprezentanţilor Prefecturii Vrancea, s-a dispus:

-interzicerea mişcării animalelor din exploataţia afectată;

supravegherea zilnică a stării de sănătate a animalelor;

-instituirea unei zone de restricţie în localităţile Ciorăşti şi Satu Nou;

-vaccinarea de urgenţă a animalelor susceptibile;

-neutralizarea cadavrelor de animale sub control sanitar-veterinar;

-dezinfecţia păşunilor, adăposturilor şi mijloacelor de transport utilizate;

-interzicerea organizării de târguri, expoziţii şi alte evenimente cu animale până la ridicarea restricţiilor.

Autorităţile au transmis şi o serie de recomandări pentru populaţie:

-să respecte măsurile dispuse de autorităţi;

-să evite achiziţionarea sau consumul de carne şi produse provenite din animale bolnave sau suspecte;

-să anunţe imediat medicul veterinar ori autorităţile locale dacă apar suspiciuni privind îmbolnăvirea animalelor.

