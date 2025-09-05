Focar de antrax în Vrancea, un bărbat a fost internat. Recomandările medicilor

Stiri Sociale
05-09-2025 | 07:40
antrax

Focar de antrax, într-o localitate din județul Vrancea. Un bărbat a fost diagnosticat cu aceastã boalã, confirmată la ferma de oi şi capre pe care o administrează la marginea localității Ciorăşti. A fost internat într-un spital de boli infecțioase.

 

autor
Dan Oprea

Focarul a fost semnalat după ce, în urmă cu câteva zile, un animal a fost găsit mort. Medicii de la Direcția Sanitar-Veterinară au confirmat ulterior suspiciunea.

Pentru ca boala să nu se răspândească, animalele vor fi vaccinate, ținute în fermă, iar starea lor de sănătate - monitorizată.

Oamenii sunt sfătuiți să nu consume carne provenită de la animale infectate şi să anunțe medicul veterinar dacă apar suspiciuni de îmbolnăvire.                                 

Antrax confirmat după moartea unei femei din Ialomița. Soțul și fiul sunt internați în stare gravă

Sursa: Pro TV

Etichete: vrancea, focar, antrax,

Dată publicare: 05-09-2025 07:40

