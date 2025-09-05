Focar de antrax în Vrancea, un bărbat a fost internat. Recomandările medicilor
Focar de antrax, într-o localitate din județul Vrancea. Un bărbat a fost diagnosticat cu aceastã boalã, confirmată la ferma de oi şi capre pe care o administrează la marginea localității Ciorăşti. A fost internat într-un spital de boli infecțioase.
Focarul a fost semnalat după ce, în urmă cu câteva zile, un animal a fost găsit mort. Medicii de la Direcția Sanitar-Veterinară au confirmat ulterior suspiciunea.
Pentru ca boala să nu se răspândească, animalele vor fi vaccinate, ținute în fermă, iar starea lor de sănătate - monitorizată.
Oamenii sunt sfătuiți să nu consume carne provenită de la animale infectate şi să anunțe medicul veterinar dacă apar suspiciuni de îmbolnăvire.