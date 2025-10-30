Mesajul emoționant găsit după 100 de ani, pe o plajă australiană. Doi soldați au lăsat scrisori într-o sticlă de Schweppes

Mesaje într-o sticlă scrise de doi soldați australieni la câteva zile după plecarea lor spre câmpurile de luptă din Franța în timpul Primului Război Mondial au fost găsite peste un secol mai târziu, pe coasta Australiei.

Familia Brown a găsit o sticlă de Schweppes plutind pe apă la Wharton Beach, lângă Esperance, în statul Australia de Vest, pe 9 octombrie, a declarat Deb Brown marți, conform CNN. Soțul ei, Peter, și fiica lor, Felicity, au făcut descoperirea în timpul uneia dintre expedițiile regulate ale familieil pentru a curăța plaja de gunoi.

„Curățăm mult pe plajele noastre, așa că nu am trece niciodată pe lângă un gunoi. Așadar, această mică sticlă zăcea acolo, așteptând să fie ridicată”, a spus Deb Brown.

captura AP

În interiorul sticlei transparente și groase se aflau scrisorile scrise cu creionul de soldații Malcolm Neville, 27 de ani, și William Harley, 37 de ani, datate 15 august 1916.

Nava lor de transport trupe HMAT A70 Ballarat plecase din Adelaide, capitala statului Australia de Sud, spre est, pe 12 august 1916, într-o lungă călătorie către cealaltă parte a lumii, unde soldații urmau să întărească Batalionul 48 de infanterie australian pe frontul de vest al Europei.

Ce s-a ales de cei doi soldați

Malcom Neville a fost ucis în luptă un an mai târziu. William Harley a fost rănit de două ori, dar a supraviețuit războiului, murind în Adelaide în 1934 de cancer, care, potrivit familiei sale, a fost cauzat de gazarea sa de către germani în tranșee.

În mesajul din sticlă, Neville i-a cerut celui care a găsit sticla să-i livreze scrisoarea mamei sale, Robertina Neville, la Wilkawatt, acum un oraș fantomă din Australia de Sud. Harley, a cărui mamă murise în 1916, era mulțumit ca cel care a găsit sticla să păstreze biletul.

captura AP

William Harley a scris: „Fie ca cel care a găsit sticla să fie la fel de bine ca noi în prezent”.

Malcom Neville i-a scris mamei sale că „se simte foarte bine, mâncarea este foarte bună până acum, cu excepția unei mese pe care am aruncat-o în mare”.

Nava „se balansa și se clătina, dar noi eram fericiți ca Larry”, a scris Neville, folosind o expresie colocvială australiană, acum ieșită din uz, care înseamnă „foarte fericit”.

Malcom Neville a scris că el și camarazii săi se aflau „undeva pe mare”. William Harley a scris că se aflau „undeva în Bight”, referindu-se la Great Australian Bight. Acesta este un golf deschis enorm, care începe la est de Adelaide și se întinde până la Esperance, la marginea vestică.

Sticla nu a călătorit prea departe

Cea care a găsit scrisorile, Deb Brown, bănuiește că sticla nu a călătorit prea departe. Probabil a petrecut mai mult de un secol pe țărm, îngropată în dunele de nisip. Eroziunea extinsă a dunelor cauzată de valurile uriașe de-a lungul plajei Wharton în ultimele luni cel mai probabil a dezgropat-o.

Hârtia era udă, dar scrisul a rămas lizibil. Astfel, Deb Brown a putut să anunțe rudele celor doi soldați despre descoperire.

Sticla „este în stare perfectă. Nu are niciun fel de crustacee lipite de ea. Cred că dacă ar fi fost în mare sau dacă ar fi fost expusă atât de mult timp, hârtia s-ar fi dezintegrată din cauza soarelui. Nu am fi putut să o citim”, a spus ea.

Nepoata lui Harley, Ann Turner, a spus că familia ei a fost „absolut uimită” de descoperire.

„Pur și simplu nu ne vine să credem. Pare cu adevărat un miracol și simțim cu adevărat că bunicul nostru ne-a contactat din mormânt”, a declarat Turner pentru Australian Broadcasting Corp.

Nepotul lui Neville, Herbie Neville, a spus că familia sa a fost reunită de această descoperire „incredibilă”.

„Se pare că era destul de fericit să plece la război. Este atât de trist ce s-a întâmplat. Este atât de trist că și-a pierdut viața”, a spus Herbie Neville.

„Uau. Ce om a fost”, a adăugat nepotul cu mândrie.

