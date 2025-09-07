Matcha - secretul japonez pentru energie, sănătate și vitalitate. Rețeta acestui elixir verde care a cucerit internetul

Matcha, ceaiul verde japonez, este apreciat pentru proprietățile sale energizante și benefice pentru sănătate. Bogat în antioxidanți și nutrienți, acest elixir verde a câștigat popularitate la nivel global.

Matcha este mai mult decât o simplă pudră de ceai verde – este un stil de viață, ar spun împătimiții acestei băuturi. A fost apreciată în Japonia timp de secole și și-a câștigat populritatea în Occident în ultimii ani. Matcha este cunoscută pentru beneficiile sale pentru sănătate, gustul său bogat și multiplele întrebuințări în bucătărie. Mai mult, ea a devenit populară în România după ce mai multe vedete de la Hollywood și influenceri români au început să o consume. Iată tot ce trebuie să știi despre matcha.

Matcha în cultură și tradiție

Matcha, cu culoarea sa verde vibrantă și gustul său unic, este iubită în întreaga lume ca parte emblematică a culturii japoneze. Dincolo de a fi doar o băutură, istoria bogată și semnificația culturală a matcha-ului au captivat oamenii de secole.

Totuși, originile matcha nu sunt exclusiv japoneze; ele sunt strâns legate de cultura ceaiului chinezesc. Consumul de ceai a început în China cu mult timp în urmă, inițial ca practică medicinală.

În timpul Dinastiei Tang (618–907), au apărut schimbări semnificative în modul de preparare și consum al ceaiului, iar „ceaiul comprimat” sau „ceaiul în bloc” a devenit comun.

Ceaiul avea un scop dincolo de simpla răcorire, fiind apreciat pentru rolul său în purificarea spirituală și menținerea sănătății, ceea ce îl făcea un produs de lux rezervat în mare parte nobilimii.

Deoarece ceaiul comprimat era adesea măcinat pentru consum, acesta este considerat un precursor important al matcha-ului modern.

Totuși, în timp, cultura ceaiului măcinat, începută cu ceaiul în bloc, a dispărut în China, evoluând către stiluri asemănătoare ceaiurilor verzi din frunze libere de astăzi. Între timp, această tradiție a ceaiului măcinat a călătorit în Japonia, unde a luat o evoluție distinctă.

În Japonia, istoria matcha-ului datează din perioada Kamakura, când a apărut conducerea condusă de samurai.

În această perioadă, călugărul budist Zen Eisai a adus semințe de ceai din China, împreună cu metoda de a măcina frunzele de ceai și de a le bate cu apă fierbinte. Acest eveniment este considerat începutul culturii matcha în Japonia.

Eisai a început să cultive ceai în Japonia și a scris „Kissa Yojoki” (Cartea Ceaiului), în care a documentat beneficiile pentru sănătate și tehnicile de cultivare învățate în China. El a împărtășit aceste cunoștințe călugărilor Zen și chiar le-a introdus shogunului, promovând ceaiul pe scară largă, conform matchadirect.

Ulterior, în perioada Muromachi, care a urmat perioadei Kamakura, matcha s-a răspândit în rândul clasei samurai. Matcha era o băutură foarte apreciată de războinicii care supraviețuiseră războaielor, aceștia consumând-o pentru a se recupera după traumele mentale, a-și îmbunătăți concentrarea, a-și ridica moralul și a se vindeca.

Întâlnirile pentru ceai cu matcha au devenit o formă populară de socializare în această perioadă, creând oportunități semnificative de interacțiune între nobili și războinici.

Astfel, matcha a fost considerată nu doar o plăcere, ci și o activitate cu valoare culturală. Prin aceste transformări, matcha a devenit un element important al culturii japoneze, iar până la sfârșitul perioadei Muromachi s-au pus bazele formalizării ceremoniei ceaiului.

În perioada Edo, matcha a devenit disponibilă și pentru oamenii obișnuiți. Odată cu începutul epocii Meiji și creșterea interacțiunii externe, matcha a câștigat recunoaștere internațională, trend care contribuie și astăzi la popularitatea globală a matcha-ului.

Unul dintre cele mai semnificative aspecte în care matcha este profund integrată în cultura japoneză este ceremonia ceaiului, sau chado. Aceasta este o practică culturală tradițională japoneză care ritualizează actul de preparare și consum al ceaiului.

În cadrul ceremoniei, fiecare mișcare din prepararea matcha-ului este încărcată de semnificație. Actul de a bea ceai este valorizat ca o oportunitate de calmare a minții și rafinare a spiritului.

La baza ceremoniei ceaiului se află filosofia ichigo ichie, care înseamnă „acest moment nu se va mai întoarce niciodată”, încurajând prețuirea fiecărei întâlniri pentru ceai și primirea oaspeților cu întreaga inimă.

Ce este matcha

Pentru a defini matcha, trebuie mai întâi să știi că matcha provine din ceai verde. Matcha, care în japoneză înseamnă literal „ceai măcinat”, se obține din frunze de ceai cultivate la umbră câteva săptămâni înainte de recoltare. Este considerată „matcha” atunci când este măcinată până devine pudră după ce a fost procesată într-o fabrică de ceai.

Matcha este un tip de ceai verde, dar diferă semnificativ de alte varietăți. Spre deosebire de majoritatea ceaiurilor, care se prepară din frunze întregi, matcha se obține din frunze măcinate foarte fin, permițând consumul întregii frunze și al tuturor nutrienților săi. Asta înseamnă că matcha poate conține de până la 10 ori mai mulți antioxidanți decât ceaiul verde obișnuit. De asemenea, este bogată în compuși naturali din plante, cum ar fi catechinele, cofeina și L-teanina, care împreună creează un efect echilibrat, energizant și calmant.

Ce gust are matcha

Matcha are un gust ierbos, umami, și unii îl pot considera un gust cu care trebuie să te obișnuiești. Dacă vrei să te acomodezi cu aroma matcha, poți adăuga puțin îndulcitor în acest ceai. De asemenea, poți prepara un matcha latte cu lapte spumat sau chiar să adaugi pudra de matcha în gustări făcute acasă, precum clătite, brioșe sau fursecuri.

Matcha vs alte ceaiuri: ce îl face special

Ceaiul verde și ceaiul matcha sunt similare prin faptul că provin ambele din aceeași plantă Camellia Sinensis, sunt superalimente cu o vechime de 1.000 de ani și se spune că profilurile lor nutriționale oferă multiple beneficii pentru sănătate. Deși ambele sunt ceaiuri verzi, aroma, textura, culoarea și metodele de preparare diferă.

Ceaiul verde și matcha-ul sunt cultivate diferit. Ceaiul verde crește la soare, în timp ce matcha este cultivată la umbră în cele trei săptămâni înainte de recoltare. Ceaiul verde capătă o culoare verde palidă cu nuanțe maronii, iar matcha capătă o culoare verde vibrantă. Umbra crește nivelul de clorofilă din frunze, ceea ce dă matcha-ului culoarea sa intensă.

La recoltare, ceaiul verde este tăiat mecanic și trimis direct la o fabrică de procesare, unde frunzele sunt aburite pentru a opri fermentarea, apoi uscate prin suflare cu o mașină rotativă. Frunzele de matcha sunt recoltate manual, selectând cele mai bune frunze verzi. Tulpinile și nervurile sunt îndepărtate, iar frunzele sunt măcinate pe piatră pentru a obține pudra de matcha.

Aroma ceaiului verde este ușoară și proaspătă, cu note ierboase sau pământii și, în funcție de modul de preparare, poate fi uneori ușor amară. Ceaiul verde la rece este mult mai fin, deoarece aroma se extrage lent pe parcursul mai multor ore. Matcha-ul este o pudră fină, cu o aromă mai bogată și mai dulce și cu o textură spumoasă.

Ambele ceaiuri pot fi preparate calde sau reci. Matcha se bate cu un tel în apă fierbinte sau se agită cu un shaker special pentru matcha atunci când se prepară iced matcha, în timp ce frunzele de ceai verde sau frunzele de orice alt tip de ceai se infuzează în apă fierbinte. Ceaiul verde se prepară cel mai bine la o temperatură moderată a apei, între aprox. 82°-85° C, cu o infuzare de aproximativ 3 minute. Apa prea fierbinte poate elibera taninuri din frunze, făcând ceaiul astringent. Ceaiurile verzi de calitate superioară pot fi re-infuzate de 2-3 ori înainte ca aroma să se degradeze. Se recomandă aproximativ 1 linguriță la o cană 240 ml pentru rezultate optime.

Deoarece matcha se prepară cu întreaga frunză măcinată în pudră și apoi amestecată cu apă, aceasta păstrează toți nutrienții. În cazul altor ceaiuri, frunzele sunt doar infuzate în apă fierbinte, iar frunza liberă sau pliculețul este aruncat, pierzând astfel o parte din nutrienți.

La ce se folosește matcha

În Japonia, popularitatea matcha ca produs este comparabilă cu cea a ciocolatei. Vei observa verdele său distinct în tot felul de alimente, inclusiv înghețată cu matcha, smoothie-uri, budinci, biscuiți, prăjituri și mochi (prăjituri din orez).

Datorită gustului său vegetal, matcha se potrivește chiar și cu preparatele sărate, cum ar fi tăițeii soba. De obicei, astfel de produse alimentare sunt realizate cu matcha de calitate culinară, care este ușor mai amară decât celelalte grade de matcha.

Matcha de calitate este de obicei rezervată templelor budiste și ceremoniilor japoneze ale ceaiului.

Beneficiile matcha pentru sănătate

Bogată în antioxidanți

Matcha este bogată în catechine, un tip de compuși vegetali din ceai care acționează ca antioxidanți naturali. Antioxidanții ajută la stabilizarea radicalilor liberi nocivi, compuși care pot deteriora celulele și pot provoca boli cronice.

Matcha este cultivată la umbră. La recoltare, conținutul de catechine este mai scăzut decât la alte tipuri de ceai verde. Totuși, atunci când este dizolvată în apă, produce de trei ori mai mulți antioxidanți.

Un studiu a arătat că administrarea de suplimente cu matcha șoarecilor a redus daunele provocate de radicalii liberi și a crescut activitatea antioxidantă, conform Healthline.

Includerea matcha-ului în dietă ar putea crește aportul de antioxidanți, ceea ce poate ajuta la prevenirea deteriorării celulare și la scăderea riscului mai multor boli cronice.

Poate proteja ficatul

Ficatul este vital pentru sănătate și joacă un rol central în eliminarea toxinelor, metabolizarea medicamentelor și procesarea nutrienților. Unele studii au arătat că matcha ar putea ajuta la protejarea sănătății ficatului.

O recenzie din 2015 a 15 studii a constatat că consumul de ceai verde a fost asociat cu un risc redus de boli hepatice. Totuși, în 2020, unii experți au remarcat că, deși matcha poate fi benefică pentru persoanele cu boală hepatică grasă non-alcoolică (NAFLD) prin reducerea enzimelor hepatice, poate crește enzimele hepatice la persoanele fără NAFLD.

Sunt necesare mai multe cercetări pentru a evalua efectele matcha asupra populației generale, deoarece majoritatea studiilor se concentrează pe extracte de ceai verde în animale.

Îmbunătățește funcția creierului

Unele cercetări arată că mai mulți dintre compușii din matcha pot ajuta la îmbunătățirea funcției creierului. Un studiu pe 23 de persoane a evaluat performanța într-o serie de sarcini care măsoară funcția cerebrală. Unii participanți au consumat ceai matcha sau o bară conținând 4 grame de matcha, în timp ce grupul de control a consumat un placebo.

Cei care au consumat matcha au arătat îmbunătățiri ale atenției, timpului de reacție și memoriei comparativ cu cei care au consumat placebo.

Un alt studiu mic a arătat că consumul a 2 grame de pudră de ceai verde zilnic timp de 2 luni a îmbunătățit funcția creierului la persoanele în vârstă.

Matcha are o concentrație mai mare de cofeină decât ceaiul verde. În funcție de tip, marcă și procesare, ceaiul verde conține aproximativ 11–25 mg/g, iar matcha 19–44 mg/g.

De asemenea, matcha conține L-teanină, un compus care modifică efectele cofeinei, promovând vigilența și ajutând la evitarea scăderii energiei după consumul de cofeină.

Poate preveni cancerul

Matcha conține compuși care, în testele de laborator și studiile pe animale, au fost legați de prevenirea cancerului. De exemplu, matcha este bogată în epigallocatechin-3-gallate (EGCG), un tip de catechină cu potențiale proprietăți anti-cancer.

Unele studii de laborator și pe animale sugerează că ar putea ajuta la prevenirea anumitor tipuri de cancer, deși sunt necesare mai multe cercetări.

Poate promova sănătatea inimii

Unele cercetări sugerează că consumul de ceai verde, cu un profil nutritiv similar matcha-ului, poate proteja împotriva bolilor de inimă.

Consumul de ceai verde a fost asociat cu un risc mai scăzut de boli cardiovasculare comparativ cu cafeaua, iar unele studii sugerează că ar putea reduce riscul hipertensiunii și alte complicații la persoanele cu boli cardiace.

Compușii din matcha sunt similari cu cei din ceaiul verde, iar unii consideră că ar putea avea beneficii similare. Totuși, cel puțin un studiu pe animale contrazice această afirmație.

Ajută la pierderea în greutate

Ceaiul verde este cunoscut pentru capacitatea sa de a stimula pierderea în greutate și este adesea inclus în suplimente pentru slăbit.

O recenzie din 2020 a concluzionat că, împreună cu o dietă echilibrată și exerciții fizice, administrarea a până la 500 mg pe zi de ceai verde timp de 12 săptămâni poate reduce indicele de masă corporală. Deși majoritatea studiilor s-au concentrat pe ceaiul verde, matcha provine din aceeași plantă și conține compuși similari.

Cum să prepari matcha acasă

Matcha este un adevărat ritual, tocmai de aceea nu se face la fel de simplu precum orice alt ceai.

Încălzește bolul pentru ceai cu apă clocotită. Aruncă apa și umezește chasenul (telul pentru ceai) pentru a-l pregăti pentru bătaia ceaiului. Acest pas încălzește bolul și ajută matcha să se amestece mai ușor. Un chasen bine umezit alunecă lin prin ceai, creând o spumă și o textură mai bune.

Ia 2 grame de pudră de ceai verde (matcha) și adaugă aproximativ o cană de apă fierbinte. Este esențial să măsori matcha cu precizie pentru un echilibru optim al aromei. De asemenea, folosirea apei care nu clocotește—aproximativ 70°C—ajută la păstrarea aromelor delicate și a nutrienților din ceai.

Ține bolul ferm cu o mână și bate cu chasenul de la stânga la dreapta pentru a forma bule spumoase. Bate matcha bine și desfă eventualele cocoloașe mici cu vârful telului. Acest lucru asigură cea mai bună aromă și o textură fină și cremoasă.

Ține chasenul în mijlocul spumei, lasă lichidul să se scurgă în tel și îndepărtează-l ușor. Acest lucru previne scurgerea excesului de matcha, menținând bolul și zona de servire curate. Se folosește 1/4 linguriță la 180–240 ml de apă.

