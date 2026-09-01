RAR le recomandă șoferilor într-o postare pe Facebook să acorde atenție și modului în care depozitează echipamentele de siguranță din mașină, precum extinctorul, trusa medicală și triunghiurile reflectorizante.

În cazul unui incendiu izbucnit la autovehicul, timpul de reacție este esențial, iar un extinctor depozitat sub podeaua portbagajului, în spatele unor bagaje voluminoase, poate deveni dificil sau chiar imposibil de folosit rapid, precizează Registrul Auto Român.

Unde trebuie păstrat extinctorul

Specialiștii recomandă ca extinctorul să fie păstrat într-un loc ușor accesibil, astfel încât șoferul să îl poată lua imediat în cazul unei situații de urgență. De asemenea, este recomandată achiziționarea unor produse certificate de RAR sau de organisme similare din alte țări.

Șoferii trebuie să verifice periodic și data de expirare a extinctorului și a trusei medicale de prim ajutor. Utilizarea unor echipamente cu termenul de valabilitate depășit poate atrage sancțiuni din partea poliției rutiere.

RAR precizează că vesta reflectorizantă este obligatorie pentru anumite categorii de vehicule, însă în cazul autoturismelor aceasta nu se află pe lista echipamentelor obligatorii.