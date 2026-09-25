Pe agenda discuțiilor s-au aflat teme precum comerțul, inteligența artificială, Taiwanul, dar și războaiele din Iran și Ucraina.

Liderul de la Beijing a pledat pentru intensificarea dialogului dintre Statele Unite și China, iar președintele american a catalogat întâlnirea cu omologul său ca fiind una „foarte bună”.

În cinstea oaspetelui său, Donald Trump a pregătit o primire spectaculoasă la Casa Albă.

Avioane de luptă, inclusiv un bombardier B-2, au survolat Grădina Trandafirilor, unde au fluturat steaguri chineze şi americane.

În mare, acestea au fost imaginile transmise de la primirea lui Xi Jinping la Casa Albă. În rest, au fost multe poze și înregistrări audio, pentru că accesul presei a fost limitat.

În scurta plimbare prin curte, liderul american i-a prezentat omologului său chinez elicopterul prezidențial Marine One.

După discuțiile din Biroul Oval, Donald Trump le-a spus jurnaliștilor că a avut o „întâlnire foarte bună” cu Xi Jinping.

Donald Trump, președintele SUA: „Președintele Xi și cu mine vom continua să colaborăm pentru a construi un viitor mai bun pentru națiunile noastre”.

Xi Jinping, președintele Chinei: „Ar trebui să cooperăm cu sinceritate. Interesele Chinei și ale Statelor Unite sunt strâns legate, iar posibilitățile de colaborare sunt numeroase”.

În timp ce cei doi șefi de stat discutau tete-a-tete, Primele Doamne vizitau un muzeu. Pentru presă, ziua a fost mai puțin spectaculoasă.

Situația a fost influențată de disputa recentă dintre Donald Trump și jurnaliștii CNN, MS NOW și Politico, cărora președintele american le-a interzis accesul la Casa Albă. Joi, un judecător federal i-a ordonat lui Trump să ridice interdicția, dar a fost pusă în practică abia după câteva ore.

Mark Stone, corespondent Sky News: „Aici este ceea ce este cunoscut drept „Pebble Beach”. Aici își au organizațiile media corturile din care transmit. Motivul pentru care toată lumea este atât de interesată de acest cort este că aparține CNN. Echipa CNN tocmai și-a reluat activitatea, după ce a primit din nou acces la Casa Albă”.

Legat de concluziile discuțiilor, cei doi lideri au anunțat prelungirea armistițiului comercial până în ianuarie, anul viitor.

În problema Iranului, președintele chinez a pledat pentru revenirea oficialilor de la Washington și Teheran la masa negocierilor.

Cât despre „super-inteligenţa", expresia pe care Trump o foloseşte de câteva zile în loc de „inteligența artificială”, nu a fost anunțat încă un acord major privind reglementarea acestei tehnologii.

Pe de altă parte, Xi Jinping a anunțat că 100.000 de tineri americani vor fi invitați să participe la programe de studiu în China în următorii 5 ani.

Iar doi panda urmează să ajungă la grădina zoologică din Atlanta, într-un gest simbolic de consolidare a relațiilor diplomatice.

Donald Trump: „Am avut o întâlnire excelentă, iar președintele Xi și-a arătat interesul pentru granit”.

Seara s-a încheiat cu un dineu de stat la Casa Albă. Printre invitați s-au aflat și reprezentanți ai unora dintre cele mai mari companii americane de tehnologie.