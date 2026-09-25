Petrece o zi vizitând obiectivele turistice din Tokyo și s-ar putea să te trezești purtând după tine un pahar gol de cafea, ambalajul unui sandviș și o senzație tot mai mare de nedumerire. Japonia este renumită pentru importanța acordată curățeniei – atunci de ce nu există aproape nicăieri un loc în care să arunci gunoiul?

Este o frustrare bine cunoscută vizitatorilor și una care a generat nenumărate videoclipuri pe rețelele sociale cu turiști nedumeriți, care caută un coș de gunoi pe străzile impecabile, potrivit BBC.

Dar răspunsul este mai complicat decât pare la prima vedere.

„Este un amestec complex de evoluții istorice... fenomene economice, evenimente politice și efectele lor variate asupra modului în care oamenii decid să se comporte”, spune Eiko Maruko Siniawer, profesor de istorie la Williams College și autoarea cărții „Waste: Consuming Postwar Japan”.

Japonia nu a fost întotdeauna o țară fără coșuri de gunoi. Siniawer indică luna martie 1995 drept un moment de cotitură major în această privință, când membri ai cultului Aum Shinrikyō au eliberat gaz sarin pe trei linii ale metroului din Tokyo, în timpul orei de vârf de dimineață, ucigând 14 persoane și rănind mii.

În urma atacului, autoritățile au sigilat sau au îndepărtat coșurile de gunoi ca măsură de prevenire a terorismului.

Atacurile teroriste ulterioare din întreaga lume, inclusiv cele din 11 septembrie din SUA, au contribuit la menținerea acestor măsuri. Dar, trei decenii mai târziu, motivele de securitate nu explică singure de ce atât de puține coșuri au reapărut sau de ce Japonia continuă să aibă străzi atât de curate.

Atacul din 1995 a schimbat modul în care Japonia privește coșurile de gunoi

Costurile și aspectele practice reprezintă o parte a explicației. Începând din anii 2000, unele municipalități au redus în mod deliberat numărul coșurilor de gunoi stradale, spune Aya Yoshida, de la Institutul Național pentru Studii de Mediu din Japonia, pentru a-i încuraja pe oameni să își ducă gunoiul acasă.

„În Kyoto, de exemplu, numărul coșurilor de gunoi stradale a fost redus cu mai mult de jumătate [...] începând din 2011, după ce probleme precum aruncarea deșeurilor menajere în acestea și acumularea gunoiului în jurul lor au dus la creșterea costurilor de întreținere și administrare”, adaugă Yoshida.

Atunci de ce nu există mai mult gunoi pe străzi? Yoshida avertizează că nu trebuie pusă curățenia Japoniei pe seama unui presupus simț al ordinii specific exclusiv japonezilor. Străzile curate, subliniază ea, sunt și rezultatul unor politici aplicate în mod deliberat de-a lungul anilor.

„Timp de decenii, municipalitățile au investit în campanii împotriva aruncării gunoiului pe stradă, educație publică, curățarea străzilor și măsuri de amenajare urbană menite să descurajeze aruncarea deșeurilor”, spune ea.

Dar și normele sociale contează, precizează Yoshida. Una dintre ele este *meiwaku o kakenai* – ideea de a evita să le creezi neplăceri altora.

Obiceiurile cotidiene au, de asemenea, un rol important: mâncatul din mers este relativ neobișnuit, astfel că oamenii tind să producă mai puține deșeuri atunci când sunt în oraș.

„Gândindu-mă la propriile mele obiceiuri zilnice, nu sunt sigură cât de mult gunoi se produce în timpul deplasării de acasă la serviciu și înapoi”, spune Siniawer. „Există și mai puține ocazii de a produce gunoi în timpul deplasărilor... deoarece este neobișnuit să mănânci în timp ce mergi pe jos sau călătorești cu trenul în Japonia.”

Vizitatorii, desigur, experimentează orașul diferit. Ei petrec zile întregi vizitând obiective turistice, cumpărând băuturi și gustări din magazine și au șanse mult mai mari să ajungă să poarte gunoiul după ei fără să găsească un loc evident unde să îl arunce.

Lipsa coșurilor de gunoi ușor accesibile poate fi, la început, atât derutantă, cât și frustrantă pentru turiști, spune ghidul turistic Junko Yokoo, stabilită în Japonia. Dar mulți se adaptează rapid.

„La început, oaspeții mei se plâng adesea de lipsa coșurilor de gunoi disponibile, dar, în același timp, le place să vadă că nu există gunoi pe străzi și ajung să adopte mentalitatea «când ești în Tokyo, faci ca în Tokyo»”, spune ea.

Unde pot găsi turiștii coșuri de gunoi în Tokyo

În ciuda impresiei pe care o pot avea vizitatorii, coșurile de gunoi nu au dispărut complet – trebuie doar să știi unde să le cauți, adaugă Siniawer.

„Gările încă au coșuri de gunoi, adesea sub forma unor recipiente transparente amplasate în apropierea porților de acces, unde pot fi supravegheate de personal sau de camerele de securitate.”

Chiar în această lună, gara Shinjuku din Tokyo a început să testeze poate cea mai japoneză soluție dintre toate: roboți-coș de gunoi mobili, care se deplasează prin gară și colectează deșeurile.

Până când aceștia vor deveni ceva obișnuit, vizitatorii ar putea fi nevoiți să facă ceea ce locuitorii din Tokyo fac de mult timp: să păstreze gunoiul asupra lor până când găsesc un loc unde să îl arunce.