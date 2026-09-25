"Le-am transmis foarte clar cu săptămâni în urmă că orice formă de sprijin acordată Iranului, fie că este directă sau indirectă, fie că se referă la informaţii confidenţiale, componente sau echipamente militare, este complet inacceptabilă. Preşedintele Trump a reiterat acest lucru foarte clar ieri. Este un mesaj pe care îl transmitem constant", a spus Perdue într-un interviu acordat CNBC.

"Cei doi lideri încep să dezvolte o relaţie bazată, într-o oarecare măsură, pe încredere şi colaborează pentru a rezolva problemele existente. A fost o discuţie foarte sinceră şi deschisă. Cred că, de fiecare dată când ei discută, observăm un alt nivel de apropiere în abordarea acestor chestiuni dificile cu care ne confruntăm", a mai spus ambasadorul american în interviu.

Spectacol la Casa Albă pentru Xi Jinping. Ce a făcut Donald Trump pentru a-l impresiona pe liderul Chinei

Covor roșu, onoruri militare, avioane de luptă care au survolat Casa Albă și un dineu de stat. Așa l-a primit Donald Trump pe Xi Jinping la Washington.

Pe agenda discuțiilor s-au aflat teme precum comerțul, inteligența artificială, Taiwanul, dar și războaiele din Iran și Ucraina.

Liderul de la Beijing a pledat pentru intensificarea dialogului dintre Statele Unite și China, iar președintele american a catalogat întâlnirea cu omologul său ca fiind una „foarte bună”.

În cinstea oaspetelui său, Donald Trump a pregătit o primire spectaculoasă la Casa Albă.

Avioane de luptă, inclusiv un bombardier B-2, au survolat Grădina Trandafirilor, unde au fluturat steaguri chineze şi americane.