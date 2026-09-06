Dacă faci zacuscă în fiecare toamnă, ar trebui să eviți să faci această greșeală atunci când pui zacusca în borcane ca să le păstrezi peste iarnă.

Greșeala pe care o fac gospodinele când pun zacusca în borcane

În fiecare toamnă, în gospodăriile din România este un obicei: se face zacusca. Ceea ce înseamnă că toată lumea participă la curățarea și pregătirea legumelor pentru una dintre cele mai bune conserve pentru iarnă.

Indiferent că este cu fasole, cu vinete, cu ghebe sau orice alt fel de zacuscă, este important să faci pașii corect atunci când pui la borcan conserva, astfel încât să te asiguri că nu ai muncit degeaba și că zacusca nu face floare de mucegai.

Pentru a te asigura că ai zacuscă delicioasă și în stare perfectă și la iarnă, asigură-te că legumele sunt bine gătite, borcanele igienizate așa cum trebuie și sterilizate.

Printre greșelile atunci când faci zacuscă se numără și cantitatea de ulei. Din păcate, să pui mai puțin ulei nu ajută deloc preparatul. Uleiul este esențial pentru textura și felul în care se păstrează zacusca peste iarnă și este cel care formează la suprafață un strat protector care te asigură că zacusca nu intră în contact cu aerul.

Însă, pe lângă asta, siguranța conservelor se referă la igienă, tratamentul termic al borcanelor și al legumelor, dar și metoda corectă de conservare.

Așadar, ai grijă ca atunci când torni zacusca în borcane, acestea trebuie sterilizate corespunzător și să fie curate. De asemenea, ai grijă să nu pui prea multă zacuscă în borcane. Ar trebui să lași măcar un deget spațiu în partea de sus a borcanului.

Ce faci dacă apare mucegai în borcanul cu zacuscă

Asta înseamnă că îndepărtarea mucegaiului din borcanul cu zacuscă și consumarea restului din borcan nu este recomandată.

Riscurile pentru sănătate asociate mucegaiului sunt o preocupare relativ recentă în istoria alimentației. În trecut, mucegaiul era considerat în principal o problemă estetică, deoarece altera aspectul alimentelor.

Între anii 1960 și 1970 s-a stabilit că anumite produse metabolice ale ciupercilor, denumite în prezent micotoxine, pot provoca îmbolnăvirea și moartea animalelor. În deceniul următor, cercetările au arătat că micotoxinele pot provoca îmbolnăviri și decese și la oameni.

Micotoxinele sunt substanțe toxice produse de anumite mucegaiuri. Acestea pot contamina o gamă largă de alimente.

Mucegaiul nu se limitează întotdeauna la zona vizibilă de la suprafață. Sporii și structurile sale pot pătrunde mai adânc în alimente.

Mucegaiul este alcătuit din mai multe structuri. Partea vizibilă poate reprezenta doar ceea ce se află la suprafața alimentului. Sub aceasta există filamente asemănătoare unor rădăcini, care pot pătrunde în interior.

Cu cât alimentul este mai moale și conține mai multă apă, cu atât mucegaiul poate pătrunde mai ușor în profunzime. În plus, în alimentele afectate de mucegai pot exista și bacterii care nu sunt vizibile cu ochiul liber.

Cum se dezvoltă mucegaiul

Mucegaiurile pot deveni vizibile atunci când ajung în etapa în care produc spori.

Corpul multor mucegaiuri este format din:

• filamente asemănătoare unor rădăcini, care pătrund în aliment;

• o structură care se dezvoltă deasupra alimentului;

• spori formați la capătul acestei structuri.

Sporii sunt cei care dau mucegaiului culoarea pe care o vedem. Filamentele și structurile asemănătoare rădăcinilor pot fi foarte subțiri și dificil de observat, iar uneori pot pătrunde adânc în aliment.

Nu toate mucegaiurile sunt periculoase

Există și mucegaiuri benefice, folosite în producția unor alimente. Printre acestea se numără anumite specii utilizate la fabricarea sosului de soia, a unor brânzeturi precum Camembert, Brie, Gorgonzola, Roquefort și Stilton, precum și a unor produse fermentate.

Unele specii de Penicillium sunt utilizate inclusiv pentru producerea penicilinei.

Cu toate acestea, există cel puțin 100.000 de specii diferite de mucegai, iar unele estimări ajung la 300.000. Nu este posibil să stabilești doar uitându-te la mucegai dacă acesta este inofensiv sau produce toxine.

Culoarea mucegaiului nu este un indicator suficient pentru a determina dacă este sigur. Unele specii produc toxine, iar acestea nu pot fi identificate cu ochiul liber.

Ce efecte pot avea micotoxinele

Unele persoane pot avea reacții alergice la sporii de mucegai. Anumite mucegaiuri pot provoca reacții alergice și probleme respiratorii la persoanele sensibile.

Unele mucegaiuri produc micotoxine, substanțe care pot îmbolnăvi oamenii și animalele. Efectele pot varia în funcție de tipul toxinei și de cantitatea ingerată.

Expunerea la anumite micotoxine poate fi asociată cu efecte acute sau cu probleme de sănătate care apar pe termen lung.

De asemenea, atunci când este observat mucegai pe un aliment, nu este recomandat ca acesta să fie mirosit. Sporii pot fi inhalați.

Metodele incorecte de conservare pot favoriza apariția mucegaiului

Dacă respecți instrucțiunile privind procesarea termică și sterilizarea borcanelor înainte de a pune zacuscă în ele, nu ar trebui să își facă apariția mucegaiul, mai ales dacă păstrezi borcanele într-un loc răcoros și ferit de lumină.

Metodele vechi prin care alimentele fierbinți erau puse direct în borcane, iar acestea erau închise fără o procesare termică ulterioară sunt considerate nesigure.

Acest tip de conservare poate permite supraviețuirea microorganismelor și dezvoltarea mucegaiului. În anumite condiții, acest lucru poate contribui inclusiv la apariția riscului de botulism.

Prin urmare, atunci când un borcan cu conserve preparate în casă prezintă mucegai în interior, recomandarea de siguranță alimentară este să nu fie îndepărtat doar stratul vizibil. Întregul conținut al borcanului trebuie aruncat.