Pentru ei, Dragobete nu înseamnă doar iubirea față de partener, ci și față de tradiție, de muzica populară și de joc.

Pe ritmurile lăutarilor, toți cei care s-au strâns la joc, în haine populare, au transformat petrecerea într-un spectacol încărcat cu tradiție. Podelele „au tremurat” sub bătăile pașilor de dans – de multe ori în perechi, pentru a fi în ton cu sărbătoarea.

Andrei și Anamaria: „Foarte fain, nouă ne place foarte mult tradiția, suntem iubitori de port popular și mai nou am început să facem și dansuri.”

Liviu Bozga: „Foarte frumos, mă bucur că încă se mai păstrează tradiția.”

Unii oameni au trăit emoții copleșitoare.

Ionuț Tomoiagă: „Este un sentiment de nedescris, efectiv, să vezi aproape 1.000 de persoane îmbrăcate tradițional în zilele noastre. Este pentru prima oară când îmbrac straiele zonei noastre, fiind plecat foarte mult timp, și într-adevăr este un sentiment… nu pot să îl descriu decât: piele de găină.”

Au fost mulți participanți care au venit din alte zone, pentru a simți aceeași bucurie. Unii dintre ei s-au mândrit cu propriile costume populare, care să le reprezinte originile.

Nicolae Pop: „Apoi, când ne-a fi mai rău, așa să ne fie ca acuma seara. Noi am venit din Țara Oașului.”

Axente Rus: „Am tânjit după evenimentul ăsta, l-am văzut pe rețelele de socializare și mi-am dorit dinadins să fiu astăzi aici. Este peste așteptări, dacă oamenii ăștia nu erau îmbrăcați în straie populare nu era așa frumos.”

Organizatorii confirmă că evenimentul, numit sugestiv „Iubește moroșenește”, este tot mai apreciat.

Luminița Mureșan – organizator: „Suntem aproximativ 800 de persoane, sunt foarte mulți care de data asta nu au prins loc, dar îi așteptăm cu mare drag la anul, cu o surpriză și mai mare.”

Denis Florin Năsui: „Este un eveniment de suflet, cu oameni de suflet și cu artiști iară de suflet. Aici ne distrăm, ne veselim și ne simțim cu adevărat moroșenește.”