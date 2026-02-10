În cazul ciocolatei trebuie alese produsele în care ingredientul principal este untul de cacao, nu grăsimile vegetale hidrogenate. De asemenea, trebuie verificat termenul de expirare și evitate produsele înghesuite în coșuri promoționale, fără etichete vizibile, precizează, într-un comunicat de presă, oficialii ANPC.

„Ambalajul trebuie să fie intact, fără rupturi, urme de umezeală sau manipulare necorespunzătoare. Verificați mențiunile privind: lapte, soia, nuci, alune, gluten”, notează instituția.

Flori și cadouri: atenție la prospețime și la etichetare

Totodată, florile trebuie să fie proaspete, fără frunze uscate, petale ofilite sau tulpini deteriorate.

„Examinați ambalajul și condițiile de păstrare: florile ambalate trebuie să fie protejate și păstrate corespunzător; pentru flori tăiate, verificați dacă sunt puse în apă curată sau soluții nutritive. Atenție la preț: prețul per fir sau per buchet trebuie afișat clar și vizibil. Ambalajele (folie, panglici etc.) trebuie menționate explicit dacă se plătesc separat”, se mai arată în comunicat.

Bijuterii și vouchere cadou: informații clare înainte de cumpărare

În ceea ce privește achiziția bijuteriilor, consumatorii sunt sfătuiți să verifice dacă prețul este afișat clar și include TVA, precum și dacă produsele din metale prețioase poartă marca de titlu și marca de responsabilitate a producătorului sau importatorului.

De asemenea, este recomandată solicitarea informațiilor privind greutatea metalului prețios fără ambalaj, verificarea atentă a eventualelor zgârieturi, defecte de montură sau pietre slab fixate și clarificarea naturii pietrelor utilizate, fie ele naturale, sintetice sau tratate. Totodată, cumpărătorii nu trebuie să confunde bijuteriile din metal comun placat cu cele din metal prețios și ar trebui să solicite certificat de garanție și, după caz, certificat de autenticitate pentru pietrele prețioase.

În cazul voucherelor cadou, consumatorii sunt sfătuiți să le achiziționeze doar din surse de încredere, pentru a evita fraudele sau produsele false. De asemenea, este important ca voucherul să corespundă nevoilor reale ale beneficiarului și să fie verificate eventualele restricții privind utilizarea, întrucât unele pot fi valabile doar pentru anumite produse sau în perioade limitate. Totodată, se recomandă verificarea posibilității de a utiliza voucherul împreună cu alte oferte sau reduceri, pentru a obține cele mai bune prețuri.

Cosmetice și produse pentru adulți: cumpărați doar din surse autorizate

Produsele cosmetice trebuie cumpărate numai din lanțurile oficiale de distribuție, întrucât produsele originale nu sunt comercializate la tarabe. ANPC recomandă prudență față de prețurile neobișnuit de scăzute, care pot indica proveniența din surse neautorizate.

Totodată, este necesar ca pe ambalaj să fie inscripționate datele producătorului sau ale importatorului, precum și data de minimă durabilitate, precedată de mențiunea „A se folosi preferabil înainte de”. În lipsa acesteia, trebuie să fie prezent simbolul care indică perioada de utilizare în siguranță după deschidere. De asemenea, trebuie respectate informațiile și avertismentele de pe etichetă, pentru prevenirea unor eventuale riscuri asupra sănătății.

În ceea ce privește produsele destinate persoanelor peste 18 ani, consumatorii sunt sfătuiți să verifice dacă acestea sunt legale în România și respectă toate cerințele de etichetare și să le achiziționeze exclusiv din magazine sau platforme autorizate.

Servicii și plăți: atenție la autorizare și costuri

Referitor la serviciile de masaj, consumatorii sunt sfătuiți să apeleze doar la centre și persoane autorizate, care respectă reglementările legale, și să evite spațiile neautorizate. Totodată, este recomandată verificarea calificării personalului și solicitarea de informații clare privind tipul de masaj, durata și prețul ședinței, orice cost suplimentar trebuind comunicat înainte de începerea serviciului. De asemenea, trebuie urmărit ca prosoapele și materialele utilizate să fie schimbate după fiecare client și să fie solicitat bon fiscal sau factură pentru serviciul prestat.

În ceea ce privește utilizarea cardurilor de cumpărături, consumatorii sunt sfătuiți să le folosească drept instrumente de bugetare și nu ca surse suplimentare de venit. Retragerea de numerar de la bancomat cu un astfel de card poate atrage comisioane ridicate și dobânzi aplicate imediat, fără perioadă de grație. De asemenea, este recomandată verificarea ofertelor băncii, întrucât unele magazine partenere permit plata în rate egale, fără dobândă, pentru achiziții de valoare mare efectuate cu cardul de cumpărături.