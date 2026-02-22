În același timp, importurile au urcat la 8,894 milioane tep, cu 631.200 tep peste nivelul anterior (+7,6%), arată Statistica, potrivit Agerpres.

Perspective pesimiste până în 2027

Declinul producției de țiței se va adânci, potrivit ultimei prognoze a CNSP. Producția ar urma să scadă cu un ritm mediu anual de 2,5%, ajungând la 2,63 milioane tep în 2027. Estimările pentru 2025 indicau 2,74 milioane tep (-2,8%), iar pentru 2026 — 2,68 milioane tep (-2,2%). Scăderea este consecința „declinului natural al zăcămintelor și a menținerii unităților existente de producție".

În schimb, importurile vor continua să crească: +10,4% în 2025 (7 milioane tep), +7,4% în 2026 (7,52 milioane tep) și +7,8% în 2027.