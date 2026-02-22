Informația a fost transmisă duminică de publicația La Tribune Dimanche, citând din scrisoarea la care a avut acces parțial și AFP.

Macron îi „atrage atenţia personal" lui Trump asupra cazurilor a doi francezi: fostul comisar european Thierry Breton şi judecătorul Nicolas Guillou de la Curtea Penală Internaţională (CPI).

SUA au sancționat oficiali europeni pentru reglementări digitale și CPI

Departamentul de Stat american l-a acuzat pe Breton de cenzură în dauna intereselor SUA. Fostului oficial al UE i s-a interzis din decembrie 2025 accesul pe teritoriul Statelor Unite, pe motiv că directiva europeană privind serviciile digitale, pe care a promovat-o, reglementează platformele marilor companii informatice într-un mod considerat de Washington contrar libertăţii de exprimare.

Secretarul de stat al SUA, Marco Rubio, a criticat „acţiunile flagrante de cenzură extrateritorială".

Macron afirmă în scrisoarea citată că „sancţiunile adoptate împotriva lui Thierry Breton afectează autonomia de reglementare europeană şi, mai mult, se bazează pe analize greşite: reglementarea digitală europeană nu are, de fapt, nicio aplicare extrateritorială şi se aplică fără discriminare pe teritoriul european, tuturor companiilor vizate".

Guillou a fost sancţionat de SUA în august 2025, odată cu alţi magistraţi de la CPI, din cauza implicării în dosarul care a dus la emiterea unui mandat de arestare pentru premierul israelian Benjamin Netanyahu.

Macron susține că sancțiunile afectează independența justiției europene

Judecătorului i s-a interzis accesul pe teritoriul american, ca şi lui Breton, şi în plus banca sa din Franţa i-a retras cardul bancar Visa, care este un serviciu american. Totodată, Guillou nu mai are acces la servicii informatice americane, cum ar fi Airbnb sau Amazon.

În acest caz, Macron apreciază că sancţiunile „afectează principiul independenţei justiţiei şi mandatul CPI".

Guillou a dat asigurări marţi, la Bruxelles, că poate „rezista foarte mult timp" fără cardul Visa şi serviciile informatice americane, dar a adăugat: „Nu voi rezista dacă nu se întâmplă nimic". El a cerut Uniunii Europene să acţioneze pentru suveranitatea bancară şi digitală.