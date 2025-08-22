Mai mulți artiști de muzică populară, condamnați la închisoare pentru că au încasat bani în pandemie cu declarații false

Nu mai puțin de 13 artiști de muzică populară au fost condamnați la închisoare de către Judecătoria Târgu Jiu după ce au încasat bani în pandemie cu declarații false. Prejudiciul de 120.000 de lei a fost recuperat.

Judecătoria Târgu Jiu a condamnat la închisoare 13 artiști de muzică populară pentru înșelăciune (fals în declarații), după ce au încasat bani de la stat în timpul pandemiei de Covid, cu ajutorul unor declarații false, scrie As în Gorj.

Sentințele sunt în cea mai mare parte cu suspendare, iar decizia instanței nu este definitivă, dar doi dintre artiști au primit chiar pedepse de închisoare cu executare.

Soluția Judecătoriei Târgu Jiu de condamnare a celor 13 artiști de muzică populară poate fi văzută AICI.

Au încasat bani în pandemie de la stat, deși aveau contracte de muncă

Mulți dintre cântăreții de muzică populară condamnați la închisoare sunt chiar cunoscuți scenei muzicale românești: Roberta Maria Crintea, Victoria Lăcătușu, Nicoleta Ramona Lăcătușu, Romina Teodora Pană, Raluca Doriana Sandu, Cristina Olteanu, Maria Violeta Ciocăzanu (fostă Priboi), Florina Cristina Grădinaru, Ramona Diana Bărănescu (fostă Istudor), Laviniu Gabriel Păducel, Marian Piscureanu, Alexandru Deaconescu și Marius Baldovin.

Prejudiciul de 120.000 de lei a fost recuperat, de unde și pedepsele cu suspendare.

Procurorii susțin că artiștii au depus declarații false pentru a încasa indemnizații de la AJPIS Gorj în timpul pandemiei de Covid-19, bani destinați celor care trăiau doar din drepturi de autor, deși unii dintre ei erau angajați cu contracte de muncă.

