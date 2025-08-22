Mai mulți artiști de muzică populară, condamnați la închisoare pentru că au încasat bani în pandemie cu declarații false

Stiri Diverse
22-08-2025 | 12:51
muzica populara
Shutterstock

Nu mai puțin de 13 artiști de muzică populară au fost condamnați la închisoare de către Judecătoria Târgu Jiu după ce au încasat bani în pandemie cu declarații false. Prejudiciul de 120.000 de lei a fost recuperat.

autor
Cristian Anton

Judecătoria Târgu Jiu a condamnat la închisoare 13 artiști de muzică populară pentru înșelăciune (fals în declarații), după ce au încasat bani de la stat în timpul pandemiei de Covid, cu ajutorul unor declarații false, scrie As în Gorj.

Sentințele sunt în cea mai mare parte cu suspendare, iar decizia instanței nu este definitivă, dar doi dintre artiști au primit chiar pedepse de închisoare cu executare.

Soluția Judecătoriei Târgu Jiu de condamnare a celor 13 artiști de muzică populară poate fi văzută AICI.

Au încasat bani în pandemie de la stat, deși aveau contracte de muncă

Mulți dintre cântăreții de muzică populară condamnați la închisoare sunt chiar cunoscuți scenei muzicale românești: Roberta Maria Crintea, Victoria Lăcătușu, Nicoleta Ramona Lăcătușu, Romina Teodora Pană, Raluca Doriana Sandu, Cristina Olteanu, Maria Violeta Ciocăzanu (fostă Priboi), Florina Cristina Grădinaru, Ramona Diana Bărănescu (fostă Istudor), Laviniu Gabriel Păducel, Marian Piscureanu, Alexandru Deaconescu și Marius Baldovin.

Citește și
Katalin Kariko Viktor Orban
Trump, criticat în Ungaria: La următoarea pandemie, vor implora Europa să-i dea vaccinuri. Anti-știința, la putere în SUA

Prejudiciul de 120.000 de lei a fost recuperat, de unde și pedepsele cu suspendare.

Procurorii susțin că artiștii au depus declarații false pentru a încasa indemnizații de la AJPIS Gorj în timpul pandemiei de Covid-19, bani destinați celor care trăiau doar din drepturi de autor, deși unii dintre ei erau angajați cu contracte de muncă.

Spitalele modulare din pandemie, zeci de milioane de euro risipite prin incompetența statului. ”Ce bătaie de joc!”

Sursa: StirilePROTV

Etichete: inchisoare, inselaciune, ajutor, artisti, Targu Jiu, condamnare, muzica populara, judecatorie, pandemie covid-19,

Dată publicare: 22-08-2025 12:35

Articol recomandat de sport.ro
Incidente grave la Buenos Aires! Zece persoane au fost rănite şi 90 au fost arestate. Ce s-a întâmplat
Incidente grave la Buenos Aires! Zece persoane au fost rănite şi 90 au fost arestate. Ce s-a întâmplat
Citește și...
Aproape 50 de tablete repartizate elevilor în pandemie nu au mai fost predate unei școli din Mureș. A fost deschisă o anchetă
Stiri actuale
Aproape 50 de tablete repartizate elevilor în pandemie nu au mai fost predate unei școli din Mureș. A fost deschisă o anchetă

Au fost percheziții în județul Mureș după ce zeci de părinți nu ar fi restituit tabletele din programul „Școala de acasă”.

Trump, criticat în Ungaria: La următoarea pandemie, vor implora Europa să-i dea vaccinuri. Anti-știința, la putere în SUA
Stiri externe
Trump, criticat în Ungaria: La următoarea pandemie, vor implora Europa să-i dea vaccinuri. Anti-știința, la putere în SUA

Cercetătoarea de origine maghiară Katalin Kariko, laureată a Premiului Nobel pentru dezvoltarea vaccinurilor ARNm, a declarat că SUA vor ”implora” China și Europa să-i dea vaccinuri la următoarea pandemie, criticând politicile lui Donald Trump.  

Două angajate ale unei clinici, care au făcut vaccinuri fictive în pandemie, condamnate să muncească la biserică
Stiri actuale
Două angajate ale unei clinici, care au făcut vaccinuri fictive în pandemie, condamnate să muncească la biserică

Două angajate la o clinică privată din Capitală au primit pedepse cu suspendare și au fost obligate să presteze muncă neremunerată la biserică pentru efectuarea de vaccinări la chiuvetă în timpul pandemiei de COVID.

Analiza unui gigant din asigurări: O nouă pandemie ar putea cauza pierderi economice de 13.600 miliarde de dolari
Stiri externe
Analiza unui gigant din asigurări: O nouă pandemie ar putea cauza pierderi economice de 13.600 miliarde de dolari

O altă pandemie umană ar putea provoca pierderi economice de 13.600 miliarde de dolari economiei mondiale, pe o perioadă de cinci ani, a estimat miercuri compania de asigurări comerciale Lloyd's of London, transmite Reuters.

Deficitul bugetar se apropie de nivelul celui din pandemie, când România era în carantină. Cheltuieli mari și în decembrie
Stiri Economice
Deficitul bugetar se apropie de nivelul celui din pandemie, când România era în carantină. Cheltuieli mari și în decembrie

Deficitul bugetar se apropie vertiginos de nivelul celui din pandemia Covid, când România era în carantină și economia aproape nu mai funcționa. Mai mult, pentru luna decembrie sunt planificate cheltuieli mari.

Recomandări
Şefa diplomaţiei europene avertizează că cedarea de teritorii Rusiei este o „capcană” a lui Vladimir Putin
Stiri externe
Şefa diplomaţiei europene avertizează că cedarea de teritorii Rusiei este o „capcană” a lui Vladimir Putin

Înaltul Reprezentant al Uniunii Europene pentru Afaceri Externe, Kaja Kallas, a avertizat vineri că a permite Rusiei să păstreze teritorii ucrainene ca parte a unui acord de pace ar fi o "capcană" în care preşedintele rus Vladimir Putin "vrea să cădem".

ANM anunță vineri averse torenţiale şi vijelii puternice în zece judeţe. Rafalele de vânt pot atinge 90 km/h. HARTĂ
Vremea
ANM anunță vineri averse torenţiale şi vijelii puternice în zece judeţe. Rafalele de vânt pot atinge 90 km/h. HARTĂ

Administrația Națională de Meteorologie a emis mai multe avertizări și atenționări meteorologice valabile în cursul zilei de vineri, 22 august, ce vizează o mare parte a țării.

Bolojan, despre alegerile din București: S-a convenit în Coaliţie să se convoace în luna noiembrie. Nu e o decizie finală
Stiri Politice
Bolojan, despre alegerile din București: S-a convenit în Coaliţie să se convoace în luna noiembrie. Nu e o decizie finală

Premierul Ilie Bolojan a declarat că partidele din coaliţie au discutat de două ori despre organizarea alegerilor din Capitală şi că, în principiu, au convenit ca acestea să aibă loc în luna noiembrie.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 19.00 - 21 August 2025

43:58

Alt Text!
Doctor de bine
Ediția 16

13:52

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28

Alt Text!
Dive Deep
Episodul 5

14:59

Alt Text!
Interviurile stirileprotv.ro
John Malkovich, intervievat de Andreea Esca : "Filmul e artă plastică, teatrul e viu. E complet diferit"

31:12