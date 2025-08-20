Aproape 50 de tablete repartizate elevilor în pandemie nu au mai fost predate unei școli din Mureș. A fost deschisă o anchetă

Au fost percheziții în județul Mureș după ce zeci de părinți nu ar fi restituit tabletele din programul „Școala de acasă”.

Dispozitivele ar fi trebuit predate după ce copiii au terminat anul școlar ori ciclul gimnazial. Aproape 50 de tablete lipsesc, în valoare totală de peste 16.000 de lei.

Polițiștii au descins miercuri în mai multe locuințe și au încercat să recupereze tabletele care nu au mai fost înapoiate la școală. Programul prin care dispozitivele au fost repartizate elevilor a început în 2020 în timpul pandemiei.

Acum, oamenii legii au primit sesizări de la cei din conducerea școlii.

Alexandar Luca, părtător de cuvânt IPJ Mureș: „Mai multe persoane au beneficiat, pe baza unor contracte de comodat încheiate cu o unitate de învățământ, de dispozitive electronice cu acces la internet. Ulterior, persoanele în cauză nu au restituit bunurile conform prevederilor legale, fiind creat astfel un prejudiciu estimat la aproximativ 16.620 de lei”.

16 persoane au fost duse la audieri. Oamenii susțin că unele tablete ar fi fost chiar vândute.

Localnic: „L-o fi vândut, nu-i corect”.

Localnic: „Normal s-ar da înapoi dacă s-a dat”.

Localnic: „E un lucru foarte urât dacă l-o vândut”.

Părinții copiilor sunt acum audiați, iar în acest caz a fost deschis un dosar penal pentru săvârșirea infracțiunii de „abuz de încredere”.

