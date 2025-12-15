Mariah Carey, un nou record istoric în fruntea clasamentului Billboard. Piesa care a stat săptămâni la rând pe primul loc

15-12-2025 | 22:40
mariah carey
Foto: Getty Images

Mariah Carey a stabilit în mod oficial un nou record de "domnie" în fruntea topului Billboard Hot 100, după ce cântecul ei "All I Want for Christmas Is You" a petrecut 20 de săptămâni pe prima poziţie în acest clasament.

 

autor
Ioana Andreescu

Acest cântec, devenit de-a lungul anilor un imn peren al sărbătorilor de iarnă şi revenit în fruntea clasamentului săptămâna trecută, a ocupat de acum prima poziţie timp de 20 de săptămâni neconsecutive, depăşind recordul deţinut anterior de single-ul "Old Town Road", interpretat de Lil Nas X şi Billy Ray Cyrus, şi de piesa "A Bar Song (Tipsy)", lansată de Shaboozey, care au petrecut câte 19 săptămâni pe locul 1 în Billboard Hot 100.

Totodată, "All I Want for Christmas Is You" se află în a 77-a săptămână a sa în clasamentul Hot 100, egalând performanţa piesei "Levitating", lansate de Dua Lipa, în calitate de cea mai longevivă melodie a unei artiste feminine.

Pentru a doua oară când Mariah Carey a doborât un record

Este pentru a doua oară când Mariah Carey a doborât un record legat de primul loc din topul Hot 100, după ce duetul său din 1995 cu Boyz II Men, "One Sweet Day", a stat 16 săptămâni în fruntea clasamentului şi a deţinut acel record timp de 23 de ani.

În restul clasamentului Billboard, opt cântece din top 10 sunt colinde de Crăciun, cu "Rockin' Around the Christmas Tree", interpretată de Brenda Lee, pe locul al doilea, urmată de piesa "Last Christmas" a grupului Wham!, "Jingle Bell Rock" a lui Bobby Helms şi "Santa Tell Me" a Arianei Grande. Singurele melodii seculare din top 10 sunt "Golden", de Huntrx, pe locul al şaselea, chiar înaintea piesei "The Fate of Ophelia" a cântăreţei Taylor Swift, care ocupă locul al şaptelea.

mariah carey
Mariah Carey, în doliu. Mama și sora ei au murit în aceeași zi. „Inima mea este frântă”

Cel mai recent album al cântăreţei Taylor Swift, "The Life of a Showgirl", se află pentru a noua săptămână consecutivă pe locul 1 în Billboard 200, ţinând piept cu brio concurenţei reprezentate de valul de albume de sărbători care au invadat partea superioară a clasamentului. Cinci materiale discografice din top 10 sunt albume de Crăciun, printre care "Christmas" (Michael Bublé - locul 4), "Ultimate Christmas" (Bing Crosby - locul 5), "The Christmas Song" (Nat King Cole - locul 6), "A Charlie Brown Christmas" (Vince Guaraldi Trio - locul 8) şi "A Christmas Gift for You From Phil Spector" (locul 9).

Sursa: Agerpres

Dată publicare: 15-12-2025 22:40

