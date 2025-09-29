A apărut banana nordului, în România. Poate fi găsită într-un singur loc

S-a schimbat clima în România, dar există și părți bune. Tot mai multe fructe exotice au fost aclimatizate aici. Facultatea de Horticultură din București a scos deja la vânzare: banana nordului, kiwi, și smochine.

Și în nisipurile de la Dăbuleni, pe lângă pepeni, se coc acum curmale, de pildă. Cererea este mare printre fermieri, însă plantațiile sunt foarte scumpe.

„Aici sunt șase fructe care se obțin dintr-o singură floare, ăsta este primul soi românesc” explică un cercetător.

Suntem în livada Facultății de Horticultură din București iar aceasta este banana nordului, sau Asimina triloba. Pare un mango...mai mic.

Corespondent PROTV: La interior arată așa însă - pulpa este cremoasă, cu semințe asemănătoare celor de pepene, dar mai mari. Gustul este o combinație de banană, mango și pepene galben, cu o notă subtilă de vanilie”.

Fructul rezistă în frigider câteva săptămâni, și devine astfel la culoare. Aroma este mai intensă, iar pulpa mult mai dulce și parfumată. Poate fi mâncat așa, ca atare sau folosit în deserturi, smoothie-uri și creme pentru prăjituri”.

Adaptată la -25 de grade Celsius

Prof. Florin Stănică, USAMV București, Facultatea de Horticultură: Este o plantă foarte rezistentă, rezistă de la -25 de grade iarna, bineînțeles că preferă soluri mai fertile, mai profunde, ea crește în America de Nord, în păduri sau pe malurile unor râuri. Acesta este un fruct mediu spre mic. Cel mai mare fruct pe care l-am recoltat avea 700 de grame”.

Fructele se vând la magazinul facultății și costă între 40 și 60 de lei/kg, în funcție de calitate. Tot în livada școlii se coc kiwi, curmale și smochine.

Sorin Stănică, Facultatea de Horticultură: „Mi-am dat seama că această plantă, kiwi și kiwi cu pulpa galbenă se poate cultiva în România, acolo unde noi cultivăm piersic și cais”.

Pe nisipurile de la Dăbuleni, specialiștii au aclimatizat în ultimii șase ani curmalul chinezesc. Acum îl găsim pe două hectare.

Un pom rodește între 10 și 30 de kg, în funcție de soi, iar recolta pe un hectar este în medie de 20 de tone. De câțiva ani, producția merge la vânzare. Un kilogram de curmale costă, în medie, 20 de lei. Înființarea unei astfel de plantații se ridică însă la 100.000 de euro.

Aurelia Diaconu, director Institutul de cercetare Dăbuleni: „Încercăm pe cât posibil să ne mobilizăm și să asigurăm acești pomișori către fermieri și, de ce nu, eu o văd aceasta să fie una dintre speciile să salveze horticultura noastră.”

Tot în sudul țării găsim și „fructul zeilor" sau kaki.

Cum mulți îl apreciază, nu se vinde la kilogram, ci la bucată.

