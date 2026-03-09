Părinții și profesorii cer, în schimb, pază și camere de supraveghere. Cei care și-au rezervat deja locul petrecerii au plătit și 2000 de lei de persoană.

Iată ce au rezervat pentru banchet elevii unui liceu din Brasov. Au la dispoziție pontoane cu vedere la munte și un lac cu lebede pentru fotografii memorabile.

În plus, nu există vecini, deci nici limită de zgomot. Părinții și profesorii au preferat locul pentru singuranță, cu 84 de camere de supraveghere și pază permanentă.

Bugetul petrecerii, care include mâncarea, băutura, dj-ul, fotograful și decorațiunile, oscilează între 1200 si 2000 de lei de fiecare elev. Se vor adăuga ținuta, machiajul și transportul care înseamnă între 1000-1500 de lei.

Elevă: Au fost discuții și cu părinții la noi în clasă când a fost vorba de bani, acolo s-a pus stop! De ce acolo că e mai scump? De ce nu acolo că e mai ieftin? Au fost mici certuri pe grupul cu părinții, pe grupul nostru.

La malul mării locurile s-au ocupat rapid. Și aici pretențiile elevilor sunt mari.

Cătălin Iordache, organizator evenimente: Artificii de zi, cu scenă, cu foarte multe scaune puse, cu covor roșu exact cum vedem în filmele americane.

În general, multe dintre cerințele elevilor au legătură cu fotografiile pe care le vor face. Ultima zi de școală pentru elevii de clasa a XII-a este peste 3 luni, pe 5 iunie.