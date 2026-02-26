Incindentul s-a produs într-un parc din municipiu şi, potrivit primelor date din ancheta Poliţiei, a fost premeditat, în condiţiile în care fata a fost atacată de fostul ei prieten şi de fosta iubită a băiatului. Ambii agresori au fost reţinuţi. Cei trei sunt colegi la un liceu din Ploieşti.Incidentul a avut loc în 24 februarie, în Parcul „Nichita Stănescu” din centrul municipiului Ploieşti, implicaţi fiind două fete de 15 ani şi un băiat de 16 ani.

Poliţiştii din Ploieşti au declanşat cercetările în acest caz în urma unui apel primit la 112, prin care o adolescentă de 15 ani a reclamat că a fost agresată, fiind înţepată cu un briceag.

„În urma intervenţiei de urgenţă, la faţa locului s-au deplasat echipaje de poliţie şi un echipaj medical din cadrul Serviciului de Ambulanţă Judeţean Prahova, care a transportat persoana vătămată la o unitate medicală din municipiul Ploieşti pentru acordarea de îngrijirilor de specialitate. În cadrul verificărilor efectuate cu operativitate de poliţişti, s-a stabilit faptul că incidentul s-a produs în municipiul Ploieşti, în parcul Nichita Stănescu, pe fondul unei acţiuni premeditate, de către o minoră de 15 ani, în contextul unor neînţelegeri de natură personală. Din cercetări a reieşit că, în timpul altercaţiei, minora de 15 ani ar fi agresat-o fizic pe cealaltă şi ulterior ar fi folosit un obiect tăietor-înţepător, provocând leziuni. De asemenea, în cauză este cercetat şi un tânăr de 16 ani, sub aspectul complicităţii la comiterea faptei, care i-ar fi înmânat persoanei suspecte un briceag şi care ar fi asistat la actele de violenţă asupra persoanei vătămate”, informează, joi, reprezentanţii Poliţiei Prahova.

Surse judiciare au precizat pentru News.ro că toţi cei trei adolescenţi implicaţi în altercaţie sunt elevi ai Colegiului Economic din Ploieşti. Fetele sunt în clasa a noua şi învaţă în clase diferite, iar băiatul de 16 ani este elev în clasa a zecea la acelaşi liceu.

Ancheta a arătat că băiatul de 16 ani a avut o relaţie de prietenie timp de patru ani cu fata care a folosit briceagul. După ce s-a despărţit de aceasta, a devenit iubitul celeilalte fete de 15 ani, de care s-a despărţit, de asemenea. Pentru a se răzbuna, el şi prima sa iubită au pus la cale atacul, adolescentul dându-i fetei briceagul, iar aceasta atacându-şi colega, în parc.

Poliţiştii au dispus realizarea unei expertize medico-legale în cazul victimei şi a unei expertize medico-legale psihiatrice, în cazul agresoarei, stabilindu-se că minora cercetată avea discernământ la momentul comiterii faptei.

„În baza materialului probator administrat, faţă de cei doi minori a fost dispusă măsura reţinerii pentru 24 de ore, aceştia fiind ulterior prezentaţi unităţii de parchet competente, în vederea dispunerii măsurilor legale ce se impun”, precizează Poliţia.