Jason Hughes, profesor de matematică la North Hall High School, verifica agitația din fața casei sale din Gainesville, Georgia, în jurul orei 23:40, joi, când ar fi văzut glumeții „rulând” hârtie igienică pe proprietatea sa, a transmis Biroul șerifului din Hall County, potrivit New York Post.

Profesorul în vârstă de 40 de ani a ieșit din fața casei sale și s-a îndreptat spre mașinile în care Jayden Wallace, în vârstă de 18 ani, și alți patru adolescenți se urcau pentru a părăsi zona, după ce ar fi încercat să-i facă o farsă.

Hughes ar fi călcat greșit și ar fi căzut pe șosea în timp ce Wallace conducea camioneta, lovindu-l pe proprietarul casei.

Șoferul adolescent și alte două persoane s-au oprit să vadă ce se întâmplă cu Hughes, acordându-i primul ajutor până la sosirea echipajului de urgență, care l-a transportat la spital.

Hughes a murit vineri din cauza rănilor suferite, la un spital din Gainesville.

Wallace a fost acuzat de o serie de infracțiuni, printre care omor din culpă la volan, conducere imprudentă, încălcarea proprietății private și aruncarea de gunoi pe proprietate privată.

Presupușii lui complici – Elijiah Owens, Aiden Hucks, Ana Katherine Luque și Ariana Cruz, toți în vârstă de 18 ani – au fost reținuți în fața casei lui Hughes și acuzați de încălcarea proprietății private și aruncarea de gunoi, toate fiind contravenții, a raportat WSBTV.

Șoferul, Wallace, este reținut în schimbul unei cauțiuni de 1.950 de dolari.

Hughes, antrenor de golf pentru districtul școlar, a rămas în memoria tuturor pentru dragostea sa față de familie și dedicarea față de meseria sa.

Omagii din partea elevilor și studenților

„Inimile noastre sunt sfâșiate. Jason Hughes a fost un soț iubitor, un tată devotat, un profesor pasionat, un mentor și un antrenor iubit și respectat de elevi și colegi”, a transmis districtul școlar într-un comunicat către presă. „A dat atât de mult atâtor oameni, în atât de multe feluri. Inimile și rugăciunile noastre se îndreaptă către soția și familia sa.”

După Hughes au rămas soția sa Laura, care este și ea profesoară de matematică la școală, și doi copii. Nu este clar de ce casa cuplului a fost ținta atacului.

Sâmbătă, la North Hall High School a avut loc o ceremonie comemorativă pentru Hughes, la care au participat elevi și angajați îndurerați.

„Cred că era legat de o mulțime de oameni și cred că acest lucru a afectat o mare parte din comunitate, deoarece era o personalitate foarte importantă. Era foarte sociabil cu oamenii și participa mereu la evenimente, încurajând mereu oamenii, indiferent de eveniment”, a declarat Olivia Williams, elevă în anul al doilea.