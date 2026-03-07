Unul dintre polițiști i-a adus un buchet special profesoarei de istorie, care l-a pregătit pentru admiterea la Academia de Poliție.

Șeful Poliției din Blaj a absolvit Colegiul „Horea, Cloșca și Crișan” din Alba Iulia în urmă cu 19 ani. Acum s-a întors cu o surpriză pentru profesoara de istorie.

Daniela Cetean, profesoară de istorie: „Am niște emoții teribile. Este cred cea mai mare mulțumire pentru un profesor să își vadă un fost elev că a ajuns atât de sus. Nu îmi vine să cred că au trecut 20 de ani de când venea la pregătire la istorie.”

Uimite au fost și profesoarele care s-au trezit cu mascații în cancelarie.

Profesoară: „Am văzut mascații, nu am știut ce s-a întâmplat. Apoi l-am văzut pe Răzvan Muntean, care a fost elevul nostru, și am zis că e ceva de bine. Am avut emoții.”

Profesoară: „Foarte frumos gestul, sincer nu mă așteptam, chiar nu mă așteptam la asta. Mi se pare așa drăguț la ei că s-au gândit și la noi. Nu știam la ce să mă aștept, dar bănuiam că e ceva legat de 8 martie.”

Răzvan Muntean: „Le-am dorit cu această ocazie primăvară frumoasă și zâmbete nenumărate.”