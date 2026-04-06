Legendarul Al Bundy se întoarce. De ce merită să vezi în 2026 „Married… With Children”, în premieră pe VOYO din 6 aprilie

„Married … with children”, sitcomul care a șocat America anilor ’80 revine pe VOYO. Al Bundy și familia sa disfuncțională te așteaptă din 6 aprilie să le redescoperi satirele, glumele deocheate și adevărurile incomode.

Aura Trif

Primul sezon „Married… With Children”, povestea celebrei familii Bundy care a cucerit America în anii ’80 și a sfidat normele convenționale, a sosit pe VOYO, în exclusivitate, din 6 aprilie.

„Familia Bundy”, titlul cu care a fost prezentat serialul în România, ocupă un loc de cinste în istoria televiziunii și a culturii americane în general. Lansat cu neîncredere, „la ghici”, de către studiourile 20th Century Fox, „Married.... with chidlren” a spart monopolul hollywood-ian al serialului de familie despre viețile aproape perfecte ale personajelor.

Aproape în antiteză, Familia Bundy, care prezintă o familie tipică din SUA dar disfuncțională, este o oglindire fără menajamente a societății americane, cu ironii mai mult sau mai puțin fine, mai mult sau mai puțin directe.

În final, însă, în ciuda disfuncționalităților, a sărăciei, a certurilor și problemelor, mesajul a fost celebrul „Whoa...Bundy!”, semn că sunt atacate anumite teme și stereotipuri în sine, nu ideea de familie și că, în final, așa cum sunt ei, în comizerare, sunt, totuși, o familie: Familia Bundy.

Serialul, care și-a câștigat relativ târziu o audiență fidelă numeroasă, a fost inclusiv ținta unor campanii menite să îi pună punct, pentru că mesajele generale prezentate erau, poate, prea aproape de realitatea cotidiană.

În 1989, Terry Rakolta, o femeie casnică din statul Michigan, a pornit o campanie național-federală de scrisori către advertiser-ii serialului, pe motiv că promovează valori neconforme societății americane. Campania ei a fost aprig preluată și dezbătută în presă și a reușit, în scurt timp, să aibă efectul invers: din ce în ce mai mulți americani au fost curioși să vadă ce anume poate fi atât de „neamerican” la acest serial.

Acesta a fost momentul declanșator.

Sitcom-ul care a răsturnat tiparele

Creat în 1987 pentru nou-înființatul post de televiziune Fox, serialul „Married…With Children” urma să fie prima emisiune difuzată în prime time a acestuia. Avea misiunea de a atrage publicul către un post de televiziune nou. Combinația dintre cele două s-a dovedit a fi una perfectă, întrucât „Married…With Children” era o comedie de situație șocantă, cum publicul nu mai văzuse până atunci, care contrazicea toate așteptările cu care ne obișnuisem, o familie disfuncțională, pentru prima oară, potrivit Collider.com.

De ce merită să urmărești „Married… With Children” în 2026

Umor rebel și provocator: Spre deosebire de sitcomurile clasice care idealizau familia de clasă mijlocie și rolurile tradiționale, Married… With Children folosește umor grosier pentru a expune frustrările clasei de mijloc inferioare. Glumele abordau subiecte considerate tabu la vremea lor – sex, misoginism, rasă, sexualitate sau diferențe sociale – transformând situații aparent banale, precum discuții despre mărimea pantofilor a lui Al, în satiră.

Satiră socială relevantă și astăzi: Chiar dacă reflectă America anilor ’80-’90, exagerările și situațiile comice pun în lumină adevăruri incomode despre viața de zi cu zi și despre schimbările culturale, rămânând surprinzător de actuale.

Personaje memorabile și contrastante: Patriarhul familiei era Al Bundy, jucat de Ed O’Neill, un misogin care lucra ca vânzător de încălțăminte pentru femei. Își ura meseria și clienții, râzând de aspectul lor, de greutatea lor, de hainele lor și de orice altceva îi trecea prin cap. Soția lui, Peg, interpretată de Katey Sagal, își petrece zilele ocupându-se de gospodărie și practicând eliberarea sexuală. Fiica lor cea mare, o adolescentă pe nume Kelly (Christina Applegate), intră constant în belele și îl înnebunește pe Al. Apoi mai este fratele ei mai mic, Bud (David Faustino), care este cel mai sănătos la cap dintre toți, dar nu se gândește decât la relații sexuale și la femeile pe care nu pare să le poată atrage.

Pionier în televiziune: Married… With Children a fost primul sitcom „răutăcios” de familie, lipsit de sentimentalism siropos, care a deschis drumul pentru seriale precum Family Guy, Seinfeld și It’s Always Sunny in Philadelphia. Brutalitatea și lipsa de inhibiții a serialului au creat un nou standard pentru umorul de televiziune.

Popularitate și impact cultural: În ciuda criticilor și apelurilor la boicot din cauza vulgarității, serialul a câștigat rapid audiențe mari, lăsând o amprentă puternică asupra culturii pop și propulsând actorii principali în rândul celebrităților.

Satiră din viața cotidiană: Fiecare episod transformă situații aparent banale în satiră socială, folosind familia Bundy ca oglindă amuzantă și provocatoare a societății.

Motiv de nostalgie și descoperire: Pentru cei care l-au urmărit în copilărie sau adolescență, oferă o reîntâlnire cu un clasic al televiziunii, iar pentru spectatorii noi, reprezintă o lecție de umor revoluționar și comicitate fără limite.

Unde este „familia” Bundy astăzi

Ed O'Neill

Interpretarea lui Ed O'Neill a făcut ca personajul din serialul „Married... With Children” să fie mult mai fermecător decât ar fi avut dreptul să fie – ceea ce i-a adus chiar două nominalizări la Premiile Globul de Aur.

După 11 sezoane, serialul „Married... With Children” s-a încheiat, iar O'Neill a continuat să se reinventeze în alte roluri. A interpretat rolul lui Joe Friday în noua versiune a serialului „Dragnet” și a apărut în seriale de televiziune precum „The West Wing”. De asemenea, a dat vocea lui Hank, caracatița din animația „Finding Dory”. La sfârșitul anilor 2000, s-a alăturat distribuției serialului de succes „Modern Family”.

Deși amândoi sunt tați interpretați de același actor, Jay Pritchett și Al Bundy nu ar putea fi mai diferiți.

Katey Sagal

De la sfârșitul serialului „Married... With Children”, Katey Sagal a interpretat o serie de personaje memorabile. La fel ca O'Neill, și Sagal a ajuns să interpreteze mai multe roluri de părinte la televiziune. În 2002, a jucat în „8 Simple Rules for Dating My Teenage Daughter”. Serialul a durat doar trei sezoane, dar după aceea a urmat unul dintre cele mai de succes roluri ale lui Sagal. În drama „Sons of Anarchy”, Sagal a interpretat-o pe Gemma Teller Morrow, figura maternă a unei familii disfuncționale de motocicliști. Ea continuă să adauge roluri interesante la filmografia sa, inclusiv rolul Dr. Kureha în sezonul al doilea al seriei live-action „One Piece” de pe Netflix. Din 2022, Katey Sagal a interpretat-o pe Nora, mama personajului principal Stephen DeMarco (interpretat de fiul ei din viața reală, Jackson White), în serialul dramatic „Tell Me Lies”.

Christina Applegate

După încheierea serialului „Married... With Children”, Christina Applegate a jucat în mai multe seriale de televiziune, printre care „Jesse”, „Samantha Who?” și „Dead to Me”, aclamat de critici. De asemenea, a apărut în filmele din seria „Anchorman” și în „Bad Moms”. În ultimii ani, Applegate s-a confruntat cu numeroase probleme de sănătate, fiind diagnosticată cu scleroză multiplă în 2021, actrița declarând că, cel mai probabil, nu va mai juca niciodată.

David Faustino

Cariera lui David Faustino a luat o nouă turnură după încheierea serialului „Married... With Children”. Deși a mai avut câteva apariții pe micul ecran, el s-a aruncat cu capul înainte în lumea dublării vocale. L-a interpretat pe Helia în versiunea dublată în engleză a serialului „Winx Club” și a avut un rol secundar ca Dagur cel Nebun, personajul negativ transformat în erou, în serialul derivat din „How to Train Your Dragon”, intitulat „DreamWorks Dragons”.

Faustino a jucat, de asemenea, în „The Legend of Korra” în rolul talentatului maestru al focului, Mako. Deși Faustino nu face multe apariții publice, el încă se prezintă alături de fosta sa familie de la televizor.

(P) Ești antreprenor? Află cum te ajută o campanie de advertoriale să crești vizibilitatea și încrederea brandului tău

(P) Cum s-a transformat o pasiune în business: tablouri Sky Map personalizate produse în România

