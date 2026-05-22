La locul solicitării au intervenit echipajul de prim-ajutor şi echipajul de descarcerare din cadrul Staţiei de Pompieri Sângeorz-Băi, echipajul de descarcerare grea, o automacara şi echipajul de terapie intensivă mobilă SMURD de la Detaşamentul de Pompieri Bistriţa, precum şi serviciile voluntare pentru situaţii de urgenţă ale comunelor Ilva Mare şi Lunca Ilvei.

„Victima a fost extrasă de către pompieri şi stabilizată de către echipajul de terapie intensivă mobilă SMURD, ulterior predată elicopterului SMURD pentru a fi transportată la UPU SMURD Târgu Mureş", a transmis ISU Bistriţa-Năsăud.

Victima a fost transportată la Târgu Mureş

Purtătorul de cuvânt al ISU, Marius Rus, a precizat, pentru Agerpres, că bărbatul a suferit un traumatism cranian şi traumatisme la membrele inferioare.

Accidentul s-a produs pe o stradă din comuna Lunca Ilvei care duce către Mănăstirea „Ilva Mare", la intersecţia cu Drumul Judeţean 172 D.

Potrivit purtătorului de cuvânt al Inspectoratului de Poliţie Judeţean Bistriţa-Năsăud, Crina Sîrb, din primele cercetări efectuate la faţa locului a rezultat că şoferul, un bărbat de 65 de ani din comuna Feldru, a pierdut la un moment dat controlul asupra volanului, iar camionul încărcat cu piatră a ajuns în albia unui curs de apă din apropiere.

Poliţiştii au deschis, în acest caz, un dosar penal pentru vătămare corporală din culpă.