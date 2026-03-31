Câștigătorii vor fi anunțați pe 4 mai, la ediția cu numărul 20.

În cursa pentru cel mai bun film au intrat cinci producții: „Dinți de lapte”, "Comatogen", "Kontinental '25", "Nu mă lăsa să mor" și documentarul "Tata".

Kontinental 25, a lui Radu Jude, are 7 nominalizări și este o satiră socială, filmată doar cu telefonul mobil, în 11 zile, în București și Cluj-Napoca. Scenariul urmărește povestea Orsolyei, un executor judecătoresc. Bântuită de vinovăție după ce o evacuare forțată duce la sinuciderea unui om al străzii, intră într-o criză morală profundă. Lungmetrajul a fost premiat și la Festivalul Internațional de Film de la Berlin.

Radu Jude, regizor: „Este un film care a fost făcut în regim independent, cu un buget extrem de mic, a avut ceva public pentru categoria lui, s-a vândut foarte bine în străinătate. Mă bucur și pentru nominalizările de la Kontinental 25 și de la Dracula.”

Filmul Comatogen, regizat de Igor Cobileanski, redă povestea unei mame singure, asistentă medicală, care trece peste principii și ajunge să mintă ca să obțină bani pentru a acoperi o datorie a fiului său, în pericol de a ajunge la închisoare.

Igor Cobileanski, regizor: „Specatatorii s-ar regăsi cu siguranță în el, pentru că de la bun început mi-am propus să fac un soi de oglindă socială, este un film artistic bineînțeles, dar portretizează o întreagă societate cel puțin așa cum o vedeam eu la momentul scrierii și regizării.”

Pentru cea mai bună regie au fost nominalizați Mihai Mincan, Igor Cobileanski, Radu Jude, Andrei Epure și Tudor Giurgiu, cu filmul „Pădurea de molizi”, inspirat din fapte reale.

Tudor Giurgiu, regizor: „Este important de știut că am ajuns la subiectul din Padurea de molizi, respectiv la masacrul întâmplat la Fantana Alba acum mulți ani, ca urmare a unor reportaje difuzate la Protv, la Romania te iubesc. E un film care vorbește despre o perioadă întunecată, petrecută în anii `40.”

Pentru cea mai bună actriță în rol principal concurează, Daniela Nane, Ilinca Hărnuț, Eszter Tompa, Cosmina Stratan și Coca Bloos.

La categoria cel mai bun actor în rol principal au fost nominalizați Daniel Popa, Andrei Aradits, Ben Schnetzer și Mircea Andreescu.

Cea de-a 20-a ediție a Premiilor GOPO va avea loc pe 4 mai la Teatrul Național „I.L. Caragiale" din București și va fi difuzată pe VOYO.