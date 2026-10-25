Cariera sa de succes i-a adus câștiguri impresionante și investiții imobiliare de milioane de dolari. De la contracte muzicale de sute de milioane de dolari până la proprietăți exclusiviste în California, artista și-a construit o avere considerabilă, scrie The Economic Times.

Katy Perry și-a descoperit pasiunea pentru muzică încă din copilărie, când cânta în biserică. La 15 ani, a început să meargă la Nashville, unde și-a dezvoltat abilitățile de compozitoare și a făcut primii pași în industria înregistrărilor muzicale.

Succesul internațional i-a adus câștiguri uriașe. Potrivit publicației Celebrity Net Worth, artista ar fi încasat 135 de milioane de dolari în perioada iunie 2014 – iunie 2015. De asemenea, remunerația sa pentru emisiunea American Idol ar fi ajuns la 25 de milioane de dolari pe sezon.

Unul dintre cele mai importante câștiguri ale sale a venit în 2023, când Katy Perry a vândut către Litmus Music drepturile asupra unor înregistrări muzicale aferente a cinci albume, într-o tranzacție evaluată la 225 de milioane de dolari.

Investițiile imobiliare ale artistei

Pe lângă veniturile din muzică și televiziune, Katy Perry a investit sume importante în proprietăți exclusiviste din California.

În 2017, artista a cumpărat un conac în Beverly Hills pentru 19 milioane de dolari. Cinci ani mai târziu, l-a scos la vânzare pentru 19,5 milioane de dolari, însă tranzacția s-a încheiat la un preț de 18 milioane de dolari, potrivit Celebrity Net Worth.

Portofoliul său imobiliar a inclus și alte achiziții importante. În 2018, Perry a cumpărat o casă de oaspeți pentru 7,5 milioane de dolari, pe care a vândut-o în 2021 pentru 7,475 milioane de dolari. Un an mai devreme, în 2019, artista cedase două proprietăți învecinate din zona Runyon Canyon pentru un total de 12,3 milioane de dolari.

În 2020, Katy Perry și Orlando Bloom, care la acea vreme îi era soț, au cumpărat Villa De La Vista, un domeniu de aproximativ nouă acri din Montecito, pentru 14,2 milioane de dolari.

O altă achiziție importantă a avut loc în 2023, când cântăreața a plătit 11 milioane de dolari pentru un penthouse în complexul Sierra Towers din West Hollywood. Locuința cu două dormitoare reunește două unități învecinate și dispune de finisaje din lemn și de o sală de cinema privată.

Litigiul imobiliar care a ajuns în instanță

Unul dintre cele mai complicate episoade din investițiile imobiliare asociate artistei a început în iulie 2020, când Bernie Gudvi, managerul său de afaceri, a încheiat un acord de 15 milioane de dolari pentru cumpărarea unui domeniu din Montecito de la omul de afaceri Carl Westcott.

Westcott, care achiziționase proprietatea cu câteva luni înainte pentru 11,25 milioane de dolari, a încercat ulterior să renunțe la tranzacție. Acesta a invocat probleme medicale și efectele medicației administrate după o intervenție chirurgicală, susținând că nu fusese în măsură să își exprime în mod valabil consimțământul pentru vânzare.

Disputa a ajuns în instanță și a întârziat finalizarea tranzacției. În 2023, judecătorul a menținut valabilitatea contractului, iar transferul proprietății a fost realizat în 2024.

În 2025, după efectuarea unor compensări financiare, instanța i-a acordat lui Katy Perry 1,8 milioane de dolari. În mai 2026, au fost acordate suplimentar peste 3 milioane de dolari pentru onorariile avocaților și 345.000 de dolari pentru cheltuielile de judecată, prin intermediul lui Gudvi.

Astfel, la 42 de ani, Katy Perry rămâne una dintre vedetele pop care și-au transformat succesul muzical în investiții importante, de la drepturi asupra propriilor înregistrări până la proprietăți de lux în unele dintre cele mai exclusiviste zone din California.