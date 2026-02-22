Oamenii sunt nemulțumiți că înaripatele fac mizerie peste tot, le distrug grădinile și uneori chiar îi atacă pe cei mici.

Numărul reclamațiilor a crescut cu peste 50 la sută în acest an, iar autoritățile au capturat deja peste 1.300 de exemplare.

Doug Levinson este unul dintre localnicii insulei hawaiiene Oahu, aduși la disperare de mai multe găini sălbatice, care și-au făcut cuiburi în apropierea casei lui, încă din toamna trecută. Bărbatul spune că situația a devenit greu de suportat, pentru locuitorii din zonă.

Intervențiile nu sunt însă ieftine: proprietarii plătesc aproximativ 375 de dolari pe săptămână, plus taxe suplimentare, pentru a scăpa de musafirii nepoftiți.

Doug Levinson, localnic: „La orice oră din noapte... cocoșii nu se mai opreau. Era pur și simplu asurzitor”.

Bărbatul spune că este îngrijorat din cauza dejecțiilor, a riscului de boli și a faptului că găinile se înmulțesc rapid. După zeci de plângeri ale localnicilor, autoritățile locale au angajat o firmă specializată, care a prins, cu ajutorul unor capcane, 9 dintre cele 11 păsări depistate în zonă.

Între timp, parlamentarii au depus un proiect de lege, care le-ar permite locuitorilor să ucidă găinile sălbatice, fără ca fapta să fie încadrată la cruzime față de animale. Levinson spune că și-ar dori ca problema cocoșilor să fie rezolvată definitiv, însă consideră că proiectul este formulat prea vag.

Doug Levinson: „Cruzime față de animale ca să faci ce? Să le ucizi, să le prinzi în capcane, să le rănești? Ce le permiți oamenilor să facă, dacă asta nu mai este considerată cruzime?”

Autoritățile locale încearcă să împace cumva toate părțile implicate pentru că și găinile au mai multe organizații pentru protecția animalelor de partea lor. Au apărut chiar și materiale de informare pentru populație.

Autoritățile locale cer oamenilor să nu mai hrănească păsările, pentru că așa contribuie la înmulțirea lor. Doug Levinson afirmă însă că găinile se înmulțesc necontrolat oricum, așa că este nevoie de implicarea tuturor, pentru a ține situația sub control.