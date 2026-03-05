”Ministerul Justiţiei informează că astăzi, Corte Suprema di Cassazione, instanţa supremă din Italia, a pronunţat hotărârea definitivă privind predarea numiţilor Mocanu Ionuţ Nando şi Mocanu Daniel, în baza solicitării autorităţilor române. Această decizie confirmă încă o dată eficienţa cooperării judiciare internaţionale în materie penală şi buna colaborare dintre autorităţile judiciare din România şi cele din Republica Italiană”, arată Ministerul Justiţiei, joi seară, într-un comunicat de presă.

Conform sursei citate, hotărârea reprezintă un succes important al Ministerului Justiţiei şi al autorităţilor române implicate în acest dosar, evidenţiind capacitatea sistemului judiciar român de a gestiona eficient procedurile de predare.

Potrivit procedurilor legale, în următoarea perioadă, cei doi vor fi aduşi în România pentru continuarea măsurilor legale ce se impun.

Cântăreţul de manele Dani Mocanu şi fratele său Ionuţ Nando Mocanu au depus cererile de recurs în casaţie la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie în 13 ianuarie 2026, în dosarul nr. 5712/109/2022, în încercarea de a scăpa de condamnarea definitivă la închisoare pentru tentativă de omor.

Potrivit Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, cauza se află în procedură de filtru, o etapă preliminară prin care un complet specializat verifică dacă recursul îndeplineşte condiţiile legale de admisibilitate în principiu.

Recursul în casaţie este o cale extraordinară de atac care vizează doar legalitatea hotărârii, nu rejudecarea fondului.

Altfel spus, este modalitatea prin care o hotărâre judecătorească este trimisă ICCJ pentru a verifica legalitatea hotărârii instanţei de fond, nu şi faptele în sine. Scopul acestei căi extraordinare de atac este de a desfiinţa hotărârea nelegală, bazându-se pe motive strict prevăzute de lege, precum încălcarea competenţei sau aplicarea greşită a legii, nu pe reevaluarea probelor.

Fraţii Mocanu au fost prinşi, în 10 noiembrie 2025, în provincia italiană Napoli, de către poliţişti ai Chesturilor Brescia şi Napoli, unde se sustrăgeau executării pedepsei cu închisoarea la care fuseseră condamnaţi definitiv pentru tentativă de omor şi alte infracţiuni.

Cei doi bărbaţi, domiciliaţi în Ştefăneşti, judeţul Argeş, nu au fost găsiţi de poliţiştii români la domiciliu, unde au fost căutaţi în baza mandatelor de executare a pedepsei, emise în 6 noiembrie 2025.

Ulterior, autorităţile române au emis mandate europene de arestare pe numele fraţilor Mocanu, după prinderea acestora fiind solicitată extrădarea lor din Italia.

Curtea de Apel din Napoli a confirmat arestarea fraţilor Daniel Mocanu şi Ionuţ Mocanu şi a decis plasarea acestora în arest la domiciliu, în provincia Napoli, amânând până acum pronunţarea în ceea ce priveşte cererea de extrădare solicitată de autorităţile române.

Dani Mocanu a fost condamnat definitiv la patru ani de detenţie, iar fratele acestuia a primit o pedeapsă de şapte ani după ce au bătut cu ranga un bărbat, într-o staţie de carburanţi, în 2022. În plus, cei doi au fost acuzaţi de loviri sau alte violenţe şi tulburarea ordinii şi liniştii publice.