Decizia instanţei nu este definitivă, putând fi atacată cu apel în zece zile de la comunicare.

„Condamnă pe inculpatul Banu Spartacus la pedeapsa închisorii de 2 (doi) ani, pentru săvârşirea infracţiunii de lovirea sau alte violenţe contra unui cadru medical (...) şi la 1 (un) an şi 3 (trei) luni, pentru săvârşirea infracţiunii de tulburarea ordinii şi liniştii publice. Constată că infracţiunile au fost săvârşite în concurs real de infracţiuni. Aplică inculpatului pedeapsa cea mai grea de 2 ani închisoare, la care se va adăuga sporul legal de 5 luni, urmând a executa, în final, pedeapsa rezultantă de 2 an şi 5 luni închisoare, (...) în regim de detenţie”, se arată în soluţia pe scurt a deciziei Judecătoriei Feteşti.

Totodată, instanţa a dispus emiterea mandatului de executare a pedepsei închisorii, la momentul rămânerii definitive a hotărârii de miercuri a Judecătoriei Feteşti.

Instanţa a dedus, din pedeapsa aplicată inculpatului, măsura preventivă a reţinerii pe o perioadă de 24 de ore.

Daune morale și materiale de 120.000 de lei

Judecătoria Feteşti a admis acţiunea civilă formulată de medicul agresat şi îl obligă pe Banu Spartacus la plata sumei de 20.000,60 lei daune materiale şi 100.000 lei cu titlu de daune morale către acesta.

„Constată încetată delegaţia apărătorului din oficiu al inculpatului şi dispune avansarea din fondurile Ministerului Justiţiei în contul Baroului de Avocaţi Ialomiţa a sumei de 811 lei, reprezentând onorariu avocat oficiu parţial redus. Obligă pe inculpat la plata sumei de 3.500 lei reprezentând cheltuieli judiciare avansate de stat în cursul urmăririi penale şi al judecăţii, din care suma de 500 lei aferentă urmăririi penale şi suma de 3.000 lei aferentă judecăţii”, se mai arată în decizia instanţei.

