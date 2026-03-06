"Această perioadă este exploatată de infractorii digitali, care folosesc mesaje emoţionale, promisiuni de cadouri sau relaţii construite artificial pentru a convinge victimele să ofere bani sau date personale. În ultimii ani, autorităţile au semnalat tot mai des cazuri de "romance scam", un tip de fraudă în care infractorii creează relaţii aparent autentice pe reţele sociale sau aplicaţii de dating. După zile sau chiar luni de conversaţii, aceştia ajung să ceară bani invocând situaţii urgente - un bilet de avion pentru a veni în vizită, o problemă medicală sau un colet care trebuie "deblocat" la vamă. Acest tip de fraudă nu se bazează pe tehnologie sofisticată, ci pe încredere şi manipulare emoţională. În multe cazuri, victimele îşi dau seama prea târziu că persoana cu care au vorbit nu există în realitate. În apropierea zilei de 8 Martie apar însă şi alte capcane: mesaje care anunţă că ai primit flori, invitaţii să revendici un premiu sau linkuri către "oferte speciale pentru femei". Uneori, aceste mesaje cer plata unei taxe mici de livrare, alteori trimit către pagini false care colectează date personale sau bancare", menţionează specialiştii într-un comunicat transmis vineri.

La ce să fim atenți

Potrivit sursei citate, utilizatoarele ar trebui să fie atente în mediul online, de 8 Martie, la anumite aspecte: cadouri sau flori surpriză care cer plata livrării; mesajele care anunţă că ai primit un cadou sau un buchet de flori, dar îţi cer să plăteşti transportul; linkuri primite pe reţelele sociale; mesajele care te invită să "votezi", să accesezi o ofertă specială sau să revendici un premiu pot duce către pagini create special pentru furtul datelor; magazine online care apar brusc cu reduceri spectaculoase.

"În perioadele marcate de bucurie şi emoţie, apar frecvent site-uri false care imită branduri cunoscute pentru a atrage utilizatorii către oferte false. O verificare rapidă a adresei site-ului şi a recenziilor poate face diferenţa. Nicio companie legitimă nu îţi va cere datele cardului sau parolele prin mesaje SMS, aplicaţii de comunicare sau reţele sociale. Dacă primeşti o astfel de solicitare, este un semn clar de fraudă. În fraudele de tip romance scam, conversaţiile devin foarte personale şi intense într-un timp scurt, iar apoi apare o urgenţă financiară. În astfel de situaţii, verificarea identităţii şi refuzul de a trimite bani sunt esenţiale", subliniază DNSC.

Proiectul naţional de educaţie digitală şi prevenire a criminalităţii informatice #SigurantaOnline, o iniţiativă DNSC, a Poliţiei Române şi a Asociaţiei Române a Băncilor, este menit să ofere cele mai bune practici de securitate cibernetică, prin accesarea platformei sigurantaonline.ro, pentru a evita ca tinerii şi copiii să devină victime ale fraudelor informatice, ale pornografiei infantile sau ale atacurilor de tip malware.

Pe platforma sigurantaonline.ro, utilizatorii pot găsi ghiduri, exemple de fraude comune şi chestionare interactive prin care îşi pot testa cunoştinţele despre siguranţa digitală.