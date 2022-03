În universul cărților, departe de grijile pandemiei și a amenințărilor de război

După tot cenușiul acestei perioade pandemice și a războiului din țara vecină, una dintre părțile plăcute este aceea că semenii noștri si-au îndreptat atenția către lectură.

Mult timp petrecut în casă, munca online, distanțarea socială impusă și noua frică cauzată de război; au făcut ca noi să fim mai atrași de cărți și să ne petrecem mai mult din timpul nostru citind. De la cărți vechi cu miros de tutun și ani petrecuți pe rafturile prăfuite, până la noile apariții, toate ne încântă și ne transpun în cele mai frumoase povești.

O carte bună în această perioadă sumbră este ca un refugiu deschis în sufletul tău. Revii la povestea ta în fiecare zi și te bucuri de scenariul care te ține departe de îngrijorarea și panica pandemică. Cartea reprezintă aerul proaspăt și relaxarea psihică pe care sufletul tău și le dorește atât de mult. Fie că intri în acțiune și în pielea personajelor acasă pe canapea, în pauzele de la serviciu, pe bancă în parc sau în autobuz; oriunde ai fi, această poveste îți conturează altfel realitatea. Un scut de poveste te ține departe de această perioadă nefastă și parcă îți nivelează gândurile agitate despre cum și când se va sfârși cu acest virus și până unde se va ajunge cu războiul din Ucraina.

Sunt în lumea personajelor

Te bucuri de cartea pe care o citești și reintri zilnic într-o altă poveste. O poveste mai frumoasă și mai protectivă pentru sufletul tău decât tot ce se întâmplă în această perioadă nefastă a omenirii. Teleportarea printre personajele pe care le-ai descoperit îți încântă imaginația și îți dă o stare de bine. O altă lume imaginară este poarta ta spre lectură și spre menținerea unui nivel ridicat de cultură pentru că acestea sunt de fapt cele mai importante atribute ale unui homo sapiens.

Încotro?

Rămași în inerția unei lumi cucerită parcă de pragmatismul mediocru, tehnologia folosită în exces și dorința aceasta de a se derula toate mult prea repede fără ca noi să fim mereu conștienți, reprezintă declinul a tot ce suntem noi ca oameni. Această prăbușire cu voie a funcțiilor cerebrale și a sufletului nostru, aș spune că este ireversibilă dacă nu salvăm măcar o parte din materia cenușie. Aceasta nu mai este capabilă să rețină niciun număr de telefon și nici nu își mai găsește pârghiile necesare pentru a interpreta o poezie sau chiar un text literar.

Mulți dintre noi se declară sclavii telefonului mobil și a unor programe de socializare care îi țin departe de activitățile creative. Butonatul telefonului și scroll-ingul în exces reprezintă adesea o pierdere de timp și o potențială degradare psihică. Se instalează o distanțare de lectură pentru că se preferă small talk-urile și informațiile cât mai succcinte, de preferat cele video. Efortul acesta minimal oferit creierului zi de zi se poate asemăna cu șederea într-un pat de spital o perioadă mai lungă de timp având pretenția ca mersul tău să fie ca a unui atlet din anii tinereții. La fel și creierul, dacă nu îl antrenezi, își pierde din elasticitate și chiar se poate atrofia. Învățându-l numai cu informații scurte și simple, nepunându-l la contribuție, riști să te părăsească mult prea devreme.

Mai mult timp liber și sufocați de știrile negative

În perioada pandemiei, mai ales la începutul acesteia sau chiar în perioadele de exacerbare a îmbolnăvirilor, am putut profita de timpul liber apucându-ne de citit cărți. Sătui și de știrile negative cu un puternic impact emoțional pentru majoritatea dintre noi, am dorit să ne deschidem supapa pentru lectură și tocmai acest refugiu ne-a creat o plajă de liniște sufletească. Și parcă știrile acestea amenințătoare stării noastre psihice nu mai contenesc să dispară. Unii dintre noi s-au îndreptat înspre literatură iar alții înspre cărți mai tehnice, dornici să asimileze cât mai multe informații chiar și din domenii încă neexplorate.

Chiar și o perioadă grea reprezentată de pandemie sau de stresul unui război vecin poate aduce anumite părți bune în viața noastră, precum atenția pe lectură, pasiuni demult uitate sau chiar pe introspecția rămasă undeva departe în lungul trecutului. Mai multă atenție pentru gândurile tale și pentru sufletul tău sunt foarte importante în maturizarea și în definirea ta ca structură complexă.

Tu cum stai cu lectura? Creierul tău este antrenat pentru anii ce vor urma? Ai îndoieli sau o prea mare siguranță? Hai să aflăm împreună...

Beneficiile lecturii

Cititul stimulează creierul iar studiile au demonstrat o încetinire a declinului memoriei la persoanele care practică lectura constantă. Așadar, lectura întreține buna funcționare a creierului. Se reduce și stresul acestei perioade pandemice și de război, cărțile având și un efect antidepresiv prin schimbarea scenariului și transpunerea într-un univers mult mai plăcut. În plus, memoria se îmbunătățește, lectura devine un tonic cerebral cu un rol important și în neuroplasticitate, în sensul că acesta își poate modifica structura și reorganiza căile neuronale pentru a procesa și a memora noi informații.

Lectura îmbunătățește vocabularul și capacitatea de exprimare și de aceea este atât de importantă pentru copii. Copiii și adolescenții care citesc de plăcere înțeleg mai multe cuvinte decât cei care nu au această plăcere de a citi. Sunt studii realizate și pe empatie care au demonstrat faptul că cei care citesc sunt mai empatici și conversează mult mai ușor cu interlocutorii.

O carte este un bun somnifer și de aceea eu adesea le recomand pacienților mei să citească câteva rânduri înainte de culcare. Pe o stare de oboseală după o zi de activități, o pagină de poveste se pliază perfect și reprezintă un somnifer natural. Creierul primește într-un timp foarte scurt semnalul de odihnă și somn. Prin lectură se dezvoltă atenția, concentrarea, imaginația și gândirea analitică prin focusul continuu pe acțiune, personaje și tipare comportamentale.

În ce fel s-ar schimba societatea dacă toți am citi mai mult?

Și nu mă refer aici la a citi cărțile vedetelor care dau pe din afară de ego precum o șampanie de revelion sau a celor care și-au scurtat ani de detenție scriind la normă, ci la cărți cu încărcătură emoțională și spirituală care îți modelează gândirea. Și totuși, cum ar fi dacă o bună parte dintre noi ar citi și s-ar cizela, remodela psihic și comportamental? Ar fi ideal pentru relațiile interumane și societate. Oricat de visător ar fi un cititor, nu cred că toți se vor așeza de mâine la citit. Dar dacă o bună parte ar face asta, ne-am putea croi un drum mai frumos înspre educație și cultură.

Cum îți poți trezi cheful de citit? Și cum ți-l poți întreține?

Ca orice deprindere, prin exercițiu constant. Ce-ar fi fost dacă învățătoarea din clasele primare ne-ar fi lăsat o săptămână cu stiloul în mână și o săptămână pe terenul de șotron? Am fost ținuți într-un regim constant de scriere și citire care ne-a format și ne-a cultivat aceste abilități. Precum un gazon pe care nu îl uzi o perioadă lungă de timp, care se usucă și greu îl readuci la viață. Așa este și cu cititul, odată ce ai fost învățat și ai dat de gust, este bine să îți menții ritmul.

O carte pe noptieră este o bună metodă de a-ți seta continuarea lecturii, pentru că tot ce este sub ochii tăi va transmite informația către creierul tău precum o alarmă de trezire.

Biblioteca

Am crescut printre cărți văzându-mi părinții pasionați de lectură și consider că acesta este unul dintre cele mai bune modele pe care i le poți oferi copilului tău. Aceste plăceri se deprind încă din copilărie prin ceea ce vezi la părinții tăi. În felul acesta putem crea pasiuni frumoase și sănătoase pentru copii încă de când sunt mici.

Cartea reprezintă bunul tău prieten care te captivează, îți menține tonusul psihic și îți suscită mereu imaginația. Să rămânem în lumea aceasta, mereu ancorați în frumosul lecturii și a nesfârșitelor personaje.

Dr. Cozmin Mihai

Medic psihiatru

04.03.2022