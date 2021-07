Compatibilitatea pacient-medic și viceversa. Dr. Cozmin Mihai, psihiatru: „O bună relație, drumul deschis înspre vindecare”

Dr. Cozmin Mihai, medic specialist psihiatru, a publicat un text despre compatibilitatea pacient-medic și viceversa.

IATĂ TEXTUL INTEGRAL:

,,Medicul bun tratează boala; medicul mare tratează pacientul care suferă de boală” - William Osler (medic canadian, 1849-1919).

Consider că fiecare dintre noi are dreptul să decidă unde și cine anume îl tratează. De-a lungul anilor în practica medicală, am constatat faptul că există compatibilități în relația pacient-medic și viceversa. Adesea le sugerez pacienților mei să decidă cu atenție legătura cu terapeutul și să facă schimbări dacă consideră că nu rezonează și nu au o bună relație terapeutică. La fel și medicii, au dreptul să fie înlocuiți de alți colegi atunci când nu mai există o bună interacțiune medicală între aceștia și pacienții tratați. Sunt necesare motive bine întemeiate deoarece un istoric medical necesită timp de cunoaștere și de înțelegere a cazului. Mai mult decât atât, cunoașterea pacientului necesită un interval generos de timp, motiv pentru care deciderea schimbării terapeutului trebuie evaluată cu atenție.

Relația dintre medic și pacient include două componente, cea instrumentală și cea expresivă. Componenta instrumentală implică competența medicului în realizarea tehnicilor de îngrijire precum diagnosticare, testări, analize, tratament iar componenta expresivă reprezintă de fapt arta medicinei care include partea afectivă, empatia, apropierea și buna comunicare cu pacientul.

Atunci când există o bună comunicare și o relație apropiată între pacient și medic, va crește nivelul de încredere și complianța la tratament. Astfel, pacientul va fi satisfăcut, va fi mai sănătos și va avea o mai bună calitate a vieții.

Succesul în tratarea unui pacient depinde foarte mult de relația dintre cei doi.

,,A fi medic înseamnă să percepi medicina şi în dimensiunea sa umanistă, nu numai în latura sa tehnică. Cu alte cuvinte, ştiinţa în medicină trebuie să aibă şi conştiinţă.”- Prof. Dr. Vasile Astărăstoaie

Importanța de a face contact fizic cu pacientul

,,Am fost de curând la un consult. Nu m-a palpat deloc, a pus doar un aparat pe mine. M-am simțit neglijat. Primul gând când am plecat a fost că trebuie să văd un specialist” asta îmi relatează un prieten dezamăgit de lipsa contactului fizic și uman la ultima lui consultație medicală. Contactul fizic reprezentat chiar și de o simplă atingere este foarte important și extrem de prețuit de către pacienți. Reprezintă o ancoră energetică prin care medicul transmite empatie și încredere pacientului. Fără acest contact fizic, pacientul se poate simți ca un obiect, neglijat și lipsit de încredere că cineva îi poate asculta și trăirile interioare.

Să te simți bine...

Este foarte important să te simți bine și să rezonezi cu terapeutul tău. Fie că este medicul de familie, medicul specialist, kinetoterapeutul sau psihoterapeutul, este foarte important să îți dai seama dacă este persoana potrivită. Poate chiar sunteți pe aceeași frecvență sau poate că nu...Fă o introspecție a simțurilor tale și decide dacă îți face plăcere și dacă există rezultate terapeutice cu acel medic. Trasează bilanțul și decide-te dacă rămâi în relația pacient-medic sau dacă te orientezi spre altcineva mai potrivit ție.

Relația armonioasă și rezultatele terapeutice

Este cunoscut faptul că o bună relație cu medicul reprezintă drumul deschis înspre vindecare. Este foarte important ca totul să înceapă cu o bună relație între medic și pacient pentru ca pacientul să manifeste încredere deplină în sfaturile și tratamentul prescris.

Importanța familiei în buna funcționare a pacientului

Familia are un rol foarte important în buna funcționare a pacientului și tocmai de aceea este indicat ca membrii familiei să colaboreze cu terapeutul și să ofere informațiile necesare. În anumite specialități și mai cu seamă în psihiatrie, aceste informații sunt extrem de importante și pot ajuta la stabilirea unui diagnostic clar cât și a unui plan terapeutic mai adecvat.

O importanță aparte o are colaborarea medicului cu familia și aparținătorii pacientului. O parte din sarcina medicului este de a îi asculta, de a prelua informațiile importante și de a le alina gândurile ce îi frământă. Rolul medicului este de a fi un bun clinician dar și un bun psiholog pentru că suferința unui pacient are întotdeauna conotații emoționale. Abordarea prietenească, calmul, înțelegerea, empatia, încurajările și ascultarea activă sunt calități obligatorii așa cum sunt și titlurile scrise pe parafă.

Empatia și încrederea sunt vitale pentru asigurarea unei relații terapeutice de calitate.

Membrii familiei sunt primii care observă schimbări în starea pacientului și pot oferi primul ajutor. Tocmai de aceea, este bine ca aceștia să fie informați cu privire la afecțiunea, tratamentul și recunoașterea primelor semne de decompensare; astfel încât adresabilitatea la medic să fie una cât mai promptă.

Să îți fie rușine că renunți?

O mare problemă în despărțirea de un terapeut este rușinea față de acesta. Oare ce va spune? Cum se va simți ? șirul întrebărilor stânjenitoare necontenind să se deruleze în mintea celui care își dorește o nouă relație terapeutică.

Aș spune că este mai bine să îți urmezi instinctele decât să persiști într-o relație nefuncțională.

Libertatea de a-ți alege terapeutul este un drept al fiecărui pacient și trebuie respectat.

Și medicii au dreptul acesta?

Un subiect tabu este dacă medicii, la fel ca și pacienții au dreptul să renunțe la relația terapeutică. Există multe situații în care un medic are dreptul să solicite un alt specialist pentru tratarea pacientului. Incompatibilitatea tradusă prin lipsă de respect, necomplianță terapeutică, solicitarea din partea pacientului de a face o asemenea schimbare, poate chiar și o situație de incompatiblitate relațională; sunt câteva motive pentru care această relație se poate încheia. Este musai să fie cu obligativitatea morală și deontologică din partea medicului curant de a-l îndrepta pe pacient înspre un alt terapeut.

Mi-aș dori să cred că toți suntem cu bun simț, dedicare și implicare dar din păcate nu este așa. Există breșe și excepții ca în fiecare meserie. Putem schimba câte ceva prin selecția făcută de proprii pacienți. Aceștia pot decide dacă rămân sau dacă pleacă spre o compatibilitate mai bună. În felul acesta, se vor putea selecta calitatea, competența și implicarea, de toate celelalate poziționate de partea opusă.

Alege-ți terapeutul în mod conștient, personalizează-ți legătura cu acesta și nu accepta o relație tranzacțională. În felul acesta vei opta pentru o vindecare trupească dar și sufletească.