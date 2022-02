Iubirea, de la frumos la patologic. Dr. Cozmin Mihai: „Ca psihiatru, privesc cu două perechi de ochelari această dragoste”

Dr. Cozmin Mihai, medic specialist psihiatru, a publicat un text despre iubire, trecând prin lupa analizei sale atât partea frumoasă și armonioasă a acestui sentiment, cât și latura sa distructivă.

Ca psihiatru, privesc cu două perechi de ochelari această dragoste dintre doi parteneri de viață.

Una este pentru partea frumoasă, armonioasă și dulce, iar alta este cu tot ce înseamnă distrugerea acestor sentimente frumoase. Iubirea dintre doi parteneri se construiește la fel cum albinele își adună polenul în stupi ca la final toate ramele să fie însiropate în miere. Așa și cuplurile, își construiesc iubirea cu cele mai frumoase sentimente pe care și le adună de la o zi la alta.

Atunci când iubim, nivelurile dopaminei, adrenalinei și noradrenalinei sunt crescute. Totodată și fluxul de sânge este mai crescut într-o anumită zonă a creierului. Dopamina este responsabilă de euforie iar adrenalina și noradrenalina induc starea de bine cu fluturi în stomac, bătăi mai puternice ale inimii și acea stare de agitație plăcută în prezența persoanei iubite.

Iubirea ne conduce prin trei etape ce includ dorința, atracția și atașamentul. Dorința este inundată de hormoni iar atracția față de partener ne crește fluxul de sânge în creier. În timpul atracției simțim o fixație puternică pe partenerul nostru, celelalte lucruri devenind neinteresante. Toate acestea se liniștesc în ultima etapă, de atașament când se instalează toleranța la stimulii plăcerii. În această etapă endorfinele și oxitocina sunt crescute și aduc sentimente de securitate.

Dragostea durează doar doi-trei ani?

Sunt mulți cei care savurează aceste intervale de timp ale dragostei ca timp de valabilitate și mult timp s-a crezut că dragostea durează doi sau trei ani. Aș spune că este ca o plantă pe care dacă nu o uzi, mai trăiește în medie o lună de zile și apoi se usucă. Așa este și într-o relație de iubire. Dacă te preocupă și o hrănești la timp, va rezista și o viață întreagă.

Știu că sună mult prea optimist ca o relație să reziste o viață dar chiar este posibil. De curând, într-o atmosferă relaxantă la un pahar de vin, mi-am întrebat colegii de facultate ce părere au despre relațiile pornite devreme. Am această curiozitate dacă o căsnicie pornită încă de pe băncile liceului sau ale facultății este de durată. Diverse idei transmise prin filtrele chirurgului, cardiologului, pneumologului și ORL-istului m-au pus pe gânduri. O chintesență a acestei curiozități pornită de la feedback-ul acestor colegi căsătoriți încă din liceu sau facultate a fost aceea că o relație construită mai devreme are o temelie mai durabilă. Și asta pentru că în tinerețe, partenerii sunt ca un lego neterminat, nu s-au maturizat încă emoțional și puterea de acceptare a unui partener este mult mai mare decât în anii maturității depline. Cei doi aleg să crească și să se maturizeze împreună. Cred că fiecare dintre noi are păreri diferite în funcție de ce exemple are în jur. O relație pornită devreme sau chiar la maturitate are nevoie de răbdare și mai multă înțelegere.

Când dragostea expiră

Ca psihiatru sunt precum un ofițer al stării civile, dar prezent la ambele uși, la cea din intrarea în paradis și la cea de ieșire cu urlete și injurii. Așa cum îmi spunea un prieten „extrem de fericit în cuplu”, de la dragoste la ură nu este un pas, ci doar jumătate. Am ajuns atât de pregătiți pentru momentul dezbinării încât nu ne mai miră nimic. Mereu mă întreb de unde atâtea bancuri făcute pe seama căsătoriei. Cred că primesc zilnic imagini sau glume cu această tematică iar concluzia este că această căsnicie seamănă mai mult a calvar pentru mulți parteneri de cuplu. Poate este o exagerare sau chiar sunt adevărate trăiri ale celor afectați de expirarea dragostei. Cert este că mesajele nu sunt deloc încurajatoare pentru toți ceilalți.

Tiparul dezamăgirii

Studiile au relatat că o despărțire de persoana iubită activează aceleași regiuni ale creierului care declanșează bolile fizice cauzate de șocurile psihice puternice. Eliberarea hormonilor de stres afectează psihicul, sistemul cardiac, digestiv și imunitar.

Pacientele depresive au un tipar de căsnicie eșuată. Majoritatea dintre ele au acasă un partener agresiv, indiferent sentimental și de cele mai multe ori alcoolic. Parcă este tras la indigo acest șablon eșuat în care unul dintre parteneri se îmbolnăvește psihic. Pentru că dintr-o dragoste cu atât de multe așteptări eșuate, starea psihică a celui dezamăgit se deteriorează continuu. De la frumoasele declarații de dragoste și până la amenințări cu toate cuțitele pe masă este o cale destul de scurtă. Te și întrebi cum de au rezistat atât de mult și de unde atâta răbdare și toleranță la suferință. Este un antrenament zilnic dar cu prețul unui suflet trist. Iar de aici și până la un episod depresiv nu este decât ,,o jumătate de pas”.

Te poți îmbolnăvi din prea multă dragoste neîmpărtășită?

Da, acesta este răspunsul meu. Și nu am să uit o tânără și frumoasă pacientă care trăia o poveste de dragoste alături de cel pe care și-l dorea partener pe viață. Făcuse efortul de a se muta în orașul lui și într-o zi când se plimba prin oraș, și-a întâlnit partenerul de mână cu o altă femeie. În acel moment a simțit cum pământul îi fuge de sub picioare și cum totul se întunecă în jurul ei. A trecut printr-o depresie severă și mai apoi lucrurile s-au agravat din ce în ce mai tare. Viața acestei tinere s-a schimbat radical de când a asistat la infidelitatea partenerului de cuplu. Mă întreb, dacă acel partener ar fi știut câtă suferință îi poate produce, ar mai fi procedat la fel?

Și poveștile curg în cascadă cu parteneri dezamăgiți din dragoste neîmpărtășită care ajung să se trateze la psihiatru. Știți de ce? Pentru că au avut curajul să se dedice întru totul fără să cântărească sentimentele celuilalt și nu au știut cât de fragil le este sufletul. De la karmă la prea multă dezamăgire și de la alegeri greșite la incapacitatea de a uita; acestea sunt drumurile marilor dezamăgiri sufletești.

Ați simțit după o despărțire cum nimic nu mai are sens în viață? Poate voi sunteți norocoșii care au găsit calea spre vindecare. Din păcate nu toți avem puterea de a recupera sentimentele distruse în urma unei dezamăgiri.

Profitorii de sentimente

Trăim o perioadă agitată și parcă mult prea complicată. Tentațiile și proastele exemple sunt pretutindeni. Cine s-ar fi gândit în urmă cu 20 ani că cineva ar putea să profite din dragostea partenerei și să o îndrepte spre prostituție? Și de aici o întreagă rețea care pune în aplicare aceeași metoda trasă la indigo. Iubirea a devenit o armă care poate produce multă suferință în unele cazuri. Profitorii de sentimente au scopuri meschine și calcă totul în picioare doar pentru un confort financiar.

Sugestii pentru a-ți menține relația

Unii ar zice că este ușor să îți menții relația, alții că este mult prea greu... Așa cum mi-a spus o pacientă de 83 ani care și-a încheiat povestea de dragoste cu partenerul de viață decedat de un an de zile și asta după o căsnicie de 60 ani: „după un timp, toată dragostea se transformă în cea mai frumoasă prietenie”.

Toleranță, înțelegere și o continuă apreciere a calităților celuilalt, aceștia sunt pașii spre cea mai bună mentenanță a relației. Este important să nu iei decizii impulsive și să analizezi la rece situația. Dacă poți să amâni o discuție aprinsă, ține cont de o vorbă mai veche...,,supărarea de azi las-o pe mâine”.

Evitarea monotoniei este un alt impediment cu care se confruntă multe cupluri. Timpul petrecut împreună, locurile noi și inventivitatea sunt armele de atac în prevenirea monotoniei. De asemenea, echilibrul emoțional este foarte important. Multe persoane intră în relații noi fără a se stabiliza emoțional. Așadar ia o pauză și vezi ce îți dorești cu adevărat.

Referitor la relațiile riscante, pune-ți un semn de întrebare dacă partenerul tău îți cere lucruri care îți sunt inconfortabile. O relație implică sacrificii din ambele părți.

Dr. Cozmin Mihai, medic psihiatru