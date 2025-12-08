Horoscop 8 decembrie 2025, cu Neti Sandu. Zodia care va recupera niște bani

Horoscop 8 decembrie 2025, prezentat de Neti Sandu la Știrile PRO TV. O zi cu energie. O să aveți cam multe pe ordinea de zi, dar o să ne descurcăm frumos, o să gestionăm timpul ca lumea, o să ne dozăm și energia și o să răzbim.

Vibrația zilei este 8 și o să avem grijă și de bani, să nu-i cheltuim fără rost.

Horoscop 8 decembrie 2025 – SĂGETĂTOR

Apar tot felul de urgențe cărora o să le faceți față și o să încheiați niște capitole, că vine sfârșitul de an și nu vreți să rămâneți cu restanțe. O revedere emoționantă și poate vă vine vreo idee legată de o ieșire în weekend, sau poate o să vreți să petreceți sărbătorile împreună.

Horoscop 8 decembrie 2025 – CAPRICORN

O să vă caute cineva care și-a pus toate speranțele în ajutorul vostru și o să vă consultați în privința relației voastre sentimentale, care ar putea continua sau nu. Se vine cu o ofertă de job la voi și dacă o să fiți mai puțin ocupați în ianuarie, poate vor fi șanse atunci.

Horoscop 8 decembrie 2025 – VĂRSĂTOR

Se pare că o să vă contacteze niște oameni să puneți umărul la un eveniment din preajma sărbătorilor și să vă asigurați că nu le va lipsi nimic. Poate faceți toate demersurile necesare ca să vă luați banii și să aveți pentru plimbări și distracție în timpul liber.

Horoscop 8 decembrie 2025 – PEȘTI

Vi se propune să coordonați o activitate și să vă descurcați cu mijloacele pe care le aveți, că poate din ianuarie o să fie o finanțare și o să aveți alte device-uri cu care să lucrați. Se poate să fiți propuși la o primă, la un salariu de merit, câteva zile de vacanță ori un voucher.

Horoscop 8 decembrie 2025 – BERBEC

Poate primiți o invitație la munte sau la mare, într-o țară exotică, ca un cadou din partea cuiva care vă apreciază. Poate aveți de dat un examen, de predat sau de susținut o lucrare și vor fi emoții, dar se conturează o reușită.

Horoscop 8 decembrie 2025 – TAUR

Ar mai fi câte ceva de făcut pe-acasă și poate scoateți din banii puși la saltea să le luați copiilor ceva pentru studiu sau pentru joacă, să le reamenajați interiorul. O să aflați că aveți de recuperat niște bani și o să vă faceți socoteli legate de cumpărăturile acestei perioade.

Horoscop 8 decembrie 2025 – GEMENI

Vi se împart niște responsabilități care vă pot aduce beneficii dacă vă achitați onorabil de ele și poate vă croiți un alt traseu profesional. O să vă lăsați curtați de persoanele care vă sorb din priviri, dar o să faceți și o selecție, că probabil una singură vi se potrivește.

Horoscop 8 decembrie 2025 – RAC

Se poate să se creeze, fix pentru voi, o postură mai specială, să coordonați o activitate și să vă bucurați de privilegiile de șefi. Se poate să luați un supliment salarial, un bonus și să vă aștepte și alte câștiguri până la sfârșitul anului.

Horoscop 8 decembrie 2025 – LEU

Vine și momentul adevărului când va trebui să faceți alegerea potrivită, sufletește, și să cădeți de acord în privința sărbătorilor, ținând cont de preferințele partenerului de cuplu. Poate vă îndeletniciți cu ceva care să vă aducă o stare sufletească mai bună și, la un moment dat, și bani. Beneficii!

Horoscop 8 decembrie 2025 – FECIOARĂ

O să treceți în revistă costurile acestei perioade ca să știți dacă vă puteți permite o escapadă turistică sau o să rămâneți mai pe aproape de casă, de sărbători. Poate vă apucați de o curățenie generală, eliminați obiectele uzate și mai luați câte ceva nou și util, de care să se bucure toți ai voștri.

Horoscop 8 decembrie 2025 – BALANȚĂ

Preocupările de grup vă prind bine, o să lucrați în echipă, fie în scop personal, fie de serviciu, și o să scutiți timp și efort; va fi și o emulație colectivă. Se pare că o să dați de oameni amabili, generoși, care să vă întindă o mână de ajutor și să vă scutească de drumuri și de consum nervos.

Horoscop 8 decembrie 2025 – SCORPION

Ați găsit, se pare, o cale de împăcare cu cineva care avea păreri diferite de ale voastre și o să vă reconfigurați relația. Se anunță o reușită după îndelungi așteptări și o să vă puteți gândi la o binecuvântată vacanță într-o stațiune turistică pe undeva.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













