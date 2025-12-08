Horoscop 8 decembrie 2025, cu Neti Sandu. Zodia care va recupera niște bani

Horoscop cu Neti Sandu
08-12-2025 | 00:55
neti sandu
PRO TV

Horoscop 8 decembrie 2025, prezentat de Neti Sandu la Știrile PRO TV. O zi cu energie. O să aveți cam multe pe ordinea de zi, dar o să ne descurcăm frumos, o să gestionăm timpul ca lumea, o să ne dozăm și energia și o să răzbim.  

autor
Neti Sandu

Vibrația zilei este 8 și o să avem grijă și de bani, să nu-i cheltuim fără rost.

Horoscop 8 decembrie 2025 – SĂGETĂTOR

Apar tot felul de urgențe cărora o să le faceți față și o să încheiați niște capitole, că vine sfârșitul de an și nu vreți să rămâneți cu restanțe. O revedere emoționantă și poate vă vine vreo idee legată de o ieșire în weekend, sau poate o să vreți să petreceți sărbătorile împreună.

Horoscop 8 decembrie 2025 – CAPRICORN

O să vă caute cineva care și-a pus toate speranțele în ajutorul vostru și o să vă consultați în privința relației voastre sentimentale, care ar putea continua sau nu. Se vine cu o ofertă de job la voi și dacă o să fiți mai puțin ocupați în ianuarie, poate vor fi șanse atunci.

Horoscop 8 decembrie 2025 – VĂRSĂTOR

Se pare că o să vă contacteze niște oameni să puneți umărul la un eveniment din preajma sărbătorilor și să vă asigurați că nu le va lipsi nimic. Poate faceți toate demersurile necesare ca să vă luați banii și să aveți pentru plimbări și distracție în timpul liber.

Citește și
neti sandu
Horoscop 7 decembrie 2025, cu Neti Sandu. Zodia care va face o schimbare și va începe o nouă viață

Horoscop 8 decembrie 2025 – PEȘTI

Vi se propune să coordonați o activitate și să vă descurcați cu mijloacele pe care le aveți, că poate din ianuarie o să fie o finanțare și o să aveți alte device-uri cu care să lucrați. Se poate să fiți propuși la o primă, la un salariu de merit, câteva zile de vacanță ori un voucher.

Horoscop 8 decembrie 2025 – BERBEC

Poate primiți o invitație la munte sau la mare, într-o țară exotică, ca un cadou din partea cuiva care vă apreciază. Poate aveți de dat un examen, de predat sau de susținut o lucrare și vor fi emoții, dar se conturează o reușită.

Horoscop 8 decembrie 2025 – TAUR

Ar mai fi câte ceva de făcut pe-acasă și poate scoateți din banii puși la saltea să le luați copiilor ceva pentru studiu sau pentru joacă, să le reamenajați interiorul. O să aflați că aveți de recuperat niște bani și o să vă faceți socoteli legate de cumpărăturile acestei perioade.

Horoscop 8 decembrie 2025 – GEMENI

Vi se împart niște responsabilități care vă pot aduce beneficii dacă vă achitați onorabil de ele și poate vă croiți un alt traseu profesional. O să vă lăsați curtați de persoanele care vă sorb din priviri, dar o să faceți și o selecție, că probabil una singură vi se potrivește.

Horoscop 8 decembrie 2025 – RAC

Se poate să se creeze, fix pentru voi, o postură mai specială, să coordonați o activitate și să vă bucurați de privilegiile de șefi. Se poate să luați un supliment salarial, un bonus și să vă aștepte și alte câștiguri până la sfârșitul anului.

Horoscop 8 decembrie 2025 – LEU

Vine și momentul adevărului când va trebui să faceți alegerea potrivită, sufletește, și să cădeți de acord în privința sărbătorilor, ținând cont de preferințele partenerului de cuplu. Poate vă îndeletniciți cu ceva care să vă aducă o stare sufletească mai bună și, la un moment dat, și bani. Beneficii!

Horoscop 8 decembrie 2025 – FECIOARĂ

O să treceți în revistă costurile acestei perioade ca să știți dacă vă puteți permite o escapadă turistică sau o să rămâneți mai pe aproape de casă, de sărbători. Poate vă apucați de o curățenie generală, eliminați obiectele uzate și mai luați câte ceva nou și util, de care să se bucure toți ai voștri.

Horoscop 8 decembrie 2025 – BALANȚĂ

Preocupările de grup vă prind bine, o să lucrați în echipă, fie în scop personal, fie de serviciu, și o să scutiți timp și efort; va fi și o emulație colectivă. Se pare că o să dați de oameni amabili, generoși, care să vă întindă o mână de ajutor și să vă scutească de drumuri și de consum nervos.

Horoscop 8 decembrie 2025 – SCORPION

Ați găsit, se pare, o cale de împăcare cu cineva care avea păreri diferite de ale voastre și o să vă reconfigurați relația. Se anunță o reușită după îndelungi așteptări și o să vă puteți gândi la o binecuvântată vacanță într-o stațiune turistică pe undeva.

Sursa: StirilePROTV

Etichete: horoscop neti sandu, neti sandu, zodii,

Dată publicare: 08-12-2025 00:55

Articol recomandat de sport.ro
Cel mai promițător tânăr jucător de tenis român, numărul 5 în lume, va concura pentru o altă țară!
Cel mai promițător tânăr jucător de tenis român, numărul 5 în lume, va concura pentru o altă țară!
Citește și...
Horoscop 7 decembrie 2025, cu Neti Sandu. Zodia care va face o schimbare și va începe o nouă viață
Horoscop cu Neti Sandu
Horoscop 7 decembrie 2025, cu Neti Sandu. Zodia care va face o schimbare și va începe o nouă viață

Horoscop 7 decembrie 2025, prezentat de Neti Sandu la Știrile PRO TV. O zi cu vești bune. Se împlinește un vis, la care am contribuit cu ce-am știut noi mai bine și o să ne bucurăm de ce ne oferă viața în continuare, adică tot noi!  

Horoscop 6 decembrie 2025, cu Neti Sandu. O zi cu surprize pentru zodii
Horoscop cu Neti Sandu
Horoscop 6 decembrie 2025, cu Neti Sandu. O zi cu surprize pentru zodii

Horoscop 6 decembrie 2025, prezentat de Neti Sandu la Știrile PRO TV. O zi de sărbătoare. Din puținul pe care-l avem să punem, acolo pentru toți cei dragi o atenție, să transmitem un gând bun și să rostim o vorbă bună care să ajungă la sufletul omului.  

Horoscop 5 decembrie 2025, cu Neti Sandu. Zodia care va primi o ofertă de neratat
Horoscop cu Neti Sandu
Horoscop 5 decembrie 2025, cu Neti Sandu. Zodia care va primi o ofertă de neratat

Horoscop 5 decembrie 2025, prezentat de Neti Sandu la Știrile PRO TV. O zi condimentată frumos. O să dăm zor să facem treaba, ca să ne achităm de obligații și să ne rămână timp să pregătim surprizele pentru cei dragi.  

Recomandări
LIVE TEXT: Rezultate parțiale la alegerile din București. Ciprian Ciucu a câștigat detașat. Surpriză mare pe locul secund
Alegeri locale 2025
LIVE TEXT: Rezultate parțiale la alegerile din București. Ciprian Ciucu a câștigat detașat. Surpriză mare pe locul secund

Pe 7 decembrie 2025 bucureștenii au fost chemați la urne pentru a-și alege noul primar general al Capitalei, în cadrul alegerilor locale parțiale. Scrutinul a avut loc după ce Nicușor Dan a câștigat alegerile prezidențiale.

Cine este Ciprian Ciucu, noul primar al Capitalei. A câștigat alegerile cu peste 35% dintre voturile bucureștenilor
Alegeri locale 2025
Cine este Ciprian Ciucu, noul primar al Capitalei. A câștigat alegerile cu peste 35% dintre voturile bucureștenilor

Ciprian Ciucu, prim-vicepreședinte PNL și primar al Sectorului 6, a fost ales noul primar al Capitalei. Pe 7 decembrie au avut loc alegerile locale parțiale, iar bucureștenii l-au ales pe noul primar cu peste 35% dintre voturile exprimate.

Ciprian Ciucu a anunțat care sunt primele trei probleme din București de care se va ocupa ”prioritar”, ca primar general
Stiri Politice
Ciprian Ciucu a anunțat care sunt primele trei probleme din București de care se va ocupa ”prioritar”, ca primar general

Noul primar general al Capitalei, Ciprian Ciucu, câștigător al alegerilor locale din București în 7 decembrie, spune că are trei probleme pe care vrea să le rezolve ”prioritar” în perioada următoare.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 19.00 - 07 Decembrie 2025

30:50

Alt Text!
Romania, te iubesc!
Medicul pentru care nu există nu se poate

42:59

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Apropo TV
Ediția 27

43:57

Alt Text!
Superspeed
S9E30

22:50

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28