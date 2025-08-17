Festivalul „Fructelor de Mare”, în Bacău. Chef Cătălin Scărlătescu: ”Ne-am săturat de tot felul de mâncăruri grase”

Stiri Diverse
17-08-2025 | 08:59
×
Codul embed a fost copiat

Cătălin Scărlătescu, îndrăgitul jurat de la MasterChef, a adus în acest weekend savoarea bucătăriei mediteraneene în Bacău. Mii de pofticioşi au stat la coadă pentru preparatele cunoscutului bucătar.

autor
Daniel Moldovan

Festivalul „Fructelor de Mare” a adus în oraș arome îmbietoare și voie bună din plin.

Chef Cătălin Scărlătescu a reuşit să strângă în jurul său clienți care au pus pe primul loc în lista preferințelor fructele de mare. Pe ceilați i-a convins pe loc.

Vizitator: ”Am venit să încercăm scoicile domnului Scărlătescu. Am venit din Italia acasă şi am auzit de festivalul acesta. Am venit de la 60 de km special pentru dânsul.”

Cătălin Scărlătescu - chef bucătar: ”Ne-am săturat de cărnuri, ne-am săturat de tot felul de mâncăruri grase, aşa că hai să încercăm şi scoici, de ce nu?”

Citește și
Untold last day
Untold a ajuns la final. Cum s-au distrat zecile de mii de petrecăreți în ultima noapte. „Cinci ore de somn în toate zilele”

Pentru cei cu gusturi tradiționale, carnea de oaie sau porc a fost atracția principală.

Desigur, un desert a desăvârșit masa copioasă..

A fost ultima zi de festival, care s-a încheiat cu distracție și pofte împlinite.

Imagini uimitoare în China. La ce nivel au ajuns roboții dotați cu inteligență artificială. Au jucat și fotbal

Sursa: Pro TV

Etichete: Bacau, festival, mancare,

Dată publicare: 17-08-2025 08:54

Articol recomandat de sport.ro
Ungurii, obraznici: naționala României, supusă unui tratament indecent, la Szolnok
Ungurii, obraznici: naționala României, supusă unui tratament indecent, la Szolnok
Citește și...
Summer Well 2025 s-a încheiat în forță. Empire of the Sun a încins atmosfera, iar petrecăreții s-au distrat până târziu
Stiri actuale
Summer Well 2025 s-a încheiat în forță. Empire of the Sun a încins atmosfera, iar petrecăreții s-au distrat până târziu

A 14-a ediție a festivalului Summer Well s-a încheiat exploziv. La petrecerea de pe domeniul Știrbey, oamenii au așteptat cu sufletul la gură artiștii preferați. Au dansat și au cântat până târziu în noapte.

 

Untold a ajuns la final. Cum s-au distrat zecile de mii de petrecăreți în ultima noapte. „Cinci ore de somn în toate zilele”
Stiri Mondene
Untold a ajuns la final. Cum s-au distrat zecile de mii de petrecăreți în ultima noapte. „Cinci ore de somn în toate zilele”

În ultima noapte a festivalului Untold, oamenii au numărat amintirile și orele nedormite. Mulți au avut la fel de multă energie ca în prima zi și au dansat până în zori.  

Festivalul „Anonimul” 2025 aduce la Sfântu Gheorghe proiecții în aer liber și competiții de film românesc și internațional
Stiri Mondene
Festivalul „Anonimul” 2025 aduce la Sfântu Gheorghe proiecții în aer liber și competiții de film românesc și internațional

În Delta Dunării, la Sfântu Gheorghe, luni începe cea de-a 22-a ediție a festivalului internațional de film „Anonimul”. Timp de o săptămână, se anunță o competiție interesantă, cu multe pelicule internaționale și românești.

Recomandări
CNN: Presa rusă a sărbătorit modul în care Vladimir Putin a fost primit de Donald Trump, numind strângerea de mână ”istorică”
Stiri externe
CNN: Presa rusă a sărbătorit modul în care Vladimir Putin a fost primit de Donald Trump, numind strângerea de mână ”istorică”

Donald Trump și Vladimir Putin au continuat să laude summitul din Alaska, despre care spun că a fost un real succes, chiar dacă nu este clar care sunt rezultatele și nici măcar concluziile întâlnirii.

Nicio înțelegere la summit-ul din Alaska. Putin: Ucraina, ”o națiune frățească”. Trump: ”A fost foarte profund”
Stiri externe
Nicio înțelegere la summit-ul din Alaska. Putin: Ucraina, ”o națiune frățească”. Trump: ”A fost foarte profund”

Volodimir Zelenski se va întâlni luni cu Donald Trump la Washington după ce președinții Statelor Unite și Rusiei au plecat din Alaska fără un acord privind Ucraina.

Incendiu fără precedent în orașul Târgu Jiu. 200 ha de vegetație au ars
Stiri actuale
Incendiu fără precedent în orașul Târgu Jiu. 200 ha de vegetație au ars

Un incendiu de proporții a izbucnit sâmbătă la marginea orașului Târgu Jiu. Peste 200 de hectare de vegetație uscată au ars câteva ore, în apropierea mai multor case.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 19.00 - 16 August 2025

30:03

Alt Text!
Doctor de bine
Ediția 16

13:52

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28

Alt Text!
Dive Deep
Episodul 5

14:59

Alt Text!
Interviurile stirileprotv.ro
John Malkovich, intervievat de Andreea Esca : "Filmul e artă plastică, teatrul e viu. E complet diferit"

31:12