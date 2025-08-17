Festivalul „Fructelor de Mare”, în Bacău. Chef Cătălin Scărlătescu: ”Ne-am săturat de tot felul de mâncăruri grase”

Cătălin Scărlătescu, îndrăgitul jurat de la MasterChef, a adus în acest weekend savoarea bucătăriei mediteraneene în Bacău. Mii de pofticioşi au stat la coadă pentru preparatele cunoscutului bucătar.

Festivalul „Fructelor de Mare” a adus în oraș arome îmbietoare și voie bună din plin.

Chef Cătălin Scărlătescu a reuşit să strângă în jurul său clienți care au pus pe primul loc în lista preferințelor fructele de mare. Pe ceilați i-a convins pe loc.

Vizitator: ”Am venit să încercăm scoicile domnului Scărlătescu. Am venit din Italia acasă şi am auzit de festivalul acesta. Am venit de la 60 de km special pentru dânsul.”

Cătălin Scărlătescu - chef bucătar: ”Ne-am săturat de cărnuri, ne-am săturat de tot felul de mâncăruri grase, aşa că hai să încercăm şi scoici, de ce nu?”

Pentru cei cu gusturi tradiționale, carnea de oaie sau porc a fost atracția principală.

Desigur, un desert a desăvârșit masa copioasă..

A fost ultima zi de festival, care s-a încheiat cu distracție și pofte împlinite.

