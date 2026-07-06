Horoscop săptămâna 6 – 12 iulie, cu Cristina Demetrescu. Este o perioadă cu răsturnări de situații pentru zodii

Berbecul poate trăi o nouă poveste de dragoste sau poate descoperi o nouă pasiune în care crede foarte mult. Totuși, trebuie să depășească barierele sociale și influențele celor din jur – familie, prieteni sau persoane care îi pot spune că ceea ce face nu are sens. Fie că este vorba despre o relație, un proiect creativ, o pasiune artistică sau un nou stil de viață, perioada aceasta reprezintă un adevărat test al convingerilor și pasiunilor personale. Dacă reușește să treacă peste aceste obstacole, înseamnă că are încredere în sine și în propriile alegeri.

În realitate, cine trăiește dragostea trebuie să fie pregătit și pentru suferință. Riscul acestei săptămâni este îndepărtarea de o oportunitate sentimentală din cauza unor temeri sau diferențe percepute: că este prea mică, prea mare sau că există alte incompatibilități care sperie și împiedică o perspectivă mai amplă asupra situației.

Mai există un aspect important: Venus, planeta iubirii, se întâlnește cu karma, cu Nodul Sud karmic, în zodia Fecioarei. Astfel poate apărea sentimentul de frică în dragoste. Mulți oameni cred că dragostea trebuie trăită în mod absolut și fără niciun cost emoțional.

Nu contează cât de mic este cineva sau cât de mare este celălalt. Este importantă depășirea barierelor sociale și a prejudecăților. Este o perioadă cu surprize, cu iluzii care intră în comă și cu situații care pot întoarce totul pe dos.

Este perioada în care apar noi stele pe cer. Exact atunci când pare că o anumită stea strălucește cel mai puternic, poate apărea o răsturnare de situație. De aceea, există șanse pentru toți cei care cred în steaua lor.

Se va produce și o opoziție destul de puternică între Jupiter și Pluton. Jupiter este planeta care aduce noroc și șansă, fiind considerată cea mai benefică planetă din zodiac. Totuși, această opoziție poate genera un sentiment de blocaj. În același timp, este valabilă ideea că buturuga mică răstoarnă carul mare.

Dacă sunt alimentate speranțe false, sunt atrase și dezamăgirile. Speranțele sunt adesea foarte volatile, iar pe Mercur retrograd și Neptun retrograd poate apărea nevoia unei reveniri cu picioarele pe pământ.

În același timp, retrogradează și planeta Neptun, o altă planetă importantă, asociată speranțelor. Se spune că speranța moare ultima, însă pe Neptun retrograd, timp de aproximativ cinci luni, unele speranțe pot intra într-un fel de comă. Pot apărea evenimente imprevizibile care provoacă dezamăgiri bruște.

Este o perioadă în care lucrurile se pot întoarce la 180 de grade. Multe dintre planurile făcute acum, mai ales pe Mercur retrograd, se pot răsturna.

Este o săptămână care continuă sub semnul surprizelor. Având în vedere că zodia Gemeni guvernează și învățământul, iar în această perioadă se desfășoară examene, pe Mercur retrograd lucrurile nu ies întotdeauna conform planului. Dacă există deschidere către imprevizibil și este lăsată o mică marjă pentru neprevăzut, situațiile pot fi gestionate mai ușor. Nu totul se desfășoară așa cum este anticipat sau conform unor grile prestabilite.

În această perioadă există conjuncția cu „fitil scurt” dintre Uranus și Marte, aflată în zodia Gemeni, o zodie patronată de Mercur, care este și el retrograd. Din acest motiv, se pot întâmpla tot felul de lucruri neașteptate.

Încă există o problemă în ultima vreme: cerul este înnorat și este foarte greu să vezi stelele. Dar dacă nu vezi stelele, cum afli încotro merge viața? Simplu: apelezi la cineva care știe să le citească. Este vorba, evident, despre astrologi.

Horoscop săptămâna 6–12 iulie – Taur

Taurul este o zodie mai lentă decât altele, iar în această perioadă se poate confrunta cu multe oportunități care apar simultan. Vestea bună este că acestea au legătură atât cu viața personală, cât și cu cea profesională.

Taurul are tendința de a condiționa lucrurile și de a le așeza pe niveluri de importanță: să amâne o excursie din cauza unei oportunități profesionale sau să amâne un proiect personal pentru că trebuie să susțină un examen. Însă viața și universul recalculează totul. Dacă privește imaginea de ansamblu, va observa că nu este momentul să renunțe la nimic. Taurii nu ar trebui să rateze nicio oportunitate în această perioadă.

Horoscop săptămâna 6–12 iulie – Gemeni

Gemenii sunt, ca întotdeauna, împărțiți între două voci interioare. Una dintre ele crede foarte mult în propriile capacități, este lucidă și merge înainte cu aspirațiile sale. Cealaltă se întreabă dacă mai are rost să încerce, într-o lume în care există deja prea mulți specialiști, indiferent de domeniu.

Mesajul acestei săptămâni este că există loc sub soare pentru toată lumea. Cei doi „gemeni” trebuie să ajungă la un acord și să nu se lase blocați de îndoieli. Situațiile se pot schimba rapid, iar ceea ce pare imposibil într-o zi poate deveni posibil în următoarea.

Săptămâna aduce și evenimente neprevăzute sau urgențe. Acestea nu pot fi programate și nici calculate dinainte, însă fac parte din contextul actual. Important este ca Gemenii să rămână flexibili și să se adapteze din mers.

Horoscop săptămâna 6–12 iulie – Rac

Pentru Raci, săptămâna poate aduce anumite blocaje și temeri, precum impresia că urmează o perioadă mai lungă de criză sau dificultăți. Cu toate acestea, există soluții, mai ales atunci când sunt cerute sfaturi și este solicitat ajutorul unor persoane competente.

Racul rămâne productiv și are capacitatea de a genera rezultate și venituri. Tocmai de aceea, poate fi util să delege anumite responsabilități unor oameni care se pricep, pentru a evita situațiile care l-ar putea bloca sau încetini.

Horoscop săptămâna 6–12 iulie – Leu

Leii traversează o perioadă foarte bună. Își propun obiective ambițioase și nu se tem de provocări importante: concursuri dificile, examene solicitante, evaluări sau comisii exigente. Standardele sunt ridicate, iar ținta este plasată foarte sus.

Este una dintre acele perioade în care trebuie să profite de oportunitățile care apar. Dacă nu fac acum anumite demersuri, este posibil să nu mai găsească aceeași deschidere mai târziu. În mod normal, există șanse reale de succes, chiar și în situațiile în care concurența este foarte mare. În astfel de contexte, norocul personal poate face diferența.

Horoscop săptămâna 6–12 iulie – Fecioară

Pentru Fecioară, o singură realizare nu este suficientă pentru a produce schimbarea dorită. Lucrurile frumoase pe care le creează, proiectele și ideile pe care le păstrează „în sertar” nu pot aduce succes dacă nu sunt prezentate și valorificate. Este momentul ca munca depusă să fie scoasă la lumină.

De asemenea, perioada este foarte favorabilă pentru vindecare și sănătate. O schimbare de mediu, de mentalitate, începerea unei terapii sau un proces de curățare emoțională și psihică pot contribui la ameliorarea unor probleme de sănătate. Multe dintre acestea au legătură cu starea emoțională și cu modul în care sunt percepute lucrurile.

Horoscop săptămâna 6–12 iulie – Balanță

Balanța traversează o perioadă foarte bună și se poate lăsa inspirată de prieteni, de experiențe noi și de aventuri care îi stimulează creativitatea.

Există posibilitatea unor proiecte dezvoltate împreună cu persoane apropiate: o afacere, o formație sau orice altă inițiativă bazată pe aspirații și interese comune. Este o perioadă în care colaborarea cu oameni compatibili poate pune în valoare talentele și poate deschide perspective noi.

Horoscop săptămâna 6–12 iulie – Scorpion

Pentru Scorpionii aflați în poziții de conducere, săptămâna aduce decizii dificile și responsabilități importante. Vor exista situații în care trebuie luate măsuri ferme, chiar dacă acestea nu sunt confortabile.

Obiectivul este însă unul mai mare și mai important decât disconfortul de moment. De aceea, în anumite situații va fi necesară demolarea unor structuri vechi pentru a putea construi ceva nou și mai solid.

Horoscop săptămâna 6–12 iulie – Săgetător

Săgetătorii privesc adesea foarte departe, călătoresc, învață și explorează permanent. Totuși, în această săptămână, multe dintre lucrurile importante se petrec chiar sub ochii lor și implică persoane foarte apropiate.

O carte, o conversație sau o experiență aparent obișnuită le poate schimba perspectiva. Este recomandat să acorde mai multă atenție lucrurilor apropiate și activităților de rutină, pe care au tendința să le amâne sau să le evite.

Horoscop săptămâna 6–12 iulie – Capricorn

Pentru Capricorni, perspectiva financiară începe să se schimbe. Interesul pentru cheltuieli făcute din obligație socială sau pentru îndeplinirea unor obiective de imagine scade considerabil.

Apare o abordare mai prudentă și mai calculată a banilor. Pot exista anumite conștientizări care îi determină să economisească și să amâne unele planuri sau visuri până în momentul în care vor ajunge la o perioadă mai stabilă și mai confortabilă din punct de vedere financiar.

Horoscop săptămâna 6–12 iulie – Vărsător

Pentru Vărsători, relațiile, în special cele conjugale, trebuie să fie în echilibru. În această săptămână, lucrurile tind să fie foarte clare: ori există armonie, ori dezechilibrele ies imediat la suprafață.

Vărsătorul este mai turbulent și mai dornic de libertate decât de obicei. Totuși, orice libertate asumată vine și cu responsabilități. Este important să nu rămână dator nimănui din punct de vedere moral sau karmic și să își asume consecințele propriilor alegeri. Libertatea nu poate exista fără responsabilitate.

Horoscop săptămâna 6–12 iulie – Pești

Peștii se bazează în această perioadă pe sprijinul partenerului de viață. Poate fi vorba despre schimbări profesionale, deplasări, delegații, cursuri sau congrese care presupun absența de acasă și necesită susținere din partea celui apropiat.

De asemenea, poate apărea și o problemă de sănătate care scoate la iveală cât de solidă este relația și pe cine se pot baza cu adevărat. Este un test conjugal, atât la bine, cât și la rău.