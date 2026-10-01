Acestea vor avea sediile la Bălţi, Chişinău şi Cahul. Membrii acestora vor fi aleşi direct de cetăţeni, după o formulă similară celei prin care sunt aleşi în prezent consilierii raionali, relatează ziua.md, potrivit News.ro.

În cadrul reformei, Republica Moldova va rămâne, până la sfârşitul anului 2027, cu 292 de primării, faţă de aproape 900 în prezent.

Schimbarea va fi însoţită de o reducere semnificativă a aparatului administrativ. Secretarul general al Guvernului, Alexei Buzu, a declarat că structurile de nivelul II vor avea un aparat mult mai restrâns, însă autorităţile nu au precizat deocamdată ce se va întâmpla cu funcţionarii ale căror posturi vor fi eliminate în urma reformei.

„O să fie o reducere semnificativă, inclusiv aparatul unei regiuni va fi cu mult mai restrâns comparativ cu un raion. Vrem să avem acolo profesionişti, nu un strat de intermediere între primărie, raion şi Guvern. Atât în administraţia centrală, cât şi cea locală are nevoie de buni profesionişti. (…) Majoritatea profesioniştilor de acolo cred că îşi vor găsi un loc de muncă. Odată cu aceste schimbări, primăriile vor avea nevoie de mai mulţi specialişti în achiziţii publice, în planificare, în elaborare de proiecte. În prezent, în administraţia publică locală activează 25 la sută din numărul total de funcţionari, 50% dintre ei au depăşit vârsta de pensionare", a declarat Alexei Buzu.

Potrivit conceptului de reformă a administraţiei locale, cele trei regiuni, Nord, Sud şi Centru, urmează să aibă sediile administrative la Bălţi, Chişinău şi Cahul. Autorităţile estimează că în regiunea de nord vor fi incluse 11 raioane existente cu o populaţie de 514 mii de locuitori. De asemenea, numărul primăriilor în această regiune ar urma să scadă de la 306 la 81. Regiunea Centru, care va cuprinde 13 raioane cu o populaţie de 670 de mii de cetăţeni, urmează să aibă 96 de primării, faţă de 349 câte sunt în prezent. Regiunea Sud va avea o populaţie de 280 de mii de locuitori, urmând să fie împărţită în 48 de primării, faţă de 165 câte sunt în prezent. În viitoarea regiune vor fi incluse şapte raioane.

„Nu vrem să înlocuim 32 de raioane cu trei regiuni. Rolul va fi diferit - se vor concentra pe subiecte de strategie, coordonare, dezvoltare regională şi proiecte mari. Să ajute primăriile să promoveze proiecte mari, să atragă finanţare. (…) Serviciile nu vor pleca din localităţi. Serviciul nu se mută, doar dacă am mutat centrul administrativ. Unele servicii vor trece la primării, altele vor fi gestionate central", a precizat premierul Vasile Tofan.

Guvernul renunţă la raioane şi, în urma reformei administraţiei publice locale, vor fi create trei regiuni, ca unităţi administrative de nivelul al doilea. Este vorba despre regiunile Nord, Centru şi Sud. Chişinău şi Bălţi îşi vor păstra statutul actual de municipiu. De asemenea, raionul Taraclia urmează să fie reorganizat în municipiu, iar Găgăuzia îşi menţine statutul de autonomie prevăzut de legislaţie.

Anterior, în luna aprilie, Guvernul anunţa în cadrul conceptului de reformare a administraţiei locale că va reduce numărul de raioane de la 32, cât sunt în prezent, până la 10. În cadrul reformei, Republica Moldova va rămâne, până la sfârşitul anului 2027, cu 292 de primării, faţă de aproape 900 în prezent.