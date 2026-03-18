Horoscop. Care este impactul Lunii Noi în Pești din 18 martie 2026. Un nou început pentru cele 12 zodii

Horoscopul cu Luna Nouă în Pești din 18 martie 2026 marchează o etapă de reînnoire, dominată de o energie emoțională intensă. Registrul astral aduce în prim-plan intuiția, empatia și spiritul creativ, creând cadrul perfect pentru introspecție.

Fiind un semn de apă, energia Peștilor amplifică imaginația, compasiunea și abordările neconvenționale, preferând libertatea de acțiune. Pe fondul acestei deschideri emoționale, mulți nativi pot resimți o presiune accentuată în contextele conflictuale sau solicitante.

Cu toate acestea, Luna Nouă în Pești din 18 martie 2026 reprezintă șansa ideală pentru o curățenie interioară, permițând abandonarea vechilor obiceiuri și setarea unor intenții clare pentru viitor.

Alături de Soare și Lună se află Marte, planeta acțiunii, Mercur, planeta comunicării, și Nodul Nord (Destinul). În paralel, Jupiter oferă susținere din zodia Racului. Deși acest cumul de energii poate genera trăiri intense, aspectul benefic format între Soare și Uranus intervine ca un catalizator excelent pentru evoluție. Nativii sunt încurajați să iasă din tipare, să recurgă la soluții ingenioase și să deblocheze situații care păreau imposibil de rezolvat.

Cum influențează zodiile Luna Nouă în Pești din 18 martie 2026:

Berbec / Ascendent în Berbec    

Pentru nativii Berbec, fenomenul astral activează zona subconștientului, declanșând o dorință puternică de retragere și vindecare sufletească. Cu un instinct extrem de ascuțit și susținuți de energia lui Jupiter, Berbecii reușesc să își găsească echilibrul în mijlocul familiei, depășind traume mai vechi și restabilind liniștea în propriul cămin.

Taur / Ascendent în Taur

În cazul nativilor Taur, influența astrală revigorează viața socială și planurile pe termen lung. Interacțiunile devin pline de inspirație, iar Jupiter facilitează negocierile. Astfel, Taurii au șansa de a atrage de partea lor persoane cu influență, de a-și expune ideile cu încredere și de a obține sprijinul necesar pentru materializarea unor proiecte curajoase.

Gemeni / Ascendent în Gemeni

Nativii Gemeni se bucură de o dinamizare a sferei profesionale și a obiectivelor majore. Deciziile luate acum sunt ghidate de inspirație, iar dialogul cu persoanele cu autoritate le poate deschide drumuri noi. Grație lui Jupiter, aflat în sectorul financiar, vizibilitatea de care se bucură la locul de muncă are mari șanse să se transforme într-o creștere palpabilă a veniturilor.

Rac / Ascendent în Rac

Pentru nativii Rac, se conturează o etapă de expansiune mentală și explorare. Capacitatea de asimilare a noilor informații este impresionantă, iar inițiativele lor capătă o viziune de ansamblu. Beneficiind de tranzitul lui Jupiter chiar prin semnul lor, Racii se află sub protecție astrală, orice demers legat de perfecționare, studiu sau călătorii fiind sortit succesului.

Leu / Ascendent în Leu

Zona banilor deținuți la comun și a transformărilor interioare este puternic luminată pentru nativii Leu. Contextul astral îi îndeamnă să clarifice situații financiare complexe sau să evalueze investiții majore. Inspirația, susținută de Jupiter, îi îndrumă spre cele mai bune strategii pentru a lua decizii avantajoase și a se elibera de presiunea unor datorii.

Fecioară / Ascendent în Fecioară

Pentru nativii Fecioară, accentul cade pe relații și parteneriate. Acțiunile curajoase și comunicarea empatică îi ajută să își consolideze legăturile afective sau profesionale. Susținuți de Jupiter din sectorul prietenilor, nativii pot primi ajutor nesperat din partea anturajului pentru a rezolva un impas relațional sau un proiect de grup le poate consolida statutul profesional.

Balanță / Ascendent în Balanță  

Ritmul activităților zilnice și al responsabilităților devine efervescent pentru nativii Balanță. Eficiența și spiritul practic îi caracterizează în această perioadă. Deoarece Jupiter tranzitează sectorul profesional, eforturile lor susținute sunt rapid remarcate, deschizând calea către aprecieri sau chiar către o binemeritată promovare.

Scorpion / Ascendent în Scorpion

Nativii Scorpion traversează o perioadă foarte creativă și plină de romantism. Felul deschis în care își exprimă sentimentele atrage noi povești de dragoste. În același timp, Jupiter îi susține să își lărgească orizonturile, transformând o pasiune într-o activitate de succes. Totodată, o călătorie le poate aduce o întâlnire cu totul specială.

Săgetător / Ascendent în Săgetător

Pentru nativii Săgetător, prioritățile se axează pe confortul domestic și pe relațiile cu rudele. Demersurile practice ce vizează îmbunătățirea spațiului de locuit sunt favorizate. Jupiter se află în sectorul resurselor, ceea ce înseamnă că obținerea unui credit avantajos pentru casă sau sprijinul material substanțial din partea familiei se pot materializa cu ușurință.

Capricorn / Ascendent în Capricorn

Sectorul schimburilor de idei și negocierilor este intens activat pentru nativii Capricorn. Deciziile luate sub această influență denotă o agerime mentală deosebită și au impact pe termen lung. Puterea lor de convingere este amplificată de Jupiter, facilitând semnarea unor contracte durabile și aducând o colaborare mult mai strânsă.

Vărsător / Ascendent în Vărsător

Atenția nativilor Vărsător se îndreaptă către consolidarea bugetului personal. Aceștia descoperă strategii inovatoare pentru a-și crește veniturile și au curajul de a-și solicita drepturile financiare. Cu Jupiter în sectorul activităților profesionale, inițiativele lor atrag condiții de muncă mai bune și o bază materială mult mai solidă.

Pești / Ascendent în Pești

Fiind gazdele acestui fenomen astral, nativii Pești beneficiază de multă energie și claritate mentală. Este un moment de afirmare, în care curajul de a-și urma vocația îi plasează în centrul atenției. Susținuți de Jupiter din zona creativității, aceștia se bucură de un noroc providențial, fiind momentul ideal pentru a da startul unor proiecte personale de succes.

Echinocțiul de primăvară 2026 marchează momentul în care Soarele traversează ecuatorul Pământului, deplasându-se de la sud spre nord.

Creșteri semnificative ale cocainei și ketaminei în apele uzate din 115 orașe din Europa, în 2025. Ce substanță e în scădere
Stiri Diverse
Creșteri semnificative ale cocainei și ketaminei în apele uzate din 115 orașe din Europa, în 2025. Ce substanță e în scădere

Reziduurile de cocaină şi ketamină din apele uzate din Europa au înregistrat o creştere semnificativă anul trecut comparativ cu 2024, în timp ce MDMA, substanţa activă din ecstasy, este în scădere, conform unui studiu publicat miercuri, transmite AFP.

Peste 200 de artiști vor urca pe scena de la „Electric Castle" din acest an. LP și Twenty One Pilots, printre ei
Stiri Diverse
Peste 200 de artiști vor urca pe scena de la „Electric Castle” din acest an. LP și Twenty One Pilots, printre ei

Se anunță o ediție electrizantă, în această vară, la Festivalul „Electric Castle", cu artiști pentru toate gusturile – de la legende precum The Cure, la trupe iubite, ca Twenty One Pilots și nume importante din zona soul și pop, precum Teddy Swims și LP.

Pompierii intervin după ce un remorcher s-a scufundat, miercuri, în Portul Midia, iar la bordul acestuia s-ar putea afla cinci persoane.

 

Tensiunile sunt tot mai mari la dezbaterile pentru buget din comisiile parlamentare. Cei de la PSD au trecut în comisiile de muncă amendamentul privind ajutoarele pentru persoane vulnerabile cu sprijinul UDMR și AUR.

